Погибшие в Центральной Африканской республики (ЦАР) в июле 2018 года российские журналисты нарушили местные законы, а люди, которые их туда направили, не обеспечили безопасность, заявил РИА Новости посол РФ в Банги Владимир Титоренко.

Посол РФ в ЦАР рассказал о нарушении законов погибшими журналистами

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Шоу-бизнес Бабушка Децла до сих пор не знает о смерти внука Мама до сих пор не знает, что случилось с ее любимым внуком, — поделилась Толмацкая и добавила — чтобы не сойти с ума, некоторые пьют, сидят на антидепрессантах.

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Общество S7 с 4 февраля полностью останавливает полеты в Китай и Гонконг Российская авиакомпания S7 Airlines на фоне распространения коронавируса с 4 февраля по 28 марта полностью останавливает полеты в города Китая и Гонконг, сообщает пресс-служба компании.

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Происшествия В Москве во время свидания с бизнесменом умерла актриса-анимешница Как сообщает РЕН ТВ, умершей является актриса закадрового озвучивания аниме Кристина Д. Бывший коллега девушки рассказал, что она долгое время работала в стриптиз-клубе, встречалась с обеспеченными мужчинами в съемных квартирах или гостиничных номерах.