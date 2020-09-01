Посол РФ в США осудил учения НАТО вблизи российской границы в Эстонии

iReactor 22

Учения ВС США в Эстонии с использованием реактивных систем залпового огня вблизи границы РФ названы опасными в российском посольстве в Штатах. В заявлении дипмиссии содержится призыв ограничить учебно-тренировочную активность НАТО у границ РФ.