Политика
REGNUMПосол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина
Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
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с чего всё началось
Российского посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши после резких высказываний президента Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии.РИА Новостивчера в 16:13
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Посла РФ вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате времен войны
Аргументы и Фактывчера в 17:07
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