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Известия
Известия

Посол РФ в США назвал причину проблемы в системе ядерного сдерживания

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал причину дестабилизации мировой системы ядерного сдерживания. По его мнению, это связано с тем, что Соединенные Штаты поставляют на вооружение ядерные заряды малой мощности, а не с действиями российской стороны.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Антонов ответил на обвинение Пентагона в развязывании гонки вооружений

Мировую систему ядерного сдерживания дестабилизирует решение США поставить на вооружение ядерные заряды малой мощности, а не действия Москвы, заявил РИА Новости посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
РИА Новости21:38
Подробнее о событии
Российская газета

Посол РФ в США ответил на обвинения Пентагона в развязывании гонки вооружений

Российская газета23:10
РЕН ТВ

Посол Антонов оценил размещение США ядерного оружия малой мощности

РЕН ТВ21:26
RT на русском

Антонов назвал фактор дестабилизации системы ядерного сдерживания

RT на русском22:06
ТК Звезда

Посол РФ в США предложил Пентагону начать «очный диалог» в Вашингтоне

ТК Звезда22:56
РИА Новости

Антонов ответил на обвинение Пентагона в развязывании гонки вооружений

РИА Новости21:38
Известия

Посол РФ в США назвал причину проблемы в системе ядерного сдерживания

Известия21:36
РБК

Посол России в США назвал причину дисбаланса системы ядерного сдерживания

РБК22:41

Ридли Скотт выпустил сериал «Воспитанные волками»

В новом сериале британского классика научной фантастики Ридли Скотта "Воспитанные волками", действие которого разворачивается в XXII веке, двое андроидов пытаются воспитать человеческих детей вдали от войн на религиозной почве, чтобы создать новый, свободный и прекрасный мир.
Газета.Ruвчера в 13:06
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Суд отклонил жалобу на бездействие СК в связи с отравлением Навального

Басманный суд Москвы отказал в удовлетворении жалобы юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Вячеслава Гимади по заявлению о возбуждении уголовного дела в связи с предполагаемым отравлением Алексея Навального, передает корреспондент «Известий» в пятницу, 4 сентября, из зала суда.
Известиявчера в 03:36
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Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Максим Митенков, отбывший срок за ДТП со смертельным исходом, рассказал о возможных условиях пребывания актера Михаила Ефремова в колонии, если его признают виновным в гибели водителя Сергея Захарова, пишет mk.ru.
РИА Новости18:37
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