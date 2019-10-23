Политика
Вести.RuПосол РФ в США рассказал о возвращении Марии Бутиной в Россию
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что формальных препятствий для возвращения Марии Бутиной в Россию из США, где она отбывает наказание, нет, но могут возникнуть некоторые сложности. Марию Бутину задержали в США в июле 2018 года.
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Антонов заявил, что формальных препятствий для возвращения Бутиной в РФ из США нет
Комсомольская правда19:35
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