Коронавирус

ИзвестияИзвестияПосол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19

Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России. Об этом говорится в заявлении на официальной странице российского посольства в Facebook во вторник, 24 марта.
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Посол в США призвал HRW не лгать о борьбе с коронавирусом в России

RT на русском06:22

Эксперт РАН уличил HRW в желании посеять панику в связи коронавирусом

News.ru06:10

Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не дезинформировать о борьбе с пандемией в РФ

ТАССвчера в 23:10

Посол в США посоветовал главе HRW не дезинформировать о вирусе в России

РБК00:42

Посол в США призвал правозащитников не лгать о борьбе с коронавирусом в России

Lenta.ru00:02

Посол РФ в США попросил Human Rights Watch прекратить врать о COVID-19

Газета.Ru02:34

Посол призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19 в России

РИА Новостивчера в 22:14
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Политика

Офис Зеленского: Карантин на Украине, может быть, закончится в мае

Киев, 24 марта 2020, 13:08 — REGNUM Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив считает, что карантин в стране закончится, возможно, в мае.
REGNUM 06:08
Общество

Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости вчера в 10:42
Финансы

ЦБ понизил курс доллара до 78,85 рубля

Центробанк понизил курс доллара на 25 марта до 78,85 рубля. Евро подешевел до 85,43 рубля, говорится на сайте регулятора.
Реальное время 06:07
Общество

В России за сутки зафиксировали 71 случай заражения коронавирусом

За сутки в Москве зарегистрировали 71 новый случай заражения вирусом, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Общественное телевидение России вчера в 02:23
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском 04:09
Происшествия

На Украине арестовали груз с медицинскими масками для Израиля

Украинская прокуратура арестовала груз с 21 тыс. медицинских масок, который пытались вывезти в Израиль, несмотря на запрет правительства на экспорт данной продукции.
RT на русском 06:54
Политика

Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Газета.Ru 05:16
Общество

В Минздраве рассказали, когда снизится активность коронавируса

Пока же в мире насчитывается больше 292 тысяч зараженных Как заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, активность коронавируса снизится с изменением сезона, то есть в апреле-мае.
Город Глазов 04:00
Общество

Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил кабмину ужесточить ответственность за нарушение режима карантина и разработать меры, которые будут применяться во время распространения COVID-19.
Телеканал Санкт-Петербург 04:14
Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс 02:11
Общество

В России подскочили продажи презервативов

Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Lenta.ru вчера в 20:08
Общество

Умер автор комиксов об Астериксе и Обеликсе Альбер Удерзо

Автор французских комиксов «Приключения Астерикса» Альбер Удерзо умер в 92 года, сообщается в Twitter телеканала M6.
Московский Комсомолец 06:06
Общество

В Чечне закрыли рестораны и кафе

Все рестораны и кафе закрыты в Чечне, продуктовые магазины функционируют в обычном режиме, сообщил во вторник глава республики Рамзан Кадыров.
ТАСС 03:54
Общество

В Подмосковье выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

«Ещё шесть новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены у жителей Подмосковья», — говорится в сообщении.
RT на русском 07:00
Политика

В Крыму против главы «Меджлиса» Чубарова возбудили дело

Органами Следственного комитета по Крыму возбуждено уголовное дело против главы "Меджлиса крымско-татарского народа" Рефата Чубарова, сообщается на сайте СК.
Газета.Ru вчера в 11:18
Общество

Москвичам старше 65 лет предписан домашний режим

Строгий домашний режим в ближайшие три недели придется соблюдать москвичам старше 65 лет.
Вести.Ru вчера в 06:41
Шоу-бизнес

Ольга Куриленко вылечилась от коронавируса

Super.ru вчера в 06:44
Общество

20 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации НИИ Склифосовского

Говорит Москва 06:16
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 06:17
Шоу-бизнес

Елена Степаненко и Ольга Бузова стали соведущими нового шоу

Актриса юмористического жанра, бывшая жена Евгения Петросяна Елена Степаненко и экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова выступят в качестве соведущих в новом проекте на телеканале «Россия 1». Как написала Бузова в своем Instagram, она и «прекрасная и роскошная Елена Степаненко» зажгут «два огня в новом шоу».
Давыдов.Индекс вчера в 15:04
Политика

Российские военные могут помочь Польше в борьбе с коронавирусом

У экспертного сообщества Польши вызвало опасение решение Москвы оказать помощь Риму в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Городовой 05:04
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о полете двух Ту-95МС над Тихим океаном

В Минобороны РФ сообщили о плановом полете двух Ту-95МС над Тихим океаном.
Piter.tv 05:38
Культура

Соловьев оценил сравнение с Сигалом на КВН

Народные новости вчера в 10:21
Происшествия

Жительница Москвы нарушила карантин ради похода на маникюр

Проживающую в Москве гражданку Белоруссии задержали правоохранители после того, как она нарушила карантин ради похода на маникюр.
Газета.Ru 06:02
Происшествия

Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Вести.Ru вчера в 12:50
Культура

Выставка «От Дюрера до Матисса» в Пушкинском открылась в прямом эфире

РИА Новости вчера в 14:32
Общество

В Волгограде зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, подтвердился в Волгограде.
Российская газета 06:28
Общество

Под Москвой обнаружили новые случаи заражения коронавирусом

В Подмосковье выявили еще шесть случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 07:01
Происшествия

Дело историка Соколова поступило в суд Петербурга

ТАСС 05:32
Политика

Саммит G20 по коронавирусу пройдет 26 марта

Саммит лидеров стран G20 по ситуации в связи с распространением коронавируса в мире состоится 26 марта.
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