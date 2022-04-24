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Посол РФ в США Антонов заявил, что Вашингтон отменил церемонию в память о встрече на Эльбе

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон отменил церемонию в честь годовщины встречи советских и американских войск на Эльбе в 1945 году.
Lenta.ru
Мемориал "Дух Эльбы" на Арлингтонском национальном кладбище под Вашингтоном был открыт в апреле 1995 года.
ТАСС
Представители Арлингтонского кладбища дали понять, что отмену инициировал госдеп.
Политическая Экспертиза
Встреча советских и американских войск в районе города Торгау на Эльбе произошла 25 апреля 1945 года.
РИА Новости

Подробнее о событии

Антонов сообщил об отмене в США церемонии в память о встрече на Эльбе
Известия20:18
Посол РФ в США Антонов заявил, что Вашингтон отменил церемонию в память о встрече на Эльбе
Lenta.ru18:51
Власти США отменили церемонию в память встречи советских и американских солдат на Эльбе
РИА Новостивчера в 15:01
Антонов сообщил, что США не будут проводить мероприятие у мемориала «Дух Эльбы»
ТАССвчера в 15:46
Посол РФ: власти США отменили церемонию в память о встрече на Эльбе
ТК Звездавчера в 15:45
В США отказались проводить церемонию в память о встрече на Эльбе
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