Политика

Вести.RuВести.RuПосол РФ в США рассказал о возвращении Марии Бутиной в Россию

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что формальных препятствий для возвращения Марии Бутиной в Россию из США, где она отбывает наказание, нет, но могут возникнуть некоторые сложности. Марию Бутину задержали в США в июле 2018 года.
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Антонов сообщил об отсутствии препятствий для возвращения Бутиной в РФ

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Посольство РФ запросило у Госдепа разъяснения о депортации Бутиной

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RT на русскомвчера в 19:46

Посол России рассказал о возможных сложностях при возвращении Бутиной

РЕН ТВвчера в 18:54
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