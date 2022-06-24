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Посол РФ в Китае заявил о невозможности полного отказа от доллара

Россия и Китай продолжат наращивать долю расчетов в национальных валютах, однако полный отказ от доллара невозможен, заявил в пятницу посол РФ в КНР Андрей Денисов.
Интерфакс
Также, по словам Денисова, новые контракты заключаются по большей части в национальных валютах, а евро и доллары используются только в старых.
iXBT.com
Однако использование данной валюты может быть опасно между Россией и Китаем, как рассказывает российский представитель. vmo24.ru Заметим, что в последнее время свою экономическую стабильность показывают валюты других стран.
Yakutsk.ru
Главным соперником доллара является швейцарский франк.
Yakutsk.ru

Подробнее о событии

Посол России в Китае рассказал, что полностью оказаться от доллара в расчётах между странами не получится
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Посол РФ в Китае заявил о невозможности полного отказа от доллара
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