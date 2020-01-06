Общество
RT на русскомПосол не исключил подключение российского газа к проекту TANAP
Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников не исключил, что российский газ на определённом этапе может быть подключён к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP). В интервью азербайджанскому телеканалу CBC он поздравил Азербайджан с запуском TANAP, назвав проект большим успехом.
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Общество
О повышении зарплат россиян в 2020 году рассказали работодатели
Многие российские работодатели намерены увеличить заработную плату для сотрудников в 2020 году. Об этом сообщает "Российская газета".
Армия и оружие
Боевики напали на военную базу США в Кении
Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
Общество
В Санкт-Петербурге похоронили доктора Павленко
В Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга прошла церемония прощания и отпевание онколога Андрея Павленко, скончавшегося от рака 5 января.
Культура
Умер Геннадий Пискунов, народный артист России
Футбол
Кудряшов подписал контракт с «Антальяспором»
По данным источника, контракт 32-летнего россиянина с турецким клубом заключен на полтора года.
Политика
Дочь Сулеймани предрекла США и Израилю «темные дни»
Дочь убитого в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани Зейнаб заявила, что для США и Израиля настали «темные дни».
Общество
В Сбербанке рассказали об активизации мошенников к концу праздников
Специалисты Сбербанка изучили активность мошенников в новогодние праздники и пришли к выводу, что к концу каникул злоумышленники войдут в «рабочий режим».
Общество
Брачный возраст в России могут скорректировать
Общество
Суд над Харви Вайнштейном начался в Нью-Йорке
Судебный процесс над голливудским продюсером Харви Вайнштейном, который обвиняется в сексуальных домогательствах, начался 6 января в Нью-Йорке, сообщает DW.
Происшествия
Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье
В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
Политика
Конгресс США намерен ограничить военные полномочия Трампа по Ирану
После убийства иранского генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в результате американского ракетного удара Палата представителей Конгресса США примет решение об ограничении военных полномочий президента Соединённых Штатов Дональда Трампа по Ирану.
Армия и оружие
Армия Хафтара взяла под контроль город Сирт
Политика
Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия
Президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия. Соответствующее сообщение он разместил в своём Twitter.
Кино
Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за фильм «Джокер»
Американский актер Хоакин Феникс, который исполнил главную роль в фильме «Джокер», получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер драматического кино».
Общество
Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади
Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики сможет обсудить высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.
Политика
Экстренно направленный в Сирию ракетный крейсер «Маршал Устинов» пострадал при проходе через Босфор. Видео
Здоровье
Названы признаки того, что у человека нет онкологии
Эксперты перечислили признаки того, что у человека нет онкологии.
Армия и оружие
Киевские каратели натравят снайперов на сотрудников ОБСЕ
Происшествия
Пираты похитили двух россиян у берегов Нигерии
В ноябре 2018 года пираты захватили норвежский сухогруз у берегов Бенина и похитили девятерых членов экипажа.
Фигурное катание
Авербух озвучил гонорары фигуристок за участие в ледовых шоу
Фигурист и хореограф Илья Авербух озвучил доходы спортсменов, которых он привлекает к своим ледовым шоу.
Политика
Столтенберг созвал срочное заседание совета НАТО 6 января
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял решение о созыве 6 января срочного заседания Североатлантического совета на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Общество
Голубого тунца продали в Японии за $1,8 млн
В Японии на ежегодном рыбном аукционе был продан голубой тунец за $1,8 млн.
Армия и оружие
Помпео долгое время уговаривал Трампа ликвидировать Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео был одним из главных сторонников ликвидации иранского генерала элитного военного подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и долгое время уговаривал американского президента Дональда Трампа осуществить одобрить такую операцию.
Авто
Назвали кроссоверы, которые появятся в 2020 году в РФ
«Российская газета» назвала ТОП-12 самых ожидаемых кроссоверов, которые появятся на рынке России в 2020 году.
Политика
Президента Эстонии раскритиковали за приглашение Путина в страну
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас раскритиковал президента страны Керсти Кальюлайд за приглашение российского лидера Владимира Путина на VIII Всемирный конгресс финно-угорских народов, который пройдет 17-19 июня 2020 года в Тарту.