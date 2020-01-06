Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников рассказал, что газ из РФ может на определенном этапе быть подключен к проекту Трансанатолийского трубопровода (TANAP). В интервью азербайджанскому телеканалу СВС он заявил, поздравил Баку с запуском проекта.

Посол РФ в Баку допустил подключение российского газа к проекту TANAP

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