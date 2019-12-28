Политика

REGNUMREGNUMПосол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина

Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
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Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате

Российского посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши после резких высказываний президента Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии.
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Посол России в Польше был вызван в МИД этой страны из-за заявлений Владимира Путина

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ТАССвчера в 16:04
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Нападающий «Краснодара» Игнатьев стал игроком «Рубина»

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Златан Ибрагимович вернулся в «Милан»

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Политика

МИД Польши изучит слова Путина о контактах страны с Германией в 1930-х

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Зеленский назвал большой победой выплату «Газпромом» $2,9 миллиарда

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал выплату "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.
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Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
РИА Новости вчера в 17:19
Общество

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Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
РБК вчера в 08:47
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С сестер Хачатурян сняли электронные браслеты

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) сняли электронные браслеты со средней и старшей сестер Хачатурян, Ангелины и Крестины.
Lenta.ru 04:12
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Новак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года

Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
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36-летний специалист Мурад Мусаев, занимающий должность старшего тренера "Краснодара", назвал причины, по которым российские команды так плохо выступают в еврокубках.
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Появилось видео с саратовским полицейским перед его гибелью

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Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
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В Самаре сдавать кровь запретили гомосексуалам

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Функции Егорова на посту главы ДСИ будут разделены на четверых человек

Четыре человека распределят между собой функции главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза.
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В парк «Зарядье» в Москве завезли искусственный снег

Искусственный снег завезли в московский парк «Зарядье». Об этом 27 декабря сообщает телеканал «360».
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Число погибших при взрыве в Сомали превысило 90

Число погибших в результате взрыва заминированного автомобиля в сомалийской столице Могадишо превысило 90 человек, заявил член сомалийского парламента Абдиризак Мохамед.
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Стас Барецкий избил сына Никаса Сафронова

Стас Барецкий избил сына Никаса Сафронова Лука подвергся нападению.
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СМИ опубликовали запись переговоров с разбившимся в Алма-Ате самолетом

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После завершения представления фигуристка объявила, что в зале находится годовалая дочь Анастасии Заворотнюк и попросила Петра Чернышева выйти вместе с ней на лед.
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Физическую активность связали с пониженным риском развития рака

Оказалось, что рекомендованные уровни физической нагрузки, в ходе которых человек расходует в 7-15 раз больше калорий, чем в состоянии покоя, статистически связаны с пониженным риском семи видов онкологических заболеваний.
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Минобороны сообщило о готовящейся против армии информационной атаке

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В послании Александр посоветовал Фёдору забыть о нём и намекнул, что вся семья его не поддерживает.
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