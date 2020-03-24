Коронавирус

ИзвестияИзвестияПосол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19

Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России. Об этом говорится в заявлении на официальной странице российского посольства в Facebook во вторник, 24 марта.
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Посол РФ в США попросил Human Rights Watch прекратить врать о COVID-19

Газета.Ru02:34

Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не дезинформировать о борьбе с пандемией в РФ

ТАССвчера в 23:10

Посол в США призвал правозащитников не лгать о борьбе с коронавирусом в России

Lenta.ru00:02

COVID-19. Антонов призвал главу Human Rights Watch не дезинформировать людей

Вести.Ruвчера в 23:12

Посол в США посоветовал главе HRW не дезинформировать о вирусе в России

РБК00:42

Посол в США призвал HRW не лгать о борьбе с коронавирусом в России

РИА Новостивчера в 22:14

Посольство в США призвало HRW не лгать о коронавирусе в России

RT на русскомвчера в 22:02
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Происшествия

Причиной смерти женщины в больнице в Коммунарке стал рак

Пожилая женщина, которая умерла в больнице в Москве, имела паллиативную стадию онкологического заболевания, анализ на коронавирусную инфекцию, взятый врачами при жизни пациентки, дал отрицательный результат.
ТАСС 03:31
Футбол

Месси возглавил список футболистов с самыми высокими доходами за сезон

Список самых высокооплачиваемых футболистов сезона-2019/20 возглавил капитан «Барселоны» Лионель Месси.
News.ru 03:25
Общество

Илон Маск закупил более 1,2 тыс. аппаратов ИВЛ для Калифорнии

Власти штата Калифорния (США) получили более 1,2 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) от владеющего компаниями Tesla и SpaceX предпринимателя Илона Маска.
ФАН 00:25
Здоровье

Врач описал особенности механизма заражения коронавирусом

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Тимур Бессараб, являющийся членом оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, описал механизм заражения SARS-CoV-2 во вторник, 24 марта, проекту RT.
Известия 01:02
Футбол

Футболист Комбаров заявил, что паника из-за коронавируса раздута

Защитник самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров заявил, что паника из-за угрозы распространения коронавируса раздута.
Газета.Ru 02:51
Шоу-бизнес

Наталья Селезнева рассказала о невыносимом характере Демьяненко

Селезнева и Демьяненко были партнерами в сразу нескольких фильмах, в том числе известной комедии Леонида Гайдая "Операция Ы".
Московский Комсомолец вчера в 06:06
Общество

Главврача калужской больницы могут уволить из-за отпуска в Таиланде

Ранее в СМИ появилась информация, что руководитель Калужской областной больницы Владимир Кондюков отправился в отпуск в Таиланд на фоне неблагополучной ситуации с пандемией коронавируса.
РИА Новости вчера в 07:41
Общество

В Башкирии выявили первые случаи заражения коронавирусом

В Республике Башкортостан подтверждено три первых случая заражения коронавирусом.
РБК 01:42
Шоу-бизнес

Итальянская актриса Лучия Бозе умерла от коронавируса

Российская газета вчера в 10:40
Финансы

Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам

Ряд банков — Росбанк, Райффайзенбанк — начали повышать ставки по ипотеке еще до пятничного решения ЦБ.
РИА Новости вчера в 23:19
Политика

В Госдуме ответили на стихи Шнурова про Крым

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек стихами ответил музыканту Сергею Шнурову на его критическое стихотворение о "никем не признанном" полуострове.
РИА Новости вчера в 16:09
Шоу-бизнес

Петросян отказался обсуждать сообщения о рождении у него ребенка

РБК вчера в 20:34
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:27
Политика

Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Интерфакс вчера в 14:00
Общество

Гидрометцентр спрогнозировал теплые весну и лето

Средние значения температуры воздуха в России с апреля по сентябрь будут около нормы или немного выше, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному метеорологическому дню и Дню работников гидрометеорологической службы России.
РБК вчера в 18:21
Шоу-бизнес

Оксана Федорова покинула шоу масок на НТВ

ИнфоСМИ вчера в 12:36
Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала снимок помолодевшей Елены Степаненко

Ольга Бузова показала снимок помолодевшей Елены Степаненко Елена Степаненко заметно похорошела после развода.
Экспресс газета 01:47
Происшествия

Из больницы в Коммунарке за сутки выписано 70 человек

Коммерсантъ 02:19
Армия и оружие

В Италию прибыл последний самолет с российской помощью

Военные самолеты из Москвы в Рим летали все последние сутки.
РЕН ТВ 02:47
Общество

В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Суть событий 22 марта в 10:18
Общество

Кадыров сообщил о трех случаях подозрения на коронавирус в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республики выявлены первые 3 случая возможного заражения коронавирусом.
Московский Комсомолец 03:46
Экономика

Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»

Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
РИА Новости вчера в 21:09
Происшествия

Двое школьников погибли от удара током под Тамбовом

Двое школьников погибли в результате удара током на трансформаторной подстанции в городе Мичуринске Тамбовкой области.
ТАСС 03:30
Происшествия

ФСБ разоблачила крупную хакерскую группировку

Сотрудникам ФСБ удалось разоблачить крупную хакерскую группировку, действующую одновременно в нескольких субъектах Российской Федерации.
Газета.Ru 03:58
Происшествия

В Киеве на вокзале оцепили «набитый больными» поезд, прибывший из Риги

23 марта в 15:45 на центральный железнодорожный вокзал Киева из Риги (Латвия) прибыл поезд из 13 вагонов, который был сразу же оцеплен полицией.
Евразия Daily 00:10
Шоу-бизнес

Сын Оксаны Самойловой был госпитализирован в США

Сын Оксаны Самойловой и рэпера Джигана был госпитализирован в США. Накануне знаменитости возвратились в РФ.
Актуальные Новости вчера в 03:43
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после убийства полицейского в Волгограде

По факту убийства сотрудника полиции в Волгограде возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
РЕН ТВ вчера в 09:07
Энергетика

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 4,5%

Цена нефти марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 4,5% - до $28,3 за баррель.
ТАСС 02:33
Единоборства

Глава UFC заявил, что нашёл место для боя Нурмагомедова и Фергюсона

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что определился с местом проведения боя между чемпионом организации в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном, но не стал называть его до официального утверждения.
РИА Новости 01:04
Политика

Президент Эстонии раскритиковала выполнение ЕС его основных задач

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд осудила Евросоюз за ненадлежащее, по ее мнению, выполнение своих основных функций во время пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
Известия 03:36
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