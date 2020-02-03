Политика
Российская газетаПосол РФ в ЦАР рассказал о нарушении законов погибшими журналистами
Погибшие в Центральной Африканской республики (ЦАР) в июле 2018 года российские журналисты нарушили местные законы, а люди, которые их туда направили, не обеспечили безопасность, заявил РИА Новости посол РФ в Банги Владимир Титоренко.
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Посол РФ заявил, что погибшие в ЦАР журналисты нарушили законы этой страны
Московский Комсомолец02:57
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