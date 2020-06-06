Политика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаПосол России ответил на обвинения в поддержке беспорядков в США

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов считает беспочвенными обвинения о том, что Москва якобы поддерживает провокаторов в ходе беспорядков, которые развернулись в США на фоне трагической гибели афроамериканца.
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с чего всё началось

Посол РФ назвал чушью утверждения о помощи Москвы провокаторам в ходе беспорядков в США

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал беспочвенными утверждения о том, что Москва помогала провокаторам в ходе беспорядков в США.
ТАССвчера в 11:38

Подробнее о событии

Российский посол ответил на обвинения в поддержке беспорядков в США

Газета.Ruвчера в 16:05

Посол России назвал чушью домыслы о помощи Москвы протестующим в США

Известиявчера в 11:23

Российский посол ответил на обвинения в поддержке беспорядков в США

РИА Новостивчера в 13:18

Антонов: обвинения России в поддержке беспорядков в США - чушь и чепуха

Вести.Ruвчера в 12:57

В России ответили на обвинения в поддержке беспорядков в США

Lenta.ruвчера в 11:49

Посол РФ назвал чушью утверждения о помощи Москвы провокаторам в ходе беспорядков в США

ТАССвчера в 11:38

Посол России счел чушью обвинения в причастности Москвы к протестам в США

РБКвчера в 14:30
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Происшествия

В Красноярском крае из-за дождей обрушился мост

Газета.Ru вчера в 23:59
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Происшествия

В Подмосковье загорелся склад в киногородке

В подмосковном поселке Горки Ленинские произошел пожар на складе.
РБК вчера в 23:14
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Шоу-бизнес

В Сети поддержали Норкина, разместившего фото с похорон жены

Пользователи прокомментировали публикацию журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который разметил в инстаграме снимок с похорон своей супруги Юлии.
РИА Новости вчера в 18:30
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Политика

Путин поправил Алексея Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии

Президент России Владимир Путин в разговоре c главой Бурятии Алексеем Цыденовым поправил губернатора, когда тот говорил o стоимости строительства нового здания национальной библиотеки в регионе.
Известия вчера в 17:24
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Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 05 июня в 19:08
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Общество

Доктор Комаровский дал совет переболевшим коронавирусной инфекцией

Переболевшие коронавирусной инфекцией люди все равно должны соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразить других, заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский в инстаграме.
РИА Новости вчера в 20:48
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Армия и оружие

Во время проверки в 24-й бригаде ВСУ комиссия выявила 18 пьяных солдат

КП - Донецк вчера в 14:14
Религия

Православные христиане отмечают день Святой Троицы

ТАСС вчера в 17:00
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Наука

На Земле найдено место с самым чистым воздухом

ИА Порт Амур 04 июня в 00:26
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Гаджеты

Motorola представила бюджетные смартфоны Moto G Fast и Moto E

Сотрудники Motorola представили два новых гаджета Moto E и Moto G Fast, относящиеся к бюджетному сегменту.
Discover24 вчера в 03:28
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Общество

Угроза коронавируса в Китае опустилась до минимального уровня

Угроза распространения коронавируса в Китае опустилась до минимального уровня.
Lenta.ru вчера в 22:53
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Общество

Онищенко выступил за «более решительное» снятие ограничений в Москве

График снятия карантинных мер появится 8 июня. Большая же часть ограничений в Москве перестанет действовать до начала июля, отметил Собянин.
РБК вчера в 21:58
Экономика

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
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Энергетика

ФАС вынесла предостережение главе Независимого топливного союза

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесла предостережение президенту Независимого топливного союза Павлу Баженову за высказывания о росте цен на бензин в России, говорится в сообщении ведомства.
Rambler News Service 05 июня в 13:56
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Политика

КПРФ решила голосовать против поправок в Конституцию

Сам порядок голосования по поправкам в конституцию дает возможность массовых нарушений, - считает Сопредседатель общественного движения "Голос" Григорий Мельконьянц.
Эхо Москвы 04 июня в 15:03
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Кино

Оператор «Дюны» рассказал о продолжении проекта

Народные новости 05 июня в 07:36
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Общество

В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета

В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru 05 июня в 05:05
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Политика

МИД России: за высылкой дипломатов из Чехии последуют зеркальные меры

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва примет зеркальные меры в отношении Чехии, которая выслала двух российских дипломатов.
RT на русском вчера в 15:45
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Кино

Скончался актёр Михаил Кокшенов

Москва, 5 июня 2020, 13:37 — REGNUM На 83-м году жизни скончался российский актёр Михаил Кокшенов.
REGNUM 05 июня в 06:37
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Политика

Трамп оценил количество протестующих в Вашингтоне

Протестующих в Вашингтоне оказалось намного меньше, чем предполагалось, заявил в Twitter президент США Дональд Трамп.
РБК 00:04
Шоу-бизнес

Ольга Орлова показала пышную грудь под мокрым топом

Накануне похожее фото опубликовала супруга Александра Цекало Дарина Эрвин - тоже в мокром белом топе на голое тело.
Московский Комсомолец вчера в 05:32
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Единоборства

Нуньес оказалась тяжелее Спенсер на взвешивании перед UFC 250

Состоялось взвешивание перед турниром UFC 250 в Лас-Вегасе (США).
Спорт-Экспресс 05 июня в 15:19
Общество

Канделаки объяснила низкую смертность от коронавируса в Москве

Москва была полностью мобилизованной, когда на столичные больницы пришелся пик нагрузки из-за эпидемии коронавируса, поэтому смертность оказалась "лучше", чем в странах Европы, заявила телеведущая Тина Канделаки в своем телеграм-канале.
РИА Новости вчера в 22:21
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Авто

КамАЗ может выпустить конкурента БелАЗа

«КамАЗ» может пополнить новое семейство К5 гигантским карьерным самосвалом «Самсон» полной массой до 87 тонн и грузоподъемностью 60 тонн.
Автоновости дня вчера в 13:58
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Происшествия

В Екатеринбурге таксист с тремя пассажирами попала в жёсткое ДТП

Женщина-таксист при повороте налево на зелёный сигнал светофора не уступила дорогу УАЗ Патриот, который двигался по встречке.
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Шоу-бизнес

Пресняков и Подольская представили сыну нового члена семьи

Сыну Натальи Подольской и Владимира Преснякова исполнилось пять лет. Артемий получил долгожданный подарок.
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Армия и оружие

Министр обороны Греции заявил о готовности воевать с Турцией

Глава греческого МИДа Никос Дендиас заявил, что Турция пытается присвоить себе суверенные права Греции.
Коммерсантъ 05 июня в 06:13
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Шоу-бизнес

Forbes назвал самых высокооплачиваемых звезд мира

Американский журнал Forbes назвал 100 самых высокооплачиваемых звезд мира.
Коммерсантъ 04 июня в 10:44
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Здоровье

Диетолог назвала самый вредный для здоровья суп

Вестник Кавказа вчера в 12:20
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Политика

Захарова прокомментировала заявление японского политолога о Курилах

В статье для Wedge Infinity политолог пишет, что хотя японский МИД в ежегодном докладе "Синяя книга дипломатии" и указал, что острова южной группы Курильского архипелага входят в состав Японии, не прозвучало уточнение, какие именно острова имеются в виду - Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан или только два последних.
Газета.Ru 05 июня в 13:16
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