Политика
REGNUMПосол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина
Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
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Политика
Эрдоган сел за руль первого турецкого электрокара
Культура
Меладзе и зрители «раздавили» критикой Шнурова на шоу «Голос»
Продюсер Константин Меладзе снова обрушился с критикой на Сергея Шнурова на шоу "Голос", трансляция которого состоялась сегодня на Первом канале.
Происшествия
Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве
Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
Происшествия
Пенсионера ранили ножом в московском метро
На станции московского метро «Шаболовская» неизвестный ранил ножом пенсионера.
Политика
Импорт картофеля из Африки назван экспертом позором для Украины
Иван Томич, глава Союза украинского селянства и бывший президент Ассоциации фермеров Украины, рассказал о том, что в последнее время Украина все больше зависит от импорта аграрной и продовольственной продукции.
Политика
В Вене продолжаются переговоры России и Украины по газу
Российско-украинские переговоры по газу, начавшиеся в четверг, 26 декабря, продолжаются в Вене, сообщили в «Газпроме».
Шоу-бизнес
Петр Чернышев вывел на лед годовалую дочь от Анастасии Заворотнюк
После завершения представления фигуристка объявила, что в зале находится годовалая дочь Анастасии Заворотнюк и попросила Петра Чернышева выйти вместе с ней на лед.
Общество
Эксперты рассказали, как выбирать мандарины
Общество
Росстат впервые учел пенсионную реформу в демографическом прогнозе
«Расчет численности населения в трудоспособном возрасте и старше трудоспособного согласно пенсионной реформе впервые учтен в прогнозе от базы на начало 2019 года», — подтвердили РБК в статистическом ведомстве.
Общество
Ретейлеры рассказали, какие гаджеты россияне покупали в 2019 году
По оценкам аналитиков МТС, рынок смартфонов в России в натуральном выражении остался практически на уровне прошлого года: в 2019-м прирост составил менее 1%. При этом на фоне замедления продаж смартфонов рынок аксессуаров в уходящем году вырос более чем на 5% в натуральном выражении и на 24% — в денежном.
Футбол
Обязанности Егорова будут возложены сразу на четырех человек
Как утверждает источник, полномочия будут делегированы сразу четырем членам специально созданной комиссии Ожидается, что окончательное решение о создании данного органа примет председатель Судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц.
Общество
СМИ узнали о пропаже документов во время ремонта в штабе MI6
В Лондоне во время ремонта в штаб-квартире британской разведки MI6 строители потеряли «чувствительные» документы, подробно описывающие планировку здания и системы его безопасности.
Происшествия
В Крыму бойцовая собака напала на ребенка
Футбол
Кокорин задолжал Смолову три миллиона рублей
Общество
В новых банкоматах Сбербанка появилась функция возврата забытых денег
В новых банкоматах-ресайклерах Сбербанка введена функция возврата забытых денег.
Политика
«Истеричная атака»: в правительстве Польши впервые ответили Путину
«Истеричная атака президента Путина на Польшу является проявлением беспомощности, вызванной недавними успехами польской исторической политики, включая резолюцию Европарламента, чётко указывающую германо-советскую агрессию на нашу страну как причину Второй мировой войны», — написал Говин в «Твиттере».
Театры
Волгоградский НЭТ открывает новую страницу своей истории
Приглашение журналистов на открытый откровенный разговор связано не столько с уже ушедшими в прошлое событиями, происходившими с НЭТом после ухода из жизни основателя театра, сколько с желанием нового административного и художественного руководства рассказать о последних позитивных переменах в жизни творческого коллектива и намеченных путях дальнейшего развития популярного в городе театра.
Единоборства
Федор Емельяненко оказался легче Куинтона Джексона на 11 килограммов
Российский боец ММА Федор Емельяненко и американец Куинтон Джексон прошли официальную церемонию взвешивания.
Здоровье
В Самаре гомосексуалистам запретили быть донорами крови
В Самаре на сайте станции переливания крови разместили информацию о том, кто не может стать донором.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала удаленные грудные импланты
Телеведущая Лера Кудрявцева показала фотографии удаленных грудных имплантов, поставленные 15 лет назад в Петербурге.
Общество
Лебедев призвал Емельяненко удалить послание брату из Instagram
Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе боксер Денис Лебедев прокомментировал скандальный инцидент между братьями Федором и Александром Емельяненко.
Футбол
Клуб третьего дивизиона Испании в «День дурака» сообщил о подписании контракта с Это’о
Испанский клуб «Пенья Депортива» объявил о подписании контракта с камерунским форвардом Самюэлем Это'о.
Фигурное катание
Медведева досрочно завершила тренировку в день произвольной программы
Политика
Земан допустил отмену визита на День Победы в Москву
Президент Чехии Милош Земан не исключил отмену участия в мероприятиях по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве из-за российской позиции по вводу советских войск в Чехословакию в 1968 году.
Общество
Расторгуев назвал «уткой» сообщения о долге Пенсионному фонду
Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев опроверг сообщения о том, что он якобы должен Пенсионному фонду России 20 тыс. рублей.
Происшествия
С сестер Хачатурян сняли электронные браслеты
Сотрудники ФСИН сегодня, 28 декабря, сняли электронные браслеты со средней и старшей из трех сестер Хачатурян — Ангелины и Крестины, сообщил ТАСС адвокат Алексей Паршин.
Происшествия
В Москве мошенница выманила деньги у родителей онкобольных детей
Московские полицейские задержали женщину, продавшую билеты на новогоднее представление детям с онкологическими заболеваниями и из малообеспеченных семей, сообщает в субботу пресс-служба столичного главка МВД.
Армия и оружие
В Индийском океане стартовали учения России, Ирана и Китая
По сообщению РИА Новости со ссылкой на ВМС армии Ирана, в пятницу в северной части Индийского океана и в Оманском заливе начались совместные учения военно-морских сил Ирана, России и Китая.