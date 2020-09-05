ФАН 9

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал причину дестабилизации мировой системы ядерного сдерживания. По его мнению, это связано с тем, что Соединенные Штаты поставляют на вооружение ядерные заряды малой мощности, а не с действиями российской стороны.