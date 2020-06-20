Политика
ИзвестияПосол РФ в США сообщил об интересе Госдепа к саммиту «ядерной пятерки»
В госдепартаменте США заинтересовались предложением Москвы относительно саммита «ядерной пятерки», которое было изложено президентом России Владимиром Путиным в его статье, посвященной Второй мировой войне. Об этом в субботу, 20 июня, заявил посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.
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Футбол
«Зенит» обыграл ЦСКА в матче РПЛ
Коммерсантъ 14:02
Происшествия
В Москве молния ударила в посетителей парка
В Москве молния ударила в посетителей парка "Коломенское", сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 09:31
Политика
В США поддержали предложение Литвы о ядерном арсенале России и Китая
Соединенные Штаты полностью поддерживают предложение Литвы о включении в новый договор по контролю за вооружениями всего ядерного арсенала России и Китая.
Военное обозрение вчера в 23:40
Экономика
Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы
Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
RT на русском вчера в 12:03
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК вчера в 10:38
Кино
Британцы возмущены, что роль принцессы Дианы досталась Кристен Стюарт
Режиссер из Чили Пабло Ларраин пригласил голливудскую актрису Кристен Стюарт на роль принцессы Дианы в фильме «Спенсер».
НТВ 13:08
Армия и оружие
Минобороны показало перехват бомбардировщиков ВВС США
Труд вчера в 06:08
Культура
Федор Добронравов покинул театр Сатиры
Lenta.ru 11:33
Политика
В Кремле прокомментировали реакцию Запада на статью Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал реакцию Запада, в частности, Польши, Прибалтики и США, на статью Владимира Путина о Второй мировой войне.
Lenta.ru 14:41
Авто
Представлен обновленный Mercedes-AMG E 63
Mercedes-AMG показал обновленный «заряженный» E 63 в кузове седан и универсал.
Motor 18 июня в 03:48
Общество
Лео Бокерия назвал лучший способ оздоровления
Кардиохирург называет ходьбу самым оптимальным средством реабилитации после заболевания.
Evo-rus.com 13:16
Общество
Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены
Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян.
Ведомости 10:33
Космос
Назначен главный конструктор российского космического корабля «Орел»
Игорь Хамиц назначен главным конструктором по разработке корабля нового поколения "Орел", сообщается на сайте Роскосмоса.
РИА Новости 14:35
Транспорт
На юге Москвы затопило несколько дорог
Несколько дорог подтопило на юге столицы, Центр организации дорожного движения города просит водителей объезжать проблемные участки, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на ЦОДД.
Радио 1 08:53
Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 02:38
Политика
Посол РФ в Вашингтоне назвал число россиян в американских тюрьмах
Посол выразил надежду, что российские граждане смогут вернуться на родину либо по амнистии, либо по Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц от 1983 года и что власти США учтут уже отбытые россиянами длительные сроки заключения.
Известия 12:44
Общество
В Сан-Франциско в ходе протестов снесли памятник автору гимна США
В ходе протестов против расовой дискриминации активисты снесли три памятника в Сан-Франциско, передает NBC Bay Area.
РБК 15:01
Футбол
Сегодня «Атлетико» встретится с «Вальядолидом»
Коэффициент на победу «Атлетико» составляет 1,38. На «Вальядолид» можно поставить по коэффициенту 10,50.
ГЛАС.RU 00:09
Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
Футбол
«Шахтер» снова стал чемпионом Украины
"Шахтер" в четвертый раз подряд стал сильнейшим клубом Украины. Всего на счету "горняков" 13 чемпионских титулов.
Вести.Ru 14:39
Политика
Глава ЛНР пригрозил Зеленскому полной боевой готовностью
ЛНР готовится к проведению парада Победы, однако, если украинские военные не прекратят обстрелы, ополченцы снова объявят полную боевую готовность, предупредил глава самопровозглашенной республики Леонид Пасечник.
Газета.Ru 06:53
Происшествия
В захваченных протестующими кварталах Сиэтла произошла стрельба
На фоне массовых протестов, связанных с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции, демонстранты в Сиэтле заняли несколько кварталов в центральной части города и 8 июня объявили эту территорию «Автономной зоной Капитолийского холма», которая не подчиняется органам госвласти.
Известия 15:33
Авто
Автопроизводитель Lifan оказался на грани разорения
Некогда популярный китайский автобренд Lifan снова оказался на грани банкротства.
Автоновости дня 13:40
Футбол
СМИ: «Краснодар» не получал официальных обращений по поводу ситуации с коронавирусом в «Динамо»
С футбольным клубом «Краснодар» не выходили на связь по вопросу о возможной вспышке коронавируса в стане московского «Динамо» в преддверии матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 15:43
Футбол
Футболист «Уфы» сдал положительный тест на коронавирус
Основная команда отправлена на карантин, так как шесть игроков донского клуба заразились коронавирусом.
ODDS.ru 12:44
Происшествия
Десятки щенков элитных пород погибли, «эмигрируя» из Украины в Канаду
Несколько десятков щенков французских бульдогов и шпицев не пережили «эмиграцию» из Украины в Канаду бортом национального украинского перевозчика МАУ.
Rusvesna.su 06:10
Общество
Россияне увидят редкое кольцеобразное затмение Солнца
Газета.Ru 13:59