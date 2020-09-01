Посол РФ в США осудил учения НАТО вблизи российской границы в Эстонии
Учения ВС США в Эстонии с использованием реактивных систем залпового огня вблизи границы РФ названы опасными в российском посольстве в Штатах. В заявлении дипмиссии содержится призыв ограничить учебно-тренировочную активность НАТО у границ РФ.В источнике
С чего всё началось
«Обратили внимание на сообщения, в том числе The Washington Times, с антироссийскими выпадами и информподдержку в американской прессе проходящих с 1 по 10 сентября маневров ВС США в Эстонии с применением реактивных систем залпового огня в непосредственной близости от российских границ — 110 км»,— сказано в заявлении посольства РФ в Facebook
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