Общество

RT на русскомRT на русскомПосол не исключил подключение российского газа к проекту TANAP

Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников не исключил, что российский газ на определённом этапе может быть подключён к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP). В интервью азербайджанскому телеканалу CBC он поздравил Азербайджан с запуском TANAP, назвав проект большим успехом.
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Посол РФ: российский газ могут подключить к TANAP

News.ru07:36

Российский газ может быть подключен к проекту TANAP

ПРАЙМ06:53

Россия не исключает подключения к TANAP

Коммерсантъ07:24

Посол не исключил присоединения России к газопроводу TANAP

Радио Sputnik07:20

Посол не исключил подключение российского газа к проекту TANAP

RT на русском06:57

Посол РФ в Азербайджане допустил подключение российского газа к проекту TANAP

Известия07:34

Посол РФ в Баку допустил подключение российского газа к проекту TANAP

Московский Комсомолец06:44
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 12:20, Ашберн
Общество

О повышении зарплат россиян в 2020 году рассказали работодатели

Многие российские работодатели намерены увеличить заработную плату для сотрудников в 2020 году. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru вчера в 02:23
Армия и оружие

Боевики напали на военную базу США в Кении

Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
RT на русском вчера в 03:54
Общество

В Санкт-Петербурге похоронили доктора Павленко

В Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга прошла церемония прощания и отпевание онколога Андрея Павленко, скончавшегося от рака 5 января.
Вести.Ru 08:35
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Умер Геннадий Пискунов, народный артист России

Комсомольская правда вчера в 14:08
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Кудряшов подписал контракт с «Антальяспором»

По данным источника, контракт 32-летнего россиянина с турецким клубом заключен на полтора года.
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Дочь Сулеймани предрекла США и Израилю «темные дни»

Дочь убитого в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани Зейнаб заявила, что для США и Израиля настали «темные дни».
Телеканал 360° 02:24
Общество

В Сбербанке рассказали об активизации мошенников к концу праздников

Специалисты Сбербанка изучили активность мошенников в новогодние праздники и пришли к выводу, что к концу каникул злоумышленники войдут в «рабочий режим».
Известия 11:24
Общество

Брачный возраст в России могут скорректировать

Коммерсантъ 04 января в 10:42
Общество

Суд над Харви Вайнштейном начался в Нью-Йорке

Судебный процесс над голливудским продюсером Харви Вайнштейном, который обвиняется в сексуальных домогательствах, начался 6 января в Нью-Йорке, сообщает DW.
Газета.Ru 11:49
Происшествия

Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье

В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
РБК 07:10
Политика

Конгресс США намерен ограничить военные полномочия Трампа по Ирану

После убийства иранского генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в результате американского ракетного удара Палата представителей Конгресса США примет решение об ограничении военных полномочий президента Соединённых Штатов Дональда Трампа по Ирану.
Комсомольская правда 01:11
Армия и оружие

Армия Хафтара взяла под контроль город Сирт

Газета.Ru 11:33
Политика

Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия. Соответствующее сообщение он разместил в своём Twitter.
RT на русском 10:16
Кино

Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за фильм «Джокер»

Американский актер Хоакин Феникс, который исполнил главную роль в фильме «Джокер», получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер драматического кино».
РБК вчера в 23:41
Общество

Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади

Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики сможет обсудить высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.
RT на русском 10:05
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В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки

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Названы признаки того, что у человека нет онкологии

Эксперты перечислили признаки того, что у человека нет онкологии.
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Киевские каратели натравят снайперов на сотрудников ОБСЕ

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Пираты похитили двух россиян у берегов Нигерии

В ноябре 2018 года пираты захватили норвежский сухогруз у берегов Бенина и похитили девятерых членов экипажа.
Lenta.ru 11:35
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Канделаки прокомментировала ситуацию с трансляцией повтора финала МЧМ

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Фигурист и хореограф Илья Авербух озвучил доходы спортсменов, которых он привлекает к своим ледовым шоу.
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Столтенберг созвал срочное заседание совета НАТО 6 января

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял решение о созыве 6 января срочного заседания Североатлантического совета на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.
RT на русском вчера в 12:16
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Голубого тунца продали в Японии за $1,8 млн

В Японии на ежегодном рыбном аукционе был продан голубой тунец за $1,8 млн.
Газета.Ru вчера в 05:51
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Уборщик сфотографировал консоль Sony PlayStation 5

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Защитник «Шахтёра» Матвиенко может перейти в «Манчестер Сити»

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Помпео долгое время уговаривал Трампа ликвидировать Сулеймани

Госсекретарь США Майк Помпео был одним из главных сторонников ликвидации иранского генерала элитного военного подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и долгое время уговаривал американского президента Дональда Трампа осуществить одобрить такую операцию.
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Назвали кроссоверы, которые появятся в 2020 году в РФ

«Российская газета» назвала ТОП-12 самых ожидаемых кроссоверов, которые появятся на рынке России в 2020 году.
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Американское СМИ рассказало о «российской угрозе» для стелсов НАТО

РИА Новости 07:50
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Президента Эстонии раскритиковали за приглашение Путина в страну

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас раскритиковал президента страны Керсти Кальюлайд за приглашение российского лидера Владимира Путина на VIII Всемирный конгресс финно-угорских народов, который пройдет 17-19 июня 2020 года в Тарту.
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