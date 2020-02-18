Политика

BFM.ruBFM.ruПосол России объяснил ухудшение отношений с Польшей

Отношения между Россией и Польшей достигли низшей точки за все время с окончания Второй мировой войны, в том числе из-за попыток Варшавы переписать историю. Об этом заявил российский посол в Польше Сергей Андреев в интервью РБК.
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Посол в Польше — РБК: «У нас самые плохие отношения после войны»

На фоне самого серьезного кризиса в российско-польских отношениях последних лет посол России в Польше Сергей Андреев ответил на вопросы РБК. Об уровне отношений с Польшей в целом "У нашей страны сейчас самые плохие отношения с Польшей за все время после окончания Второй мировой войны".
РБКвчера в 23:00

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Россия объяснила ухудшение отношений с Польшей

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Посол России в Польше назвал цель попыток стран «переиграть» историю

RT на русском00:56
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 02:57, Ашберн
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Прибывшие на место полицейские извлекли из бочки тело женщины и чемодан с одеждой.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, чем были подкреплены его слова о возможности отбора транзитной нефти, если Россия не будет исполнять обязательства по поставкам сырья в республику.
Lenta.ru вчера в 06:49
Политика

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Общество

Большой театр ответил на претензии Волочковой о пенсии

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Во вторник, 18 февраля, начнутся продажи Okko Smart Box — ТВ-приставки, разработанной компанией «СберДевайсы» для онлайн-кинотеатра Okko.
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Новый председатель совета директоров «Олимпа» Владимир Габулов рассказал «СЭ» о своем назначении.
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Прокуратура извинилась перед челябинским пенсионером за обыск

Прокуратура Челябинской области принесла официальные извинения пенсионеру Сергею Зарубе за то, что подозревала его в получении незаконной надбавки к пенсии в размере полутора тысяч рублей.
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