Политика
Вести.RuПосол РФ в США рассказал о возвращении Марии Бутиной в Россию
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что формальных препятствий для возвращения Марии Бутиной в Россию из США, где она отбывает наказание, нет, но могут возникнуть некоторые сложности. Марию Бутину задержали в США в июле 2018 года.
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Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Газета.Ru вчера в 23:16
Общество
Россия строит специальный космический корабль для туристов
RT на русском 00:57
Общество
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости вчера в 23:37
Армия и оружие
Один боевик ВСУ погиб, трое ранены в Донбассе за минувшие сутки
За минувшие сутки в результате боев на линии соприкосновения в Донбассе погиб украинский военнослужащий, двое получили ранения, еще один – "боевую травму".
ИА Новороссия 01:42
Армия и оружие
Турция прекратила военную операцию в Сирии
1. Турецкая военная операция на севере Сирии прекращается Такое решение было достигнуто по итогам встречи президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи.
Lenta.ru вчера в 17:20
Армия и оружие
Бомбардировщики США совершили полеты около Крыма
Стратегические бомбардировщики США отработали тренировочные полеты над акваторией Черного моря, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 20:58
Общество
Закрыли плеер, на котором держались 80% пиратских ресурсов
Плеером Moonwalk пользовались для показа видео 80% российских пиратских ресурсов.
Первое Студенческое агентство вчера в 10:16
Футбол
Шахтер — Динамо (Загреб) 2:2
Определились стартовые составы на матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Шахтер» — «Динамо» Загреб.
LiveSport.ru вчера в 11:58
Политика
Госдеп оценил договоренность России и Турции по Сирии: «Много дыр»
Договоренность между Россией и Турцией по военной операции "Источник мира" остановит продвижение турецких сил вглубь Сирии, однако в соглашении между Москвой и Анкарой есть "много дыр".
Московский Комсомолец 01:50
Политика
Екатерина Шульман исключена из Совета по правам человека
Московский Комсомолец 21 октября в 15:41
Шоу-бизнес
Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье
В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.
Srnsk вчера в 02:27
Кино
Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов
На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
КиноПоиск вчера в 11:11
Экономика
РЖД оценили скоростную магистраль из Петербурга в Нижний в ₽2,3 трлн
По подсчетам РЖД, из почти 2,3 трлн руб. суммарной стоимости проекта в 1,59 трлн руб. обойдется участок Петербург — Москва протяженностью 659 км, еще 530 млрд руб. будет стоить участок Москва — Нижний Новгород, протяженность которого составит 421 км. Еще 30,6 млрд руб. составят затраты на проектирование петербуржского участка.
РБК вчера в 23:59
Гаджеты
Honor представил «молодежный смартфон» Honor 20 Lite
Astera вчера в 14:56
Общество
Посольство России запросило у Госдепа информацию о задержании Билалова
Посольство России в Вашингтоне ожидает от Госдепартамента уточнения информации по поводу задержания в Майами экс-гендиректора «Курортов Северного Кавказа» и бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова.
РБК 02:05
Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом телеведущая сообщила в Instagram.
РИА Новости 01:39
Политика
Зеленский рассчитывает на скорую встречу в «нормандском формате»
Украина выполнила условия для проведения встречи в «нормандском формате» и ожидает ответных шагов со стороны партнёров, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, сообщили 23 октября в пресс-службе президента Украины.
REGNUM 02:24
Общество
Роскачество нашло опасные микроорганизмы и плесень в ромашковом чае
Роскачество провело исследование ромашкового чая и выявило среди 25 торговых марок только 20 безопасных к употреблению.
РБК 02:18
Армия и оружие
Шойгу: у США осталось 1,5 часа на исполнение обязательств в Сирии
Шойгу обратил внимание на то, что у США осталось полтора часа на выполнение обязательств.
Красная весна вчера в 14:29
Происшествия
В Чили в ходе массовых беспорядков погибли 4 человека
Московский Комсомолец 20 октября в 15:35
Интернет
В WhatsApp появилась новая важная функция
В новой версии приложения для Android появились некоторые настройки, которые сделают чат более безопасным.
Astera вчера в 11:32
Происшествия
Под Челябинском в частном доме погибли пять человек
В посёлке Роза Челябинской области пять человек насмерть отравились угарным газом.
REGNUM 02:05
Происшествия
Мужчина выстрелил в полицейского в Петербурге
Мужчина, находившийся в состоянии наркотического опьянения, выстрелил в участкового, прибывшего на вызов в Санкт-Петербурге.
Взгляд.ру 02:23
Музыка
Розенбаум перепел песню Бузовой «Водица»
Piter.tv вчера в 09:56
Армия и оружие
Ракетные корабли России вошли в Азовское море
Военное дело вчера в 08:44
Шоу-бизнес
Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет
Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Надежда Бабкина на странице в Instagram продемонстрировала подписчикам очередную смену имиджа.
Актуальные Новости 21 октября в 22:41
Хоккей
Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Калгари» в НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Известия 01:08
Наука
Искусственные мышечные волокна улучшат мясо из пробирки
Хайтек+ вчера в 07:44