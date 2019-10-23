Политика

Газета.RuГазета.RuПосольство РФ запросило у Госдепа разъяснения о депортации Бутиной

Посольство России в США направило в Госдепартамент ноту с просьбой разъяснить порядок возвращения осужденной в США россиянки Марии Бутиной на родину, передает ТАСС. Об этом рассказал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
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