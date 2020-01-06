Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПосол РФ в Баку допустил подключение российского газа к проекту TANAP

Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников рассказал, что газ из РФ может на определенном этапе быть подключен к проекту Трансанатолийского трубопровода (TANAP). В интервью азербайджанскому телеканалу СВС он заявил, поздравил Баку с запуском проекта.
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Посол РФ: российский газ могут подключить к TANAP

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