Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что формальных препятствий для возвращения Марии Бутиной в Россию из США, где она отбывает наказание, нет, но могут возникнуть некоторые сложности. Марию Бутину задержали в США в июле 2018 года.

Посол РФ в США рассказал о возвращении Марии Бутиной в Россию

Общество Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала Верховный суд не нашел нарушений законодательства в изъятии ФСБ декларации об амнистии капитала при расследовании дела совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита.

Общество Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.

Политика Бывший руководитель «Курортов Северного Кавказа» задержан в США Имиграционная полиция США во вторник утром задержала бывшего председателя совета директоров российской госкомпании «Курорты Северного Кавказа» и вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова, сообщило издание Miami Herald со ссылкой на источники.

Политика Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Авто Обновленный пикап Nissan Titan XD лишился дизеля Японский автопроизводитель Nissan обновил тяжелый пикап Titan XD.

Политика Посол Украины раскритиковал ФРГ за непризнание «голодомора» геноцидом Украинский посол в Берлине Андрей Мельник подверг критике решение властей ФРГ не признавать «голодомор» геноцидом.

Общество Украинское КБ может передать Китаю технологии по Ан-225 Издание отмечает, что в Пекине рассчитывают использовать наработки по Ан-225 с целью вывести потенциал авиаперевозок на новый уровень.

Политика Борис Джонсон призвал парламент принять сделку по Brexit Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал парламент принять сделку по Brexit — для «исцеления и объединения», 22 октября передает агентство Reuters.

Шоу-бизнес Сын Тимати проведет первую ночь в новом доме Анастасия Решетова вместе с новорожденным Ратмиром выписалась из роддома Сегодня Тимати встречал свою невесту, Настю Решетову, и своего новорожденного сына Ратмира из роддома.

Армия и оружие Помпео сообщил о готовности США к войне с Турцией Вашингтон может применить военную силу против Турции за операцию, которую та проводит на северо-востоке Сирии, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Здоровье Совфед обсудил проблему дефицита медиков в стране В России не хватает 25 тысяч врачей первичного звена, а дефицит среднего медперсонала уже достиг 130 тысяч человек, передает ОТР данные, которые представила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Экономика В резком росте доходов россиян усомнились Экономисты усомнились в оценке Росстата, заявившего о взрывном росте реальных располагаемых доходов населения.

Здоровье Идею запрета детского шампанского поддержал главный нарколог Минздрава Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн поддержал предложение депутата Госдумы Виталия Милонова о запретае в России детского безалкогольного шампанского.

Общество Адвокат заявил об отмене уголовного дела экс-губернатора Дубровского Следственный департамент МВД отменил постановление о возбуждении дела против экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Путешествия Из-за ввода климатического налога в Европе отменят дешевые перелеты Эксперты предупредили туристов, что в 2020 году по ряду европейских направлений больше не будет дешевых билетов на авиаперелеты.

Экономика Счетная палата признала неэффективной господдержку Северного Кавказа Северный Кавказ неэффективно расходует выделяемые на господдержку региона средства, выяснили аудиторы Счетной палаты.

Финансы Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки до 6% Аналитики Сбербанка спрогнозировали, что совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 25 октября, снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов – до 6,5%, а в декабре может снизить ее еще на 50 базисных пунктов – до 6%, сообщил главный экономист организации Антон Струченевский.

Происшествия Владелица польской фирмы выбросила умирающего украинца на улицу В Польше владелица фирмы выбросила на улице умирающего работника, об этом сообщает телеканал ТСН.

Общество Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег Ранее в Центробанке сообщили, что банковские мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.