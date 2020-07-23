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Pravda.Ru
Pravda.Ru

Российский посол оценил политические отношения Москвы и Лондона

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин рассказал об отношениях Москвы и Лондона.В источнике
С чего всё началось
РБК

Посол в Великобритании оценил шансы на улучшение отношений с Лондоном

Нынешнее состояние политических отношений России и Соединенного Королевства близко к заморозке, а опубликованный во вторник доклад британского парламента только усилил негативный фон. Об этом в интервью РБК заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.
РБК08:35
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Газета.Ru

Посол РФ сообщил о «заморозке» политических отношений с Британией

Газета.Ru10:29
Lenta.ru

Посол нашел несколько причин плохого отношения Британии к России

Lenta.ru10:26
REGNUM

Посол РФ рассказал об отношении Британии к Договору по открытому небу

REGNUM11:02
РЕН ТВ

Посол РФ в Британии предупредил о «заморозке» в отношениях с Лондоном

РЕН ТВ09:13
РИА Новости

Российский посол оценил состояние политических отношений с Британией

РИА Новости08:57
Piter.tv

Посол в Великобритании оценил шансы на улучшение отношений с Лондоном

Piter.tv09:36
РБК

Посол в Великобритании оценил шансы на улучшение отношений с Лондоном

РБК08:35

Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19

Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газета00:25
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