Политика
РБКПосол России объяснил ухудшение отношений с Польшей после 2014 года
Российский посол в Польше Сергей Андреев в интервью РБК, комментируя ухудшение взаимоотношений между Москвой и Варшавой, заявил, что сейчас наблюдаются самые плохие отношения с поляками за все время с момента окончания Второй мировой войны.
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с чего всё началось
На фоне самого серьезного кризиса в российско-польских отношениях последних лет посол России в Польше Сергей Андреев ответил на вопросы РБК. Об уровне отношений с Польшей в целом "У нашей страны сейчас самые плохие отношения с Польшей за все время после окончания Второй мировой войны".РБКвчера в 23:00
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Центр Петербурга могут закрыть для старых автомобилей
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Иосиф Пригожин восхитился своей женой в дерзком образе
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин выложил в свой Instagram новое фото с женой, певицей Валерией.
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Китай назвал давлением возможный отказ США поставлять авиадвигатели
США в очередной раз пытаются надавить на Китай, рассматривая возможность запрета поставок в эту страну авиадвигателей.
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В Конституции предложили закрепить неприкосновенность экс-президентов
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Правительство отклонило проект о переносе выходного на 31 декабря
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала идею об обязательном переносе одного из выходных дней на 31 декабря, сообщает "Российская газета" со ссылкой на отрицательный отзыв на инициативу.
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о попытке сорвать мирный процесс в Донбассе.
Общество
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Смартфоны OnePlus 8 получат защиту от влаги и пыли
До сих пор смартфоны OnePlus не имели маркировки IP (Ingress Protection), хотя для некоторых моделей всё же была предусмотрена защита от влаги.
Гаджеты
Xiaomi выпустила умную колонку дешевле 20 долларов
Китайская компания Xiaomi выпустила на рынок крошечную колонку Mi Outdoor Bluetooth Speaker, которую можно приобрести лишь за 19,5 долларов.
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Mastercard работает над системой оплаты транспорта по походке человека
Одна из крупнейших в мире компаний по обслуживанию кредитных карт, американская Mastercard, работает над технологией по оплате транспортных билетов с использованием походки человека в качестве аутентификации, сообщил представитель компании.
Общество
Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа
Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.
Экономика
Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию
В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Футбол
Бывший игрок «Торпедо» и «Тамбова» продолжит карьеру в Казахстане
За свою карьеру Мищенко играл за московское «Торпедо», «Сахалин», «Тосно», «Сибирь», «Тамбов».
Политика
Глава МВД Украины предложил закон о коллаборантах для жителей Донбасса
Глава МВД Украины Арсен Аваков предложил принять закон о коллаборантах, по которому жители неподконтрольных Киеву территорий Донбасса - самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) - выполняющие социально значимые функции, не должны быть привлечены к уголовной ответственности.
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На Diamond Princess выявили 88 новых случаев заражения коронавирусом
Минздрав Японии объявил о 88 новых случаях заражения коронавирусом на круизном судне Diamond Princess.
Политика
В Кремле прокомментировали публикацию по крушению MH17
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию об отсутствии зенитно-ракетных комплексов «Бук» в районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе.
Здоровье
В Воронеже проверяют троих человек с подозрением на коронавирус
Три пациента, прибывшие из Китая, лежат в больнице Воронежа с подозрением на коронавирус, сообщает во вторник департамент здравоохранения области.
Авто
Кросс-универсал Ravon. Как его представляют независимые художники
Независимые художники представили, как бы выглядел кросс-универсал на его базе.
Культура
На ТНТ стартует комедийный сериал «Война семей»
Многолетний дружеский союз быстро разваливается, но развалиться ли он на самом деле и какие испытания мужчины пройдут, увидим 17 февраля 2020 года на ТНТ.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» на выезде победил «Челси» в матче АПЛ
Общество
Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли»
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Союз женщин прокомментировал слова протоиерея о гражданских женах
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Карасев обслужит матч Лиги Европы «Копенгаген» — «Селтик»
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Общество
На лайнере в Японии выявили еще 70 случаев заражения коронавирусом
Число заразившихся коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии увеличилось до 355, было выявлено 70 новых случаев инфицирования, сообщает телеканал NHK.