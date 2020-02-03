Политика

Российская газетаРоссийская газетаПосол РФ в ЦАР рассказал о нарушении законов погибшими журналистами

Погибшие в Центральной Африканской республики (ЦАР) в июле 2018 года российские журналисты нарушили местные законы, а люди, которые их туда направили, не обеспечили безопасность, заявил РИА Новости посол РФ в Банги Владимир Титоренко.
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Посол России заявил о нарушении законов убитыми в ЦАР журналистами

РБК04:11

Посол: погибшие в ЦАР россияне нарушили много местных законов

Коммерсантъ03:11

Посол в ЦАР рассказал о расследовании убийства российских журналистов

РИА Новости02:43

Посол рассказал о нарушениях закона при поездке погибших журналистов в ЦАР

Lenta.ru03:01

Посол РФ заявил, что погибшие в ЦАР журналисты нарушили законы этой страны

Московский Комсомолец02:57

Посол России: журналистов в ЦАР могли убить выходцы из других стран

RT на русском02:46

Убитые в ЦАР российские журналисты нарушили там множество законов, утверждает посол России в этой стране

Эхо Москвы04:04
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Россия оказалась в тройке лидеров по дешевизне бензина в Европе

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина.
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Объявление о продаже ребенка в Челябинской области оказалось шуткой

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