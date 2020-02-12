Политика
RT на русскомПосол России рассказал о проблемах при въезде россиян в Израиль
Около 6 тыс. отказов во въезде россиян в Израиль зафиксировано в 2019 году. Об этом сообщил посол России Анатолий Викторов. В связи с этим, в МИД и российское посольство поступает большое количество жалоб от граждан, которым отказали «по непонятным для них причинам», передаёт РБК.
Читать в источнике
Оценить172
с чего всё началось
За прошлый год от Израиля поступило около 6 тыс. отказов во въезде в страну россиянам, часть из этих отказов являются необоснованными. Об этом посол России в Израиле Анатолий Викторов рассказал РБК в интервью.РБК16:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 23:30, Ашберн
Здоровье
Власти объяснили рост числа заразившихся и умерших от коронавируса
В эпицентре распространения нового типа коронавируса (COVID-19) китайской провинции Хубэй за истекшие сутки зарегистрировано 242 случая летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, и 14 840 новых случаев заражения, сообщили местные медицинские власти.
Экономика
В «Газпроме» назвали крупнейших должников за газ
Компания «Газпром межрегионгаз» составила список наиболее крупных должников по оплате за поставленный газ по состоянию на 1 января.
Происшествия
Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса
Власти Гонконга выдвинули теорию о том, что коронавирус COVID-2019 может распространяться по канализационным трубам.
Происшествия
В ДТП под Псковом погибли восемь украинцев
Все восемь погибших в ДТП под Псковом являются гражданами Украины, сообщила РИА Новости глава Пустошкинского района Псковской области Светлана Василькова со ссылкой на данные полиции.
Армия и оружие
Эрдоган пообещал сбивать все самолеты над Идлибом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать любые самолеты над сирийской провинцией Идлиб, если они будут представлять опасность для турецких военных.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Армия и оружие
Конфликт с участием солдат армии США в Сирии попал на видео
Появилось видео конфликта между американскими военными и местными жителями в Сирии.
Шоу-бизнес
Галкин показал, как Пугачева и дети встречают его после работы
Российский шоумен Максим Галкин опубликовал домашнее видео, запечатлевшее, как Алла Пугачева и дети встречают его после работы.
Биатлон
Назван состав сборной России на смешанную эстафету ЧМ по биатлону
Тренерский штаб сборной России по биатлону выставил на первую гонку чемпионата мира самых опытных участников.
Гаджеты
«Ростех» представил защищенные компьютеры на базе «Эльбруса»
Компьютеры называются ЭЛИК, они созданы на базе российских процессоров «Эльбрус».
Политика
Активно поддерживавший Зеленского доктор Комаровский разочарован
Доктор Комаровский, автор книг и телепрограмм о детском здоровье, который хорошо знаком и украинцам, и россиянам, благодаря Интернету, во время выборов в Незалежной активно поддерживавший Владимира Зеленского, заявил, что разочарован в нем.
Общество
Контрабандные сигареты из Белоруссии продают по всей России
«Доля белорусской контрабанды в продажах сигарет в России в январе 2020 года составила не менее 1,1%. Но доля всего нелегального табака намного выше», – уточнил эксперт.
Экономика
В России пенсионерам повысили доплату за возраст
В свою очередь Пенсионном фонде России (ПФР) прокомментировали, что населению страны, достигшему 80-летнего возраста и более, а также граждане, которым в 2020 году исполнится 80 лет, пенсия будет автоматически повышена на размер фиксированной выплаты.
Происшествия
Уголовные дела возбудили на Ставрополье против мэра Георгиевска
Два уголовных дела возбудили на Ставрополье против главы Георгиевского городского округа Максима Клетина.
Политика
Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.
Политика
Порошенко назвал переговоры с Путиным «ужасной ночью»
Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал саммит «нормандской четверки», состоявшийся в Минске в феврале 2015 года, «ужасной ночью».
Кино
Sony снимет новый совместный фильм с Marvel
Напомним, что в середине 2019 года стало известно о том, что материнская компания Walt Disney отказалась от работы над продолжением "Человека-паука" после несогласия Sony пересмотреть условия первоначального соглашения.
Культура
Шоу телеведущей Ксении Собчак на Первом канале раскритиковали
Ксения Собчак ответила на критику ее нового шоу.
Политика
Нарышкин назвал Польшу молчаливой пособницей нацистской Германии
Директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил, что Варшава стала молчаливой пособницей Берлина в его агрессивных намерениях, поскольку еще в 1934 году заключила договор о ненападении с Германией.
Общество
В России предложили запретить шуметь днем
В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Экономика
Правительство намерено приобрести у ЦБ акции Сбербанка
Законопроект уже отправлен на рассмотрение правительства Согласно документу, разработанному Министерством финансов РФ совместно с с Банком России, для покупки акций планируется задействовать Фонд национального благосостояния.
Происшествия
Задержан подозреваемый в нападениях на женщин в Хабаровске
В Хабаровске задержан подозреваемый в нападениях на женщин, который нанёс им ножевые ранения.
Шоу-бизнес
Николай Расторгуев рассказал о размере своей пенсии
Многолетний лидер «Любэ» признался, что не помнит точно, сколько денег перечисляет ему пенсионный фонд, но один из музыкантов, которому он когда-то назвал размер своей пенсии, стал недоумевать, как можно прожить на эти деньги.
Общество
Круизный лайнер Westerdam прибыл в Камбоджу
Круизный лайнер Westerdam, который больше недели не мог причалить в азиатских портах из-за опасений властей о возможном наличии на его борту зараженных коронавирусом, в четверг утром совершил заход в Камбоджу с разрешения властей королевства.
Общество
Польша запросила у «Газпрома» информацию по делу против Nord Stream 2
Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток — 2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.
Общество
Питание в российских школах оценила журналист из Финляндии
Финская журналистка телеканала YLE Черстин Крунваль рассказала о питании в российских школах.
Происшествия
Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты
Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Общество
Глава Минтруда рассказал об индексации пенсий работающим пенсионерам
Индексация пенсий работающим пенсионерам не предусмотрена действующим законодательством.