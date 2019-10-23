Политика

Вести.RuВести.RuПосол РФ в США рассказал о возвращении Марии Бутиной в Россию

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что формальных препятствий для возвращения Марии Бутиной в Россию из США, где она отбывает наказание, нет, но могут возникнуть некоторые сложности. Марию Бутину задержали в США в июле 2018 года.
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Антонов сообщил об отсутствии формальных препятствий для возвращения Бутиной в Россию

ТАССвчера в 19:15

Антонов сообщил об отсутствии препятствий для возвращения Бутиной в РФ

Известиявчера в 22:14

В посольстве заявили о сокрытии США информации о возвращении Бутиной

РБКвчера в 20:45

Антонов: формальных препятствий для возвращения Бутиной в Россию нет

RT на русскомвчера в 19:46

Посол России в США рассказал о возвращении Марии Бутиной на родину

Газета.Ru03:37

Антонов: формальных препятствий для возвращения Бутиной в Россию из США нет

РИА Новостивчера в 19:01

Посол России рассказал о возможных сложностях при возвращении Бутиной

РЕН ТВвчера в 18:54
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В России произошло рекордное падение спроса на бензин по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование.
Газета.Ru 21 октября в 23:49
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Путин констатировал успешное развитие отношений России и Египта

«Отношения России и Египта развиваются весьма успешно», – констатировал Владимир Путин.
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