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Посол России Степанов назвал вопрос турбин для «Северного потока» проблемой ФРГ и Канады

Россия не обсуждает с Германией и Канадой вопрос поставок турбин для «Северного потока», которые оказались заблокированы из-за санкций.
Lenta.ru
В Siemens объясняют задержку с поставками оборудования санкциями, которые Канада ввела против России из-за конфликта на Украине.
Евразия Daily
"Газпром" ранее сократил прокачку газа по "Северному потоку", сославшись на то, что из Канады не были возвращены с ремонта турбины производства немецкой компании Siemens.
РИА Новости
Правительства Канады и Германии говорят, что обсуждают ситуацию в поисках решения.
Евразия Daily

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Посол России Степанов назвал вопрос турбин для «Северного потока» проблемой ФРГ и Канады
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Посол Степанов: Россия не ведет диалог с Канадой по поводу турбин для «Северного потока»
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