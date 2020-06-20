Около 100 россиян находятся в заключении в США. Об этом заявил в субботу посол РФ в США Анатолий Антонов в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

с чего всё началось

В общей сложности около 100 россиян находятся в американских застенках. По надуманным предлогам россиян сажают в карцер, лишают адекватного медицинского обслуживания, лекарств, ограничивают в звонках родственникам.

Около 100 россиян находятся в заключении в США. Об этом в субботу, 20 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посла РФ в стране Анатолия Антонова.

Посол РФ в Вашингтоне назвал число россиян в американских тюрьмах

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