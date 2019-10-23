Политика

Вести.RuВести.RuПосол РФ в США рассказал о возвращении Марии Бутиной в Россию

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что формальных препятствий для возвращения Марии Бутиной в Россию из США, где она отбывает наказание, нет, но могут возникнуть некоторые сложности. Марию Бутину задержали в США в июле 2018 года.
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В посольстве заявили о сокрытии США информации о возвращении Бутиной

РБК20:45

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Газета.Ru18:58

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Комсомольская правда19:35

Антонов сообщил об отсутствии формальных препятствий для возвращения Бутиной в Россию

ТАСС19:15

Антонов: формальных препятствий для возвращения Бутиной в Россию из США нет

РИА Новости19:01

Антонов: формальных препятствий для возвращения Бутиной в Россию нет

RT на русском19:46

Посол России рассказал о возможных сложностях при возвращении Бутиной

РЕН ТВ18:54
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