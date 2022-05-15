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Посол РФ в Германии надеется на возвращение к работе по «Северному потоку-2»

Посол России в Германии Сергей Нечаев считает, что со временем работа по «Северному потоку-2» возобновится.
Коммерсантъ
В то же время вице-премьер России Александр Новак не исключал, что Москва вправе ответить на отказ от сертификации «Северного потока-2» остановкой прокачки газа по «Северному потоку-1».
РБК
Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года.
ТАСС
Трубы не только проложены, но и заполнены технологическим газом, что позволят проекту начать поставлять топливо в Германию.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Посол России в ФРГ выразил надежду на запуск газопровода «Северный поток — 2»
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Посол России в ФРГ надеется, что со временем к проекту «Северный поток - 2» вернутся
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Посол России в Германии выразил надежду на запуск «Северного потока — 2»
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