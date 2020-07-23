Российский посол оценил политические отношения Москвы и Лондона
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Нынешнее состояние политических отношений России и Соединенного Королевства близко к заморозке, а опубликованный во вторник доклад британского парламента только усилил негативный фон. Об этом в интервью РБК заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.
РБК08:35
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