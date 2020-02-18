На фоне самого серьезного кризиса в российско-польских отношениях последних лет посол России в Польше Сергей Андреев ответил на вопросы РБК. Об уровне отношений с Польшей в целом "У нашей страны сейчас самые плохие отношения с Польшей за все время после окончания Второй мировой войны".

с чего всё началось

Отношения между Россией и Польшей достигли низшей точки за все время с окончания Второй мировой войны, в том числе из-за попыток Варшавы переписать историю. Об этом заявил российский посол в Польше Сергей Андреев в интервью РБК.

Космос Virgin Galactic начала последний этап испытаний космоплана VSS Unity Суборбитальный космоплан VSS Unity прибыл на космодром компании Virgin Galactic в штате Нью-Мексико (США) для прохождения последней серии испытаний перед запуском суборбитальных туристических рейсов.

Авто В Россию возвращаются бюджетные автомобили марки Chevrolet Как сообщили в UzAuto Motors, первыми автомобилями под брендом Chevrolet, которые поступят в продажу не только в ннашей стране, но и в Казахстане и Белоруссии, станут Spark, Nexia и Cobalt.

Политика Лукашенко объяснил слова об отборе российской нефти Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, чем были подкреплены его слова о возможности отбора транзитной нефти, если Россия не будет исполнять обязательства по поставкам сырья в республику.

Политика Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17 На своем сайте Ван дер Верфф обнародовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых — письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре, согласно которому MIVD проверяла, могли ли комплексы "Бук" быть причастны к крушению MH17.

Общество Большой театр ответил на претензии Волочковой о пенсии Напомним, ранее Волочкова сообщила, что не может получить пенсию, так как, по ее словам, в Большом театре ей не отдают трудовую книжку.

Происшествия Прокуратура извинилась перед челябинским пенсионером за обыск Прокуратура Челябинской области принесла официальные извинения пенсионеру Сергею Зарубе за то, что подозревала его в получении незаконной надбавки к пенсии в размере полутора тысяч рублей.

Общество Роскачество не нашло ни одной тушенки по ГОСТу Специалисты Роскачества проверили тушеную говядину высшего сорта 23 торговых марок из России и Белоруссии, представленных на российских прилавках.

Политика Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей СССР Советский Союз был «незаконно созданным государством», и Россия не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти, считает судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский.

Шоу-бизнес Бузова прыгнула в толпу со сцены Во время выступления певица решила сигануть со сцены в толпу поклонников в надежде, что те ее поймают.

Происшествия Адвокат назвал причину задержания гендиректора ОЭЗ «Титановая долина» Генеральный директор особой экономической зоны "Титановая долина" Артемий Кызласов задержан в Екатеринбурге по подозрению в получении взятки в размере 2,5 миллиона рублей, сообщил РИА Новости во вторник адвокат Алексей Зорин.