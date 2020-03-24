Коронавирус
ИзвестияПосол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19
Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России. Об этом говорится в заявлении на официальной странице российского посольства в Facebook во вторник, 24 марта.
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Политика
Офис Зеленского: Карантин на Украине, может быть, закончится в мае
Киев, 24 марта 2020, 13:08 — REGNUM Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив считает, что карантин в стране закончится, возможно, в мае.
Общество
Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны
Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
Финансы
ЦБ понизил курс доллара до 78,85 рубля
Центробанк понизил курс доллара на 25 марта до 78,85 рубля. Евро подешевел до 85,43 рубля, говорится на сайте регулятора.
Общество
В России за сутки зафиксировали 71 случай заражения коронавирусом
За сутки в Москве зарегистрировали 71 новый случай заражения вирусом, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Происшествия
На Украине арестовали груз с медицинскими масками для Израиля
Украинская прокуратура арестовала груз с 21 тыс. медицинских масок, который пытались вывезти в Израиль, несмотря на запрет правительства на экспорт данной продукции.
Политика
Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной
Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Общество
В Минздраве рассказали, когда снизится активность коронавируса
Пока же в мире насчитывается больше 292 тысяч зараженных Как заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, активность коронавируса снизится с изменением сезона, то есть в апреле-мае.
Общество
Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил кабмину ужесточить ответственность за нарушение режима карантина и разработать меры, которые будут применяться во время распространения COVID-19.
Происшествия
В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку
Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Общество
В России подскочили продажи презервативов
Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Общество
Умер автор комиксов об Астериксе и Обеликсе Альбер Удерзо
Автор французских комиксов «Приключения Астерикса» Альбер Удерзо умер в 92 года, сообщается в Twitter телеканала M6.
Общество
В Чечне закрыли рестораны и кафе
Все рестораны и кафе закрыты в Чечне, продуктовые магазины функционируют в обычном режиме, сообщил во вторник глава республики Рамзан Кадыров.
Общество
В Подмосковье выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
«Ещё шесть новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены у жителей Подмосковья», — говорится в сообщении.
Политика
В Крыму против главы «Меджлиса» Чубарова возбудили дело
Органами Следственного комитета по Крыму возбуждено уголовное дело против главы "Меджлиса крымско-татарского народа" Рефата Чубарова, сообщается на сайте СК.
Общество
Москвичам старше 65 лет предписан домашний режим
Строгий домашний режим в ближайшие три недели придется соблюдать москвичам старше 65 лет.
Шоу-бизнес
Ольга Куриленко вылечилась от коронавируса
Общество
20 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации НИИ Склифосовского
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде летом
Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко и Ольга Бузова стали соведущими нового шоу
Актриса юмористического жанра, бывшая жена Евгения Петросяна Елена Степаненко и экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова выступят в качестве соведущих в новом проекте на телеканале «Россия 1». Как написала Бузова в своем Instagram, она и «прекрасная и роскошная Елена Степаненко» зажгут «два огня в новом шоу».
Политика
Российские военные могут помочь Польше в борьбе с коронавирусом
У экспертного сообщества Польши вызвало опасение решение Москвы оказать помощь Риму в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о полете двух Ту-95МС над Тихим океаном
В Минобороны РФ сообщили о плановом полете двух Ту-95МС над Тихим океаном.
Культура
Соловьев оценил сравнение с Сигалом на КВН
Происшествия
Жительница Москвы нарушила карантин ради похода на маникюр
Проживающую в Москве гражданку Белоруссии задержали правоохранители после того, как она нарушила карантин ради похода на маникюр.
Происшествия
Главный инфекционист Ставрополья уволена
Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Культура
Выставка «От Дюрера до Матисса» в Пушкинском открылась в прямом эфире
Общество
В Волгограде зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, подтвердился в Волгограде.
Общество
Под Москвой обнаружили новые случаи заражения коронавирусом
В Подмосковье выявили еще шесть случаев заражения коронавирусом.
Политика
Саммит G20 по коронавирусу пройдет 26 марта
Саммит лидеров стран G20 по ситуации в связи с распространением коронавируса в мире состоится 26 марта.