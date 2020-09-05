Посол РФ в США назвал причину проблемы в системе ядерного сдерживания
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал причину дестабилизации мировой системы ядерного сдерживания. По его мнению, это связано с тем, что Соединенные Штаты поставляют на вооружение ядерные заряды малой мощности, а не с действиями российской стороны.В источнике
С чего всё началось
Антонов ответил на обвинение Пентагона в развязывании гонки вооружений
Мировую систему ядерного сдерживания дестабилизирует решение США поставить на вооружение ядерные заряды малой мощности, а не действия Москвы, заявил РИА Новости посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
РИА Новости21:38
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