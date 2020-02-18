Политика
BFM.ruПосол России объяснил ухудшение отношений с Польшей
Отношения между Россией и Польшей достигли низшей точки за все время с окончания Второй мировой войны, в том числе из-за попыток Варшавы переписать историю. Об этом заявил российский посол в Польше Сергей Андреев в интервью РБК.
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с чего всё началось
На фоне самого серьезного кризиса в российско-польских отношениях последних лет посол России в Польше Сергей Андреев ответил на вопросы РБК. Об уровне отношений с Польшей в целом "У нашей страны сейчас самые плохие отношения с Польшей за все время после окончания Второй мировой войны".РБКвчера в 23:00
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Происшествия
Экскаваторщик нашел мертвую россиянку в бочке с отходами
Прибывшие на место полицейские извлекли из бочки тело женщины и чемодан с одеждой.
Космос
Virgin Galactic начала последний этап испытаний космоплана VSS Unity
Суборбитальный космоплан VSS Unity прибыл на космодром компании Virgin Galactic в штате Нью-Мексико (США) для прохождения последней серии испытаний перед запуском суборбитальных туристических рейсов.
Авто
В Россию возвращаются бюджетные автомобили марки Chevrolet
Как сообщили в UzAuto Motors, первыми автомобилями под брендом Chevrolet, которые поступят в продажу не только в ннашей стране, но и в Казахстане и Белоруссии, станут Spark, Nexia и Cobalt.
Экономика
В Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
Политика
Лукашенко объяснил слова об отборе российской нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, чем были подкреплены его слова о возможности отбора транзитной нефти, если Россия не будет исполнять обязательства по поставкам сырья в республику.
Политика
Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17
На своем сайте Ван дер Верфф обнародовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых — письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре, согласно которому MIVD проверяла, могли ли комплексы "Бук" быть причастны к крушению MH17.
Армия и оружие
ЛНР начала наступление в Донбассе
Общество
Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли»
Глава Amazon Джефф Безос объявил о решении создать названный в его честь Фонд Земли для борьбы с климатическими изменениями на планете.
Биатлон
Резцова: Фуркад сам начал, но потом испугался
Общество
Большой театр ответил на претензии Волочковой о пенсии
Напомним, ранее Волочкова сообщила, что не может получить пенсию, так как, по ее словам, в Большом театре ей не отдают трудовую книжку.
Гаджеты
«Дочка» Сбербанка представила свой первый гаджет
Во вторник, 18 февраля, начнутся продажи Okko Smart Box — ТВ-приставки, разработанной компанией «СберДевайсы» для онлайн-кинотеатра Okko.
Технологии
Названы основные методы взлома банков в РФ
Специалисты протестировали 10 банков, входящих в топ-50 в России.
Футбол
Владимир Габулов: «Работа в „Олимпе“ — возможность пройти весь путь развития клуба»
Новый председатель совета директоров «Олимпа» Владимир Габулов рассказал «СЭ» о своем назначении.
Культура
Лысая певица Zivert представила клип Алана Бадоева на песню «Credo»
Автором нового клипа Zivert (Юлии Зиверт) на песню "Credo" стал известный режиссёр Алан Бадоев.
Шоу-бизнес
Лариса Долина показала обновленное лицо на свадьбе у Лены Лениной
Ленина рассказала о некоторых подробностях прошедшего торжества, сказав, что на ее свадьбе среди гостей была ее близкая подруга, джазовая певица Лариса Долина.
Футбол
Смолов забил первый гол в Испании, поразив ворота «Реала»
Футбол
Дзюба опубликовал фото со Слуцким
Политика
Клишас: госсовет займется нацпроектами и качеством жизни в регионах
По словам Клишаса, госсовет станет неким арбитром при решении вопросов, возникающих между регионами и федеральным правительством.
Происшествия
Прокуратура извинилась перед челябинским пенсионером за обыск
Прокуратура Челябинской области принесла официальные извинения пенсионеру Сергею Зарубе за то, что подозревала его в получении незаконной надбавки к пенсии в размере полутора тысяч рублей.
Общество
Роскачество не нашло ни одной тушенки по ГОСТу
Специалисты Роскачества проверили тушеную говядину высшего сорта 23 торговых марок из России и Белоруссии, представленных на российских прилавках.
Здоровье
В Ухане главврач больницы скончался от коронавируса
Ранее от коронавируса скончался врач, который первым сообщил о вспышке нового заболевания в Ухане.
Общество
Дмитрия Диброва экстренно госпитализировали после приступа эпилепсии
60-летний Дмитрий Дибров находится в Боткинской больнице. По словам очевидцев, приступ у телеведущего начался внезапно.
Политика
Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей СССР
Советский Союз был «незаконно созданным государством», и Россия не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти, считает судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский.
Политика
ТАСС анонсировало спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину»
ТАСС анонсировало интервью, которое дал информагентству президент России Владимир Путин.
Шоу-бизнес
Бузова прыгнула в толпу со сцены
Во время выступления певица решила сигануть со сцены в толпу поклонников в надежде, что те ее поймают.
Общество
В кабмине не одобрили законопроект о переносе выходного на 31 декабря
Комиссия правительства России не одобрила законопроект депутатов от ЛДПР и члена Совета Федерации Сергея Леонова о переносе выходного дня на 31 декабря.
Происшествия
Адвокат назвал причину задержания гендиректора ОЭЗ «Титановая долина»
Генеральный директор особой экономической зоны "Титановая долина" Артемий Кызласов задержан в Екатеринбурге по подозрению в получении взятки в размере 2,5 миллиона рублей, сообщил РИА Новости во вторник адвокат Алексей Зорин.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала всю правду о браке с королем Малайзии
"Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина рассказала телеведущей шоу "Док-ток" Ксении Собчак о браке с королем Малайзии Мухаммадом V. Девушка отметила, что познакомилась с ним в 2017 году и их отношения стремительно развивались.
Общество