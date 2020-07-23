Политика

REGNUMREGNUMПосол РФ в Британии: политику Лондона во многом определяет Вашингтон

Лондон, 23 июля 2020, 17:16 — REGNUM Проамериканское лобби в британском парламенте во многом определяет антироссийскую политику Лондона, заявил 23 июля посол России в Соединённом Королевстве Андрей Келин в интервью РБК.
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с чего всё началось

Посол в Великобритании оценил шансы на улучшение отношений с Лондоном

Нынешнее состояние политических отношений России и Соединенного Королевства близко к заморозке, а опубликованный во вторник доклад британского парламента только усилил негативный фон. Об этом в интервью РБК заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.
РБК08:35

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Посол РФ сообщил о «заморозке» политических отношений с Британией

Газета.Ru10:29

Посол нашел несколько причин плохого отношения Британии к России

Lenta.ru10:26

Посол в Великобритании оценил шансы на улучшение отношений с Лондоном

РБК08:35

Посол РФ в Британии предупредил о «заморозке» в отношениях с Лондоном

РЕН ТВ09:13

Российский посол оценил состояние политических отношений с Британией

РИА Новости08:57

Посол РФ в Британии: политику Лондона во многом определяет Вашингтон

REGNUM10:16

Посол в Великобритании оценил шансы на улучшение отношений с Лондоном

Piter.tv09:36
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Футбол

Экс-тренер «Зенита» Мирча Луческу возглавил киевское «Динамо»

Вести.Ru 08:51
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Происшествия

Суд признал виновными фигурантов дела о гибели главы Total

РИА Новости 09:43
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Происшествия

В Полтаве мужчина отпустил взятого в заложники полицейского

Несколько часов назад мужчина по имени Роман Скрыпник, который подозревается в угоне автомобиля, при задержании оказал сопротивление, угрожал гранатой и взял в заложники полицейского.
Коммерсантъ 09:32
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Технологии

В РФ зафиксированы новые атаки северокорейских хакеров Lazarus

Москва, 23 июля 2020, 14:32 — REGNUM Новые целевые атаки продвинутой хакерской группировки Lazarus из КНДР зафиксированы в России.
REGNUM 07:32
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Общество

Сотрудники ФСБ задержали более 20 террористов в Москве и Сибири

Газета.Ru 08:51
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Общество

«Турецкий поток» временно приостанавливает работу

ИА Новороссия вчера в 13:14
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Хоккей

Умер олимпийский чемпион и участник Суперсерии Александр Гусев

В составе сборной СССР хоккеист становился чемпионом мира и Европы в 1973 и 1974 года, участвовал в Суперсерии СССР — Канада в 1972 году и в Кубке Канады 1976 года.
Матч ТВ вчера в 06:08
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Общество

Создание российской вакцины от коронавируса заняло две недели

Создание вакцины началось в феврале. Создание российской вакцины от коронавируса заняло две недели.
Piter.tv 06:29
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Шоу-бизнес

71-летняя Алла Пугачева в мини-шортах станцевала на вечеринке

Потом Галкин показал, как Пугачева общается с Григорием Лепсом, а под конец дня удивил подписчиков видео с танцами супруги.
iReactor 02:49
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Политика

МИД ответил на претензии Токио из-за оборонных мероприятий на Курилах

Москва не приемлет претензий Токио в отношении оборонных мероприятий на Курилах, это территория России, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 10:43
Общество

Беглов подписал закон о запрете маленьких баров в жилых домах

Санкт-Петербург, 23 июля 2020, 17:15 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон, который запрещает продавать алкоголь в заведениях площадью меньше 50 кв. метров, если они расположены в жилых домах.
REGNUM 10:15
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Футбол

РПЛ отклонила предложение о расширении лиги до 18 команд

Российская премьер-лига (РПЛ) не будет расширена, сообщили в организации. Сейчас в чемпионате России играет 16 команд.
Коммерсантъ 09:42
Общество

Собянин рассказал, когда начнется вакцинация от коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что вакцинацию от коронавируса в Москве запустят сразу после регистрации препарата от COVID-19 и получения доступа к нему.
Москва 24 09:29
2
Политика

Дегтярев пока не намерен общаться с протестующими

Коммерсантъ 05:25
1,6K
Происшествия

Тарасов отказался комментировать информацию о дебоше

Футболист казанского клуба «Рубин» Дмитрий Тарасов воздержался от комментариев о появившейся информации о дебоше на борту самолета с его участием.
Известия 08:29
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Политика

Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора

Коммерсантъ 10:22
1,2K
Политика

Памфилова объяснила удаление опроса о многодневном голосовании

Сотрудники избиркома, разместившие в Twitter Центральной избирательной комиссии опрос об удобстве многодневного голосования, «сделали глупость».
РБК 05:19
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Общество

Пять выпускников в Туве набрали сто баллов на ЕГЭ по русскому языку

Кызыл, 23 июля 2020, 11:26 — REGNUM Наибольшее число стобалльников в Туве получили высшую оценку на ЕГЭ по русскому языку.
REGNUM 04:26
3
Политика

В трансформаторной будке разместился офис партии племянника Путина

Городовой 09:59
38
Общество

Суд арестовал политолога Федора Крашенинникова

Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал политолога Федора Крашенинникова за оскорбление власти.
Газета.Ru 10:17
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Здоровье

В Саратовской области добились двух показателей для снятия ограничений

На сегодняшнем брифинге в минздраве начальник отдела эпидемиологического надзора Регионального Роспотребнадзора Галина Архипова сообщила, что Саратовская область по-прежнему не готова ко второму этапу снятия ограничений.
АиФ Саратов 05:59
9
Политика

NYT: штаб Трампа использовал для агитации фото протестов в Киеве

Избирательный штаб президента США Дональда Трампа позаимствовал снимок протестов в Киеве в 2014 году для иллюстрации "хаоса и насилия", которыми сопровождаются нынешние демонстрации в американских городах после смерти темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота).
ТАСС вчера в 14:26
Общество

Путин пошутил про «сотенку миллиардов» с главой «Газпром нефти»

Путин отметил, что в завод решено вложить 350 млрд рублей до 2025 года, затем Дюков назвал сумму в 250 млрд рублей.
REGNUM 08:51
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Авто

Toyota запатентовала Highlander нового поколения для России

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появились изображения большого кроссовера Highlander нового поколения.
AutoNews 09:51
Общество

В Госдуму внесён законопроект о продлении «дачной амнистии»

«Сегодня в Государственную думу внесён законопроект, которым предлагается продлить положения дачной амнистии на пять лет — до 1 марта 2026 года», — приводит РИА Новости сообщение.
RT на русском 10:03
Общество

Главу карельского «Мемориала» приговорили к 3,5 годам колонии

RuNews24.ru вчера в 09:12
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Армия и оружие

Корабли НАТО прошли около крымского газового месторождения

Участвующие в военных учениях с Украиной корабли НАТО - фрегат ВМС Испании Alvaro de Bazan и болгарский сторожевой корабль "Смели" - проводят маневры в районе добывающих платформ газоконденсатного месторождения Голицыно в Черном море.
Газета.Ru вчера в 13:00
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Общество

Срок сдачи инфекционного центра в Саратове перенесли на лето 2021 года

Сегодня, 23 июля, спикер Госдумы Вячеслав Володин посетил с визитом место строительства будущего инфекционного центра в Елшанке.
КП - Саратов 09:41
1
Происшествия

Михаил Захаров просил политическое убежище в Германии

Как выяснилось, Михаил Захаров подал документы на получение политического убежища в Германии. Сам Захаров находится в международном розыске.
ГТРК Липецк 06:51
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Гаджеты

Названы полные характеристики смартфона Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Evo-rus.com 08:28
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