Политика
ИзвестияПосол РФ в Вашингтоне назвал число россиян в американских тюрьмах
Около 100 россиян находятся в заключении в США. Об этом в субботу, 20 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посла РФ в стране Анатолия Антонова.
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В общей сложности около 100 россиян находятся в американских застенках. По надуманным предлогам россиян сажают в карцер, лишают адекватного медицинского обслуживания, лекарств, ограничивают в звонках родственникам.
— Анатолий Антонов, российский политикНТВ 12:54
с чего всё началось
Около 100 россиян находятся в заключении в США. Об этом заявил в субботу посол РФ в США Анатолий Антонов в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.ТАСС12:08
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