Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПосол РФ в Баку допустил подключение российского газа к проекту TANAP

Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников рассказал, что газ из РФ может на определенном этапе быть подключен к проекту Трансанатолийского трубопровода (TANAP). В интервью азербайджанскому телеканалу СВС он заявил, поздравил Баку с запуском проекта.
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Посол РФ: российский газ могут подключить к TANAP

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Посол РФ в Азербайджане допустил подключение российского газа к проекту TANAP

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ПРАЙМ06:53

Посол РФ в Баку допустил подключение российского газа к проекту TANAP

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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 13:46, Ашберн
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Отмечается, что "Тоттенхэм" был готов наложить пожизненный запрет на посещение матчей домашнего стадиона клуба, если бы виновный в проявлении расизма в адрес Рюдигера был найден.
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По предварительным данным, трехлетний мальчик погиб во время игры в прятки.
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Меркель приедет в Россию 11 января

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Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае достигло 59

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Врач Александр Мясников назвал пять бесполезных методов народной медицины, популярных среди россиян.
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Помощник главного тренера молодёжной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал ситуацию с показом телеканалом «Матч ТВ» финала МЧМ-2011 одновременно с прямой трансляцией финала МЧМ-2020 по другому каналу.
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Болтон заявил о готовности дать показания по делу об импичменте Трампа

Бывший помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон выразил готовность дать показания в сенате США в рамках процедуры импичмента главы государства Дональда Трампа.
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Иран пригрозил США «вторым Вьетнамом» из-за убийства Сулеймани

США пожалеют, если не выведут войска с Ближнего Востока, заявил советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.
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Армия и оружие

В США прокомментировали данные о приказе Трампа убить Сулеймани

Генерал элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит 3 января в ходе ракетного удара США по аэропорту Багдада.
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Нападающий хозяев поля Златан Ибрагимович, перешедший в "Милан" из "Лос-Анджелес Гэлакси", вышел на замену на 55-й минуте игры.
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В Санкт-Петербурге похоронили доктора Павленко

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