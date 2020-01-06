Общество
Московский КомсомолецПосол РФ в Баку допустил подключение российского газа к проекту TANAP
Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников рассказал, что газ из РФ может на определенном этапе быть подключен к проекту Трансанатолийского трубопровода (TANAP). В интервью азербайджанскому телеканалу СВС он заявил, поздравил Баку с запуском проекта.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 12:11, Ашберн
Футбол
В «Ювентусе» исключили уход Джана и Рабьо в январе
Экономика
Цены на золото и палладий обновили рекорды
Стоимость палладия обновила исторический максимум: его цена на спотовом рынке выросла до $2030,28 за унцию.
Общество
В Санкт-Петербурге похоронили доктора Павленко
В Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга прошла церемония прощания и отпевание онколога Андрея Павленко, скончавшегося от рака 5 января.
Армия и оружие
Армия Хафтара взяла под контроль город Сирт
Религия
Патриарх Кирилл поздравил православных с Рождеством
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных с Рождеством.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Спорт
ВАДА назвало размер ежегодного взноса России
Пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (WADA) озвучила величину взноса, которую России предстоит перевести в бюджет WADA в 2020 году.
Происшествия
Четыре человека пострадали при ДТП с участием двух машин в Петербурге
При столкновении двух автомобилей в Санкт-Петербурге пострадали четыре человека, в том числе один пешеход, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу.
Армия и оружие
Ирак начал подготовку к выводу иностранных войск из страны
Власти Ирака приступили к созданию механизма вывода иностранных войск из страны, сообщил пресс-секретарь командующего вооруженными силами страны Абдель Керим Халф, передает «Аль-Джазира».
Политика
Иран пригрозил США «вторым Вьетнамом» из-за убийства Сулеймани
США пожалеют, если не выведут войска с Ближнего Востока, заявил советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.
Экономика
С 1 января в РФ изменились правила расчета заработной платы
С 1.01.2020 г. в РФ подняли минимальный размер оплаты труда. Как пишет издание In-News.ru, он вырос до 12,130 тыс. рублей.
Происшествия
Пираты похитили двух россиян у берегов Нигерии
В ноябре 2018 года пираты захватили норвежский сухогруз у берегов Бенина и похитили девятерых членов экипажа.
Происшествия
Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье
В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади
Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики сможет обсудить высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.
Шоу-бизнес
Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина изобразила выпуск новостей
Телеведущий сообщил, когда вся семья собирается за обеденным столом — Лиза забирается в стеклянный шкаф и изображает телевизионный новостной выпуск.
Политика
Йенс Столтенберг назначил на 6 января срочное заседание совета НАТО
Занимающий пост генсека НАТО Йенс Столтенберг заявил о созыве срочного заседания.
Политика
В МИД России оценили избрание нового спикера парламента Венесуэлы
Министерство иностранных дел России назвало избрание нового спикера в парламенте Венесуэлы результатом легитимной демократической процедуры, способствующей возвращению внутриполитической борьбы в конституционное поле.
Происшествия
В Тюменской области задержали водителя попавшего в ДТП автобуса
Происшествия
В Грузии погиб под лавиной турист из России
Шоу-бизнес
Волочкова считает, что ее жизнь намного интересней, чем у остальных
Волочкова заявила, что ее фолловерам нужно жить своей жизнью. Но, по мнению балерины, ее жизнь конечно же ярче и интереснее.
Политика
США обвинили Россию и КНР в блокировании заявлений ООН
Как сообщили в постоянном представительстве США при ООН, Москва и Пекин заблокировали заявления Совбеза в котором США предложили осудить нападение на американское посольство в Ираке 31 декабря.
Здоровье
Диетолог назвала необходимые зимой витамины и минералы
Врач-диетолог Марият Мухина перечислила минералы и витамины, которых чаще всего не хватает организму человека в зимнее время, сообщает Nation News.
Гаджеты
Nokia возродит еще один легендарный кнопочный телефон
В компании анонсировали возрождение еще одной модели и уже известно, что это будет не смартфон, а именно кнопочный телефон.
Автоспорт
Сотников стал вторым на втором этапе «Дакара» в зачете грузовиков
Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова занял второе место на втором этапе ралли-рейда "Дакар" в зачете грузовиков, проходящего в Саудовской Аравии.
Армия и оружие
СМИ сообщили о минометном обстреле американского посольства в Багдаде
"Зеленая зона" в центре Багдада подверглась минометному обстрелу, сообщил "Аль-Арабия".
Армия и оружие