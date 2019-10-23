Политика

Вести.RuВести.RuПосол РФ в США рассказал о возвращении Марии Бутиной в Россию

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что формальных препятствий для возвращения Марии Бутиной в Россию из США, где она отбывает наказание, нет, но могут возникнуть некоторые сложности. Марию Бутину задержали в США в июле 2018 года.
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Антонов сообщил об отсутствии препятствий для возвращения Бутиной в РФ

Известиявчера в 22:14

Антонов: формальных препятствий для возвращения Бутиной в Россию из США нет

РИА Новостивчера в 19:01

Антонов: формальных препятствий для возвращения Бутиной в Россию нет

RT на русскомвчера в 19:46

Антонов сообщил об отсутствии формальных препятствий для возвращения Бутиной в Россию

ТАССвчера в 19:15

В посольстве заявили о сокрытии США информации о возвращении Бутиной

РБКвчера в 20:45

Посольство РФ запросило у Госдепа разъяснения о депортации Бутиной

Газета.Ruвчера в 18:58

Посол России рассказал о возможных сложностях при возвращении Бутиной

РЕН ТВвчера в 18:54
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Общество

Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала

Верховный суд не нашел нарушений законодательства в изъятии ФСБ декларации об амнистии капитала при расследовании дела совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита.
РБК вчера в 20:35
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Политика

Бывший руководитель «Курортов Северного Кавказа» задержан в США

Имиграционная полиция США во вторник утром задержала бывшего председателя совета директоров российской госкомпании «Курорты Северного Кавказа» и вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова, сообщило издание Miami Herald со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 23:28
Армия и оружие

Шойгу: у США осталось 1,5 часа на исполнение обязательств в Сирии

Шойгу обратил внимание на то, что у США осталось полтора часа на выполнение обязательств.
Красная весна вчера в 14:29
Политика

Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском 21 октября в 14:12
Экономика

Медведев заявил, что в экономике России всё в порядке

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в экономике страны всё в порядке.
RT на русском 21 октября в 06:09
Игры

Call of Duty: Modern Warfare не увидеть на полках магазинов РФ

Goroday.ru вчера в 13:06
Авто

Обновленный пикап Nissan Titan XD лишился дизеля

Японский автопроизводитель Nissan обновил тяжелый пикап Titan XD.
Picsnews.net вчера в 05:55
Происшествия

Появилось видео смертельной перестрелки фермеров под Ростовом

Газета.Ru вчера в 21:56
Политика

Посол Украины раскритиковал ФРГ за непризнание «голодомора» геноцидом

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник подверг критике решение властей ФРГ не признавать «голодомор» геноцидом.
Известия вчера в 22:46
Общество

Украинское КБ может передать Китаю технологии по Ан-225

Издание отмечает, что в Пекине рассчитывают использовать наработки по Ан-225 с целью вывести потенциал авиаперевозок на новый уровень.
News.ru 21 октября в 21:41
Политика

Борис Джонсон призвал парламент принять сделку по Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал парламент принять сделку по Brexit — для «исцеления и объединения», 22 октября передает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 10:30
Спорт

В расписании BlizzCon 2019 есть шесть безымянных слотов: Diablo IV, Overwatch 2 и другие новые игры?

Игромания.ру вчера в 17:34
Шоу-бизнес

Сын Тимати проведет первую ночь в новом доме

Анастасия Решетова вместе с новорожденным Ратмиром выписалась из роддома Сегодня Тимати встречал свою невесту, Настю Решетову, и своего новорожденного сына Ратмира из роддома.
WomanHit.ru 20 октября в 13:27
Происшествия

Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии

ТАСС вчера в 02:56
Экономика

Выручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз

Коммерсантъ 21 октября в 15:47
Армия и оружие

Помпео сообщил о готовности США к войне с Турцией

Вашингтон может применить военную силу против Турции за операцию, которую та проводит на северо-востоке Сирии, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Газета.Ru вчера в 02:40
Здоровье

Совфед обсудил проблему дефицита медиков в стране

В России не хватает 25 тысяч врачей первичного звена, а дефицит среднего медперсонала уже достиг 130 тысяч человек, передает ОТР данные, которые представила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Общественное телевидение России вчера в 08:18
Происшествия

Три человека погибли при аварии на таймырском руднике «Норникеля»

RT на русском вчера в 08:53
Экономика

В резком росте доходов россиян усомнились

Экономисты усомнились в оценке Росстата, заявившего о взрывном росте реальных располагаемых доходов населения.
Lenta.ru вчера в 23:10
Здоровье

Идею запрета детского шампанского поддержал главный нарколог Минздрава

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн поддержал предложение депутата Госдумы Виталия Милонова о запретае в России детского безалкогольного шампанского.
РЕН ТВ 00:26
Происшествия

Два человека погибли в результате взрыва гранаты в центре Киева

РБК вчера в 19:51
Общество

Адвокат заявил об отмене уголовного дела экс-губернатора Дубровского

Следственный департамент МВД отменил постановление о возбуждении дела против экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
РБК вчера в 14:50
Путешествия

Из-за ввода климатического налога в Европе отменят дешевые перелеты

Эксперты предупредили туристов, что в 2020 году по ряду европейских направлений больше не будет дешевых билетов на авиаперелеты.
АБН вчера в 06:06
Экономика

Счетная палата признала неэффективной господдержку Северного Кавказа

Северный Кавказ неэффективно расходует выделяемые на господдержку региона средства, выяснили аудиторы Счетной палаты.
Газета.Ru вчера в 10:10
Финансы

Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки до 6%

Аналитики Сбербанка спрогнозировали, что совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 25 октября, снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов – до 6,5%, а в декабре может снизить ее еще на 50 базисных пунктов – до 6%, сообщил главный экономист организации Антон Струченевский.
Ведомости вчера в 08:34
Происшествия

Владелица польской фирмы выбросила умирающего украинца на улицу

В Польше владелица фирмы выбросила на улице умирающего работника, об этом сообщает телеканал ТСН.
РИА Новости вчера в 17:50
Общество

Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег

Ранее в Центробанке сообщили, что банковские мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости вчера в 23:37
Путешествия

Определены лучшие страны для путешествий в 2020 году

Туристический портал Lonely Planet составил рейтинг стран, которые путешественникам следует посетить в 2020 году.
Мойка78 00:40
Армия и оружие

Российские военные приступили к патрулированию сирийского Манбиджа

Российская газета вчера в 23:37
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