Политика
REGNUMПосол РФ в Британии: политику Лондона во многом определяет Вашингтон
Лондон, 23 июля 2020, 17:16 — REGNUM Проамериканское лобби в британском парламенте во многом определяет антироссийскую политику Лондона, заявил 23 июля посол России в Соединённом Королевстве Андрей Келин в интервью РБК.
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Нынешнее состояние политических отношений России и Соединенного Королевства близко к заморозке, а опубликованный во вторник доклад британского парламента только усилил негативный фон. Об этом в интервью РБК заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.РБК08:35
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МИД ответил на претензии Токио из-за оборонных мероприятий на Курилах
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Футбол
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Коммерсантъ 09:42
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Собянин рассказал, когда начнется вакцинация от коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что вакцинацию от коронавируса в Москве запустят сразу после регистрации препарата от COVID-19 и получения доступа к нему.
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Дегтярев пока не намерен общаться с протестующими
Коммерсантъ 05:25
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Тарасов отказался комментировать информацию о дебоше
Футболист казанского клуба «Рубин» Дмитрий Тарасов воздержался от комментариев о появившейся информации о дебоше на борту самолета с его участием.
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Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора
Коммерсантъ 10:22
Политика
Памфилова объяснила удаление опроса о многодневном голосовании
Сотрудники избиркома, разместившие в Twitter Центральной избирательной комиссии опрос об удобстве многодневного голосования, «сделали глупость».
РБК 05:19
Общество
Пять выпускников в Туве набрали сто баллов на ЕГЭ по русскому языку
Кызыл, 23 июля 2020, 11:26 — REGNUM Наибольшее число стобалльников в Туве получили высшую оценку на ЕГЭ по русскому языку.
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Суд арестовал политолога Федора Крашенинникова
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В Саратовской области добились двух показателей для снятия ограничений
На сегодняшнем брифинге в минздраве начальник отдела эпидемиологического надзора Регионального Роспотребнадзора Галина Архипова сообщила, что Саратовская область по-прежнему не готова ко второму этапу снятия ограничений.
АиФ Саратов 05:59
Политика
NYT: штаб Трампа использовал для агитации фото протестов в Киеве
Избирательный штаб президента США Дональда Трампа позаимствовал снимок протестов в Киеве в 2014 году для иллюстрации "хаоса и насилия", которыми сопровождаются нынешние демонстрации в американских городах после смерти темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота).
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REGNUM 08:51
Авто
Toyota запатентовала Highlander нового поколения для России
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Общество
Главу карельского «Мемориала» приговорили к 3,5 годам колонии
RuNews24.ru вчера в 09:12
Армия и оружие
Корабли НАТО прошли около крымского газового месторождения
Участвующие в военных учениях с Украиной корабли НАТО - фрегат ВМС Испании Alvaro de Bazan и болгарский сторожевой корабль "Смели" - проводят маневры в районе добывающих платформ газоконденсатного месторождения Голицыно в Черном море.
Газета.Ru вчера в 13:00
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Срок сдачи инфекционного центра в Саратове перенесли на лето 2021 года
Сегодня, 23 июля, спикер Госдумы Вячеслав Володин посетил с визитом место строительства будущего инфекционного центра в Елшанке.
КП - Саратов 09:41
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Михаил Захаров просил политическое убежище в Германии
Как выяснилось, Михаил Захаров подал документы на получение политического убежища в Германии. Сам Захаров находится в международном розыске.
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