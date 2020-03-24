Коронавирус

ИзвестияИзвестияПосол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19

Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России. Об этом говорится в заявлении на официальной странице российского посольства в Facebook во вторник, 24 марта.
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Посол в США посоветовал главе HRW не дезинформировать о вирусе в России

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Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не дезинформировать о борьбе с пандемией в РФ

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COVID-19. Антонов призвал главу Human Rights Watch не дезинформировать людей

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Посол в США призвал правозащитников не лгать о борьбе с коронавирусом в России

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Посол в США уличил HRW в искажении ситуации с коронавирусом в РФ

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РИА Новостивчера в 22:14

Посольство в США призвало HRW не лгать о коронавирусе в России

RT на русскомвчера в 22:02
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В Великобритании вводится сроком на три недели режим всеобщего домашнего карантина из-за угрозы распространения коронавируса.
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Необычный антициклон изменит погоду в европейской части России, предупреждают синоптики.
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Проверки малого и среднего бизнеса планируют отменить в 2020 году

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Астраханский театр оперы и балета продолжает онлайн трансляции концертов

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Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
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Американский рынок акций на старте недели не смог конструктивно отреагировать на очередные радикальные меры Федрезерва по поддержке экономики.
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"Губернаторы по согласованию с Минстроем России получат право выбирать систему расчета за коммунальные ресурсы, которые потребляются при использовании и содержании общего имущества в многоквартирных домах", - пишет газета.
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Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
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Вратарь «Уфы» Беленов недоволен поправками в конституцию РФ

Голкипер «Уфы» Александр Беленов рассказал о своём отношении к пенсии и поправкам в конституцию РФ.
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В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

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Цена на нефть марки Brent в ходе торгов растет на 3,3%, до $27,93 за баррель по состоянию на 4:00 мск вторника, 24 марта.
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Организация FARE прокомментировала коллаж Артема Дзюбы в Instagram

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Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
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Директор Музтеатра Станиславского о том, как опера и балет живут в условиях пандемии

Генеральный директор Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Антон Гетьман рассказал Татьяне Кузнецовой об убытках, угрозах и возможностях, которые несет в себе текущая ситуация.
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Ранее стало известно, что в настоящее время главный врач областной клинической больницы находится в плановом отпуске, который решил провести в Таиланде, несмотря на запрет выездов за рубеж.
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Одного из задержанных ФСБ на Сахалине студентов отчислили

Одного из двух задержанных ФСБ студентов, планировавших вооруженное нападение на учебное заведение, отчислили из Сахалинского горного техникума.
Газета.Ru 00:06
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