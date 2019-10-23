Политика
Вести.RuПосол РФ в США рассказал о возвращении Марии Бутиной в Россию
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что формальных препятствий для возвращения Марии Бутиной в Россию из США, где она отбывает наказание, нет, но могут возникнуть некоторые сложности. Марию Бутину задержали в США в июле 2018 года.
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Армия и оружие
Песков: США бросили курдов в Сирии, предали их
Власти США, поддерживавшие на протяжении последних нескольких лет курдов, фактически бросили их в Сирии, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
Ведомости 03:07
Политика
Президенты Германии и Украины обсудили ситуацию в Донбассе
«Достижение мира в Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды», — заверил Штайнмайера Зеленский.
REGNUM 02:06
Происшествия
Пять человек погибли от отравления угарным газом в Челябинской области
Пять человек погибли от отравления угарным газом в Челябинской области.
РБК 03:22
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Общество
Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику
Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
ТАСС 21 октября в 20:01
Происшествия
Суд отменил приговор водителю автобуса, въехавшему в переход в Москве
Коммерсантъ вчера в 09:01
Происшествия
СК начал проверку после гибели трёх человек на руднике «Таймырский»
RT на русском вчера в 09:39
Экономика
Экономисты нашли «нестыковки» в данных о доходах россиян
Ранее Минэкономразвития обещало рост реальных доходов во втором полугодии на 1%. Оценка Росстата по третьему кварталу позволит выйти на прогнозируемые значения годового показателя реальных доходов населения, если в четвертом квартале показатель вновь не уйдет в минус.
РБК вчера в 17:00
Космос
Илон Маск отправил первый твит через спутниковую сеть Starlink
Глава аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск сделал первую запись в твиттере, воспользовавшись подключением через глобальную спутниковую интернет-систему Starlink.
Вести.Хайтек вчера в 07:34
Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в Instagram.
РИА Новости 01:39
Общество
Верховный суд обязал Украину выплатить $144 млн «Татнефти»
Верховный суд России обязал привести в исполнение решение международного арбитража о взыскании с Украины $144 млн в пользу "Татнефти", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:46
Общество
Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента
Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Серверы стримингового плеера Moonwalk, который доставлял контент для 80% пиратских сайтов в России, отключены усилиями голландских правообладателей.
Коммерсантъ вчера в 10:56
Шоу-бизнес
Пугачева приготовила обед и ужин для Бориса Рубиновского
Продюсер выразил свою благодарность Максиму Галкину за экскурсию по дому и веселые беседы, а Аллу Пугачеву поблагодарил за невероятный ужин и обед, которые были приготовлены певицей.
Территория новостей вчера в 10:32
Общество
Посольство России запросило у Госдепа информацию о задержании Билалова
Посольство России в Вашингтоне ожидает от Госдепартамента уточнения информации по поводу задержания в Майами экс-гендиректора «Курортов Северного Кавказа» и бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова.
РБК 02:05
Единоборства
Волков остался без соперника на UFC
Турнир состоится в Москве девятого ноября, бой Волкова и дос Сантоса должен был стать вишенкой на торте.
The Moscow Post вчера в 06:36
Происшествия
В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие
Газета.Ru вчера в 17:29
Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро
Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 7 копеек – до 63,83 рубля, курс евро поднялся на 1 копейку, составив 71,2 рубля.
Взгляд.ру 21 октября в 03:13
Экономика
Россияне стали обращать меньше внимания на цены продуктов в магазинах
Ежегодно «Ромир» проводит исследование, посвященное покупательскому поведению россиян и, в частности, критериям выбора продуктового магазина.
РБК 03:00
Экономика
В России рекордно обрушился спрос на бензин
В России произошло рекордное падение спроса на бензин по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование.
Газета.Ru 21 октября в 23:49
Происшествия
Обнаружены тела убитых в 2012 году депутата и ее семьи
Газета.Ru 21 октября в 11:51
Происшествия
Появилось видео с места смертельной перестрелки фермеров под Ростовом
Кадры с места перестрелки на хуторе Чернозубовка в Орловском районе Ростовской области, где погибли пять человек, оказались в распоряжении РЕН ТВ.
Известия вчера в 17:39
Кино
Мединский представил «доску позора» российского кино
Министр культуры Владимир Мединский на презентации в Минкультуры представил анонсированную им ранее «доску позора» отечественных фильмов, которые получили государственную поддержку, но в итоге не вернули возвратные субсидии или так и не вышли в прокат, передает корреспондент RNS.
Rambler News Service 21 октября в 05:10
Политика
Российско-африканский саммит в Сочи соберет глав более 40 стран
Рекордное количество глав африканских государств примут участие в саммите Россия-Африка в Сочи 23-24 октября.
Вести.Ru 21 октября в 14:57
Политика
Путин констатировал успешное развитие отношений России и Египта
«Отношения России и Египта развиваются весьма успешно», – констатировал Владимир Путин.
Слово и Дело 03:49
Общество
Составлен рейтинг стран для путешествий в 2020 году
Эксперты перечислили страны, куда лучше всего отправиться в следующем году. Подготовил перечень портал Lonely Planet.
Свободная Пресса 01:21
Армия и оружие
Лукашенко поручил подготовить ответ на размещение танков США в Литве
РИА Новости вчера в 15:01
Кино
В сети появился трейлер «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
В последней части звездной саги зрители смогут увидеть битву ситхов и джедаев.
Inc-news.ru вчера в 11:56
Гаджеты
Samsung готовит нас к анонсу новой платформы
Компания Samsung начала дразнить общественность скорым анонсом новой однкористальной системы семейства Samsung Exynos.
iXBT.com 00:40