Коронавирус
ИзвестияПосол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19
Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России. Об этом говорится в заявлении на официальной странице российского посольства в Facebook во вторник, 24 марта.
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Происшествия
Причиной смерти женщины в больнице в Коммунарке стал рак
Пожилая женщина, которая умерла в больнице в Москве, имела паллиативную стадию онкологического заболевания, анализ на коронавирусную инфекцию, взятый врачами при жизни пациентки, дал отрицательный результат.
Футбол
Месси возглавил список футболистов с самыми высокими доходами за сезон
Список самых высокооплачиваемых футболистов сезона-2019/20 возглавил капитан «Барселоны» Лионель Месси.
Общество
Илон Маск закупил более 1,2 тыс. аппаратов ИВЛ для Калифорнии
Власти штата Калифорния (США) получили более 1,2 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) от владеющего компаниями Tesla и SpaceX предпринимателя Илона Маска.
Здоровье
Врач описал особенности механизма заражения коронавирусом
Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Тимур Бессараб, являющийся членом оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, описал механизм заражения SARS-CoV-2 во вторник, 24 марта, проекту RT.
Футбол
Футболист Комбаров заявил, что паника из-за коронавируса раздута
Защитник самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров заявил, что паника из-за угрозы распространения коронавируса раздута.
Шоу-бизнес
Наталья Селезнева рассказала о невыносимом характере Демьяненко
Селезнева и Демьяненко были партнерами в сразу нескольких фильмах, в том числе известной комедии Леонида Гайдая "Операция Ы".
Общество
Главврача калужской больницы могут уволить из-за отпуска в Таиланде
Ранее в СМИ появилась информация, что руководитель Калужской областной больницы Владимир Кондюков отправился в отпуск в Таиланд на фоне неблагополучной ситуации с пандемией коронавируса.
Общество
В Башкирии выявили первые случаи заражения коронавирусом
В Республике Башкортостан подтверждено три первых случая заражения коронавирусом.
Шоу-бизнес
Итальянская актриса Лучия Бозе умерла от коронавируса
Финансы
Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам
Ряд банков — Росбанк, Райффайзенбанк — начали повышать ставки по ипотеке еще до пятничного решения ЦБ.
Политика
В Госдуме ответили на стихи Шнурова про Крым
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек стихами ответил музыканту Сергею Шнурову на его критическое стихотворение о "никем не признанном" полуострове.
Политика
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Политика
Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Общество
Гидрометцентр спрогнозировал теплые весну и лето
Средние значения температуры воздуха в России с апреля по сентябрь будут около нормы или немного выше, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному метеорологическому дню и Дню работников гидрометеорологической службы России.
Шоу-бизнес
Оксана Федорова покинула шоу масок на НТВ
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала снимок помолодевшей Елены Степаненко
Ольга Бузова показала снимок помолодевшей Елены Степаненко Елена Степаненко заметно похорошела после развода.
Происшествия
Из больницы в Коммунарке за сутки выписано 70 человек
Армия и оружие
В Италию прибыл последний самолет с российской помощью
Военные самолеты из Москвы в Рим летали все последние сутки.
Общество
В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом
В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Общество
Кадыров сообщил о трех случаях подозрения на коронавирус в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республики выявлены первые 3 случая возможного заражения коронавирусом.
Экономика
Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»
Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
Происшествия
Двое школьников погибли от удара током под Тамбовом
Двое школьников погибли в результате удара током на трансформаторной подстанции в городе Мичуринске Тамбовкой области.
Происшествия
ФСБ разоблачила крупную хакерскую группировку
Сотрудникам ФСБ удалось разоблачить крупную хакерскую группировку, действующую одновременно в нескольких субъектах Российской Федерации.
Происшествия
В Киеве на вокзале оцепили «набитый больными» поезд, прибывший из Риги
23 марта в 15:45 на центральный железнодорожный вокзал Киева из Риги (Латвия) прибыл поезд из 13 вагонов, который был сразу же оцеплен полицией.
Шоу-бизнес
Сын Оксаны Самойловой был госпитализирован в США
Сын Оксаны Самойловой и рэпера Джигана был госпитализирован в США. Накануне знаменитости возвратились в РФ.
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после убийства полицейского в Волгограде
По факту убийства сотрудника полиции в Волгограде возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Энергетика
Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 4,5%
Цена нефти марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 4,5% - до $28,3 за баррель.
Единоборства
Глава UFC заявил, что нашёл место для боя Нурмагомедова и Фергюсона
Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что определился с местом проведения боя между чемпионом организации в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном, но не стал называть его до официального утверждения.
Политика
Президент Эстонии раскритиковала выполнение ЕС его основных задач
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд осудила Евросоюз за ненадлежащее, по ее мнению, выполнение своих основных функций во время пандемии коронавируса SARS-CoV-2.