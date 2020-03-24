Коронавирус

ИзвестияИзвестияПосол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19

Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России. Об этом говорится в заявлении на официальной странице российского посольства в Facebook во вторник, 24 марта.
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Посол в США призвал HRW не лгать о борьбе с коронавирусом в России

RT на русском06:22

Эксперт РАН уличил HRW в желании посеять панику в связи коронавирусом

News.ru06:10

Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не дезинформировать о борьбе с пандемией в РФ

ТАССвчера в 23:10

Посол в США посоветовал главе HRW не дезинформировать о вирусе в России

РБК00:42

Посол в США призвал правозащитников не лгать о борьбе с коронавирусом в России

Lenta.ru00:02

Посол РФ в США попросил Human Rights Watch прекратить врать о COVID-19

Газета.Ru02:34

Посол призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19 в России

РИА Новостивчера в 22:14
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Политика

Офис Зеленского: Карантин на Украине, может быть, закончится в мае

Киев, 24 марта 2020, 13:08 — REGNUM Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив считает, что карантин в стране закончится, возможно, в мае.
REGNUM 06:08
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Жена Луиса Адриано рассказала о травле и угрозах из-за цвета кожи мужа

Россиянка Екатерина Дорожко рассказала в своем Instagram о том, что цвет кожи бразильского нападающего, за которым она замужем, вызывает шквал негативных сообщений с угрозами и травлей в ее адрес.
РЕН ТВ 04:58
Спорт

Токио и МОК договорились отложить Олимпиаду на 2021 год

BFM.ru 08:50
Технологии

Microsoft нашла критическую уязвимость во всех Windows

Компания Microsoft нашла критическую уязвимость во всех версиях Windows, начиная с 7-й и заканчивая десятой.
Live24 03:44
Финансы

Центробанк поднял курс евро и доллара на два рубля

Согласно информации ЦБ, иностранная валюта выросла в цене: курс доллара составляет 80,9 рубля (плюс 2,8372 рубля), курс евро – 86,7 рубля (плюс 2,5498 рубля), передает "Газета.Ru".
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Общество

ВОЗ: США могут стать новым эпицентром пандемии коронавируса

Из-за очень быстрого распространения коронавирусной инфекции на территории США, наблюдаемого в последние дни, именно США могут стать новым эпицентром пандемии, пишет Reuters.
Remedium.ru 09:44
Политика

Путин посетил больницу для зараженных коронавирусом в Коммунарке

Президент Владимир Путин во вторник, 24 марта, приехал в больницу для зараженных коронавирусом COVID-19 в подмосковной Коммунарке.
Коммерсантъ 09:44
Экономика

В Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат

В Государственной думе оценили идею о дополнительной индексации пенсий и заработных плат, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 21 марта в 14:21
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Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 00:33
Общество

Льва Лещенко госпитализировали в больницу в Коммунарке

РБК 09:20
Общество

В России за нарушение карантина вводится наказание до семи лет тюрьмы

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.
REGNUM 08:03
Авто

Появились первые изображения нового Renault Sandero

Популярный бюджетный хэтчбек Renault Sandero ждет обновление – прототипы модели нового поколения активно тестируют в Европе.
Автоновости дня 09:05
Здоровье

Минздрав дал рекомендации по лечению коронавируса

Всемирная организация здравоохранения 19 марта отменила свою рекомендацию не использовать ибупрофен у пациентов с коронавирусом, уточнили в министерстве.
РИА Новости 07:40
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В Великобритании покажут сериал о Путине

Evo-rus.com 02:43
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Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Вести.Ru вчера в 12:50
Авто

О «Буханке» с двигателем от самолета рассказал УАЗ

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Ульяновского автозавода, внешне авиационные «Буханки» отличались вынесенным вперед бампером, служащим в качестве поддона для 12-метрового гофрированного шланга.
Автоновости дня 22 марта в 11:05
Политика

Песков рассказал, почему Путин не носит маску из-за коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможной самоизоляции главы государства Владимира Путина.
Газета.Ru вчера в 06:14
Происшествия

Польша выдала России совладельца «Зимней вишни»

РБК 09:26
Общество

Гидрометцентр спрогнозировал теплые весну и лето

Средние значения температуры воздуха в России с апреля по сентябрь будут около нормы или немного выше, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному метеорологическому дню и Дню работников гидрометеорологической службы России.
РБК вчера в 18:21
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском 04:09
Происшествия

В Калининграде полицейские нашли пятерых нарушителей карантина

В Калининградской области полиция привлекла к административной ответственности пятерых нарушителей карантинного режима.
Российская газета 07:41
Общество

Пожилых москвичей обязали соблюдать режим самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса призвал жителей столицы старше 65 лет не покидать дома с 26 марта по 14 апреля.
Газета.Ru вчера в 04:53
Политика

Опубликованы кадры замены флага ЕС на российский триколор в Италии

ЕС отказался помогать Италии в борьбе с эпидемией коронавируса.
Известия 07:50
Общество

Брянские мамы получат выплаты на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей от 3 до 7 лет.
Городской телеканал (Брянск) 21 марта в 05:11
Политика

Лидер оппозиции Абхазии победил на президентских выборах

Коммерсантъ 22 марта в 17:10
Общество

Собянин заявил, что реальной картины по коронавирусу в регионах нет

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что реальной картины по распространению коронавируса по российским регионам нет, и заявил, что просил бы дать поручение руководителю президентской администрации Антону Вайно обеспечить контроль ситуации.
РИА Новости 07:52
Технологии

«Яндекс.Такси» добавил в приложение возможность заказа еды

"Яндекс.Такси" начал тестировать новую версию приложения, где на главном экране, помимо заказа такси, грузоперевозок и отправки посылок появятся "Яндекс.Еда" и "Яндекс.Лавка".
РИА Новости 07:15
Политика

Путин примет участие в экстренном саммите G20

"26 марта с.г. президент Российской Федерации Путин примет участие в экстренном саммите Группы двадцати, который пройдет в формате видеоконференции и будет посвящен борьбе с пандемией коронавируса и ее влиянием на мировую экономику", - отметили в Кремле.
ТАСС 09:32
Авто

Сколько стоили бы машины в СССР при пересчете на российские рубли

Сколько бы стоили автомобили, производимые когда-то в СССР сегодня, при пересчете на российские рубли, сообщает информационный портал UGPRESSA.RU.
Ugpressa.ru вчера в 13:17
Экономика

Банки предоставят кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

Альфа-банк, МКБ, ВТБ, Промсвязьбанк предоставят отсрочку платежей по кредитам и реструктуризацию задолженности россиянам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию в условиях пандемии коронавируса.
Радио Business FM Челябинск 02:08
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