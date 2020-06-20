В госдепартаменте США заинтересовались предложением Москвы относительно саммита «ядерной пятерки», которое было изложено президентом России Владимиром Путиным в его статье, посвященной Второй мировой войне. Об этом в субботу, 20 июня, заявил посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

Посол РФ в США сообщил об интересе Госдепа к саммиту «ядерной пятерки»

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