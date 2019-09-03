Экономика

АБНАБНПосол РФ в США рассказал о товарообороте между двумя странами

Информацией Антонов поделился в интервью «Известиям». Российский посол сообщил, что товарооборот за первое полугодие составил $13,8 млрд, в прошлом же году объём торговли между РФ и США показал рост на 13% и составил 27 миллиардов долларов.
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Назван объём роста товарооборота между РФ и США за полгода

REGNUMвчера в 22:41

«Американцы стремятся собственными глазами увидеть современную Россию»

Известиявчера в 17:02

Посол указал на рост интереса США к Дальнему Востоку

РЕН ТВвчера в 21:03

Посол РФ в США рассказал о товарообороте между двумя странами

АБНвчера в 20:12

Антонов рассказал о товарообороте между Россией и США в 2019 году

RT на русскомвчера в 19:49

Американских бизнесменов интересует Дальний Восток - посол РФ в США

Экономика сегоднявчера в 21:11
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 00:27, Вашингтон
Политика

Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне

В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.
RT на русском вчера в 18:29
Политика

Министр образования Украины ответила на обвинения в безграмотности

Высмеянная в соцсетях за многочисленные грамматические ошибки министр образования и науки Украины Анна Новосад пообещала сделать из них выводы и иначе относиться к публикациям в Facebook.
Известия вчера в 19:35
Экономика

Глава Роскомнадзора сообщил о невыплате штрафа компанией Google

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что компания Google не заплатила назначенный ведомством штраф в размере 700 тыс. рублей.
Московский Комсомолец 00:19
Происшествия

10 детей госпитализировали в Китае после нападения на школу

10 детей получили ранения в результате нападения мужчины на учащихся одной из начальных школ в Китае.
Российская газета вчера в 11:57
Экономика

Кабмин решил отказаться от экономического форума в Красноярске

В правительстве решили заменить Красноярский экономический форум на форум национальных проектов в разных регионах страны.
BFM.ru вчера в 08:51
Армия и оружие

Зеленский уволил с военной службы экс-главу Генштаба Виктора Муженко

Президент Украины Владимир Зеленский уволил в запас бывшего главу Генштаба Украины генерала Виктора Муженко, говорится на сайте президента.
Московский Комсомолец вчера в 12:20
Политика

Пенс обвинил Россию в намерении разрушить партнерство США и Польши

Вице-президент США Майк Пенс обвинил Россию в попытках поссорить Вашингтон и Варшаву.
РБК вчера в 17:40
Политика

Экс-министр экономики Украины назвал потери Киева от блокады Крыма

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что в связи с блокадой Крыма потери украинской экономики составляют около $1 млрд.
RT на русском вчера в 23:30
Политика

Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины

Обмен заключенными между Россией и Украиной, который может коснуться, в частности, задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова, был отложен из-за юридических проволочек.
Газета.Ru вчера в 16:20
Экономика

Иностранцам разрешат покупать землю на Украине

Иностранцы смогут приобретать землю на Украине.
Известия вчера в 17:23
Наука

Мощная магнитная буря обрушилась на Землю

Капитал страны вчера в 10:42
Экономика

Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий

Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК 01 сентября в 17:00
Происшествия

Соболь, Азара и Ляскина отпустили из полиции

Азара, Соболь и Ляскина задержали вечером 2 сентября.
РБК вчера в 18:00
Армия и оружие

Зариф заявил, что Иран и Россия проведут совместные военные учения

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в Индийском океане пройдут совместные российско-иранские военные учения.
RT на русском вчера в 11:01
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России

Российская газета вчера в 18:48
Армия и оружие

Минобороны РФ обвинило США в ударе по Идлибу

Как следует из сообщения Центра, удар был нанесен в 15:00 мск 31 августа в районе между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая и вызвал многочисленные жертвы и разрушения.
Ридус 01 сентября в 06:05
Шоу-бизнес

Поклонская прокомментировала развод

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала новость о расставании с экс-руководителем аппарата федерального омбудсмена Иваном Соловьевым.
Газета.Ru вчера в 13:35
Армия и оружие

Новая подлодка «Князь Олег» пополнит Тихоокеанский флот

В ближайшее время Тихоокеанскому флоту будет передан ракетный подводный крейсер проекта 955А «Борей» — «Князь Олег».
Известия вчера в 17:45
Авто

BMW выпустила коллекционные версии i3 и i8

Немецкий автопроизводитель представил особые версии электрокара BMW i3s и гибридной двухдверки i8.
Тарантас Ньюс вчера в 05:30
Шоу-бизнес

Сергей и Тата Бондарчук воссоединились ради школьной линейки дочери

Примечательно, что поддержать девочку в День знаний пришла не только Светлана Бондарчук — ради первой школьной линейки дочери воссоединились и ее разведенные родители.
WomanHit.ru вчера в 05:41
Общество

На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост

В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ вчера в 11:16
Политика

Путин раскритиковал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу

Президент России Владимир Путин раскритиковал заявление, сделанное, предположительно, руководителем управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ириной Алашкевич о том, что лишившиеся домов из-за наводнения жители города Тулун являются "алкашней, бичевней и быдлом".
Газета.Ru вчера в 16:53
Музыка

Николаев рассказал о значении песни «3 сентября»

Композитор и певец Игорь Николаев, написавший текст для песни «Третье сентября» рассказал, что за указанной в песне датой «ничего не стоит», а строка с ней «просто идеально легла на мелодию».
RT на русском вчера в 22:49
Армия и оружие

Израильский броневик уничтожили ракетой «Малютка»

Бронеавтомобиль Армии обороны Израиля был уничтожен противотанковой ракетой советской разработки.
Российская газета вчера в 06:25
Политика

Майкл Пенс пообещал Украине поддержку в сфере энергетики

Вашингтон поддержит Украину в сфере энергетики.
Новостной фронт вчера в 17:53
Происшествия

Обвинение попросило 6 лет для блогера Синицы

Московский Комсомолец вчера в 12:26
Космос

Россия запустит в 2020 году миссию «Ярило» для исследования Солнца

ТАСС вчера в 20:01
Путешествия

Крым посетили почти шесть миллионов туристов

Как сообщало ИА REGNUM, по данным минкурортов РК, в 2019 году Крым должны посетить около 7,5 млн туристов.
REGNUM вчера в 10:30
Футбол

«Барселона» купила 16-летнего Педри у «Лас-Пальмаса» за 5 млн евро

Sports.ru вчера в 16:16
Общество

Из американской школы убрали книги о Гарри Поттере из-за «проклятий»

РИА Новости 00:18
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