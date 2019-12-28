Российского посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши после резких высказываний президента Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии.

с чего всё началось

Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.

Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина

Шоу-бизнес Хоккеист Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила Евгению Медведеву за самоотверженность, проявленную перед выступлением на чемпионате России по фигурному катанию в короткой программе.

Общество Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.

Общество Британский посол описал Россию тремя словами Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».

Происшествия С сестер Хачатурян сняли электронные браслеты Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) сняли электронные браслеты со средней и старшей сестер Хачатурян, Ангелины и Крестины.

Происшествия Появилось видео с саратовским полицейским перед его гибелью Главк МВД по Саратовской области опубликовал кадры с персонального видеорегистратора погибшего от огнестрельного ранения при задержании злоумышленников полицейского Михаила Гадеева.

Здоровье В Самаре сдавать кровь запретили гомосексуалам Абсолютный запрет на сдачу крови гомосексуалам ввела Самарская областная клиническая станция переливания крови, сообщает ura.news.

Происшествия Число погибших при взрыве в Сомали превысило 90 Число погибших в результате взрыва заминированного автомобиля в сомалийской столице Могадишо превысило 90 человек, заявил член сомалийского парламента Абдиризак Мохамед.

Шоу-бизнес Петр Чернышев вывел на лед годовалую дочь от Анастасии Заворотнюк После завершения представления фигуристка объявила, что в зале находится годовалая дочь Анастасии Заворотнюк и попросила Петра Чернышева выйти вместе с ней на лед.

Общество Физическую активность связали с пониженным риском развития рака Оказалось, что рекомендованные уровни физической нагрузки, в ходе которых человек расходует в 7-15 раз больше калорий, чем в состоянии покоя, статистически связаны с пониженным риском семи видов онкологических заболеваний.

Культура На российское ТВ попал еще один украинский сериал На российское ТВ попал еще один украинский сериал Российский телеканал СТС покажет один из наиболее популярных украинских сериалов 2019 года — «Папик» студии «Квартал-95», основанной нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским.