Политика
REGNUMПосол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина
Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
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с чего всё началось
Российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил РИА Новости, что его вызвали в МИД Польши после резких высказываний президента Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии.РИА Новостивчера в 16:13
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Два человека погибли при пожаре в элитном жилом комплексе "Алые Паруса" на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
Наука
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Skoda объявила скидки на свои автомобили в январе
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Меньше года осталось до выхода консолей нового поколения Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series X. На старте продаж стоимость новинок, по неофициальной информации, составит $499.