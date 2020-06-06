Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал беспочвенными утверждения о том, что Москва помогала провокаторам в ходе беспорядков в США.

с чего всё началось

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов считает беспочвенными обвинения о том, что Москва якобы поддерживает провокаторов в ходе беспорядков, которые развернулись в США на фоне трагической гибели афроамериканца.

Посол России ответил на обвинения в поддержке беспорядков в США

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