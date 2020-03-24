Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России. Об этом говорится в заявлении на официальной странице российского посольства в Facebook во вторник, 24 марта.

Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19

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