Общество
Московский КомсомолецПосол РФ в Баку допустил подключение российского газа к проекту TANAP
Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников рассказал, что газ из РФ может на определенном этапе быть подключен к проекту Трансанатолийского трубопровода (TANAP). В интервью азербайджанскому телеканалу СВС он заявил, поздравил Баку с запуском проекта.
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Политика
США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления ООН
США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления Совбеза ООН, сообщил Reuters.
Происшествия
Пираты захватили судно у берегов Нигерии с россиянами на борту
Пираты захватили судно, поиски похищенных продолжаются. В августе 2019 года пираты захватили грузовое судно «Мармалайта» у берегов Камеруна.
Армия и оружие
Столтенберг: США приняли решение об атаке Сулеймани без участия НАТО
США приняли решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани без участия НАТО и международной коалиции по борьбе с «Исламским государством»*, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Кино
Обнародован трейлер хоррора «Новые мутанты» от Marvel
В интернете появился долгожданный трейлер фильма ужасов «Новые мутанты» от режиссера Джоша Буна.
Хоккей
Хет-трик Хартикайнена помог «Салавату Юлаеву» победить ЦСКА
Главным героем матча стал форвард уфимцев Теэму Хартикайнен. Финский хоккеист уже в первом периоде оформил хет-трик.
Политика
Генсек ООН заявил о максимальном уровне геополитической напряженности
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что геополитическая напряженность в мире достигла максимального уровня в текущем веке.
Культура
Умер Геннадий Пискунов, народный артист России
Шоу-бизнес
Изменившую внешность Ани Лорак перестали узнавать фанаты
Футбол
Де Росси принял решение завершить карьеру
Известный итальянский футболист Даниэле де Росси принял решение завершить карьеру.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с двумя авто в Башкирии возросло до 9
Алексей Сухоруков / РИА "Новости" Число пострадавших в аварии с двумя легковушками в Башкирии возросло до девяти.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади
Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики сможет обсудить высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.
Политика
МИД Ирана заявил о «начале конца» присутствия США в Западной Азии
Положено начало конца американского присутствия в Западной Азии, заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф.
Гаджеты
Гарнитура HyperX Cloud Flight S поддерживает беспроводную зарядку
Компания HyperX выбрала выставку CES 2020, чтобы представить беспроводную гарнитуру Cloud Flight S. Эта гарнитура может работать без подзарядки до 30 часов.
Футбол
Полиция закрыла дело о расизме в адрес Рюдигера
Отмечается, что "Тоттенхэм" был готов наложить пожизненный запрет на посещение матчей домашнего стадиона клуба, если бы виновный в проявлении расизма в адрес Рюдигера был найден.
Происшествия
В Ульяновске трехлетний мальчик погиб во время игры в прятки
По предварительным данным, трехлетний мальчик погиб во время игры в прятки.
Армия и оружие
Армия Хафтара взяла под контроль город Сирт
Политика
Меркель приедет в Россию 11 января
Происшествия
В Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть
"В одном из населенных пунктов Хабаровского края насмерть замерз ребенок первого года жизни, оставленный родителями на балконе", — говорится в сообщении.
Армия и оружие
Ирак начал подготовку к выводу иностранных войск из страны
Власти Ирака приступили к созданию механизма вывода иностранных войск из страны, сообщил пресс-секретарь командующего вооруженными силами страны Абдель Керим Халф, передает «Аль-Джазира».
Происшествия
Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье
В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
Здоровье
Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае достигло 59
В самом густонаселенном городе центрального Китая — Ухани — число заболевших неизвестной формой пневмонии достигло 59 человек.
Здоровье
Названы пять бесполезных методов народной медицины
Врач Александр Мясников назвал пять бесполезных методов народной медицины, популярных среди россиян.
Хоккей
Ларионов – о показе «Матч ТВ» финала МЧМ-2011: это полный непрофессионализм
Помощник главного тренера молодёжной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал ситуацию с показом телеканалом «Матч ТВ» финала МЧМ-2011 одновременно с прямой трансляцией финала МЧМ-2020 по другому каналу.
Политика
Болтон заявил о готовности дать показания по делу об импичменте Трампа
Бывший помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон выразил готовность дать показания в сенате США в рамках процедуры импичмента главы государства Дональда Трампа.
Политика
Иран пригрозил США «вторым Вьетнамом» из-за убийства Сулеймани
США пожалеют, если не выведут войска с Ближнего Востока, заявил советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.
Экономика
Цены на золото и палладий обновили рекорды
Стоимость палладия обновила исторический максимум: его цена на спотовом рынке выросла до $2030,28 за унцию.
Армия и оружие
В США прокомментировали данные о приказе Трампа убить Сулеймани
Генерал элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит 3 января в ходе ракетного удара США по аэропорту Багдада.
Футбол
Ибрагимович не сумел отличиться за «Милан» в игре с «Сампдорией»
Нападающий хозяев поля Златан Ибрагимович, перешедший в "Милан" из "Лос-Анджелес Гэлакси", вышел на замену на 55-й минуте игры.
Общество
В Санкт-Петербурге похоронили доктора Павленко
В Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга прошла церемония прощания и отпевание онколога Андрея Павленко, скончавшегося от рака 5 января.
Авто
УАЗ опубликовал информацию о «Русском Прадо»
«Российская газета» собрала информацию о дизайне, характеристиках и ценах новинки и рассказала, каким будет «Русский Прадо» от УАЗ на самом деле.