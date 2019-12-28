Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.

Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина

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