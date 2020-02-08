Политика

ИзвестияИзвестияПосол России пообещал Латвии и Эстонии ответить на травлю журналистов

Москва ответит на травлю журналистов и бизнеса в Латвии и Эстонии в рамках международного права, заявил посол России в Риге Евгений Лукьянов в ходе ежегодной отчетной пресс-конференции, посвященной Дню дипломатического работника, сообщило 7 февраля радио «Sputnik Латвия».
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Посол России пообещал Латвии отомстить за травлю журналистов

Московский Комсомолец21:44

Удар по бизнесу с Россией срикошетил в СМИ: посол РФ в Латвии о «свободе» слова

Sputnik Латвия09:33

Посол России пообещал Латвии и Эстонии ответить на травлю журналистов

Известия21:30

Российский посол пообещал Латвии ответ за преследование журналистов

RT на русском21:11

Посол России в Риге: мы вступимся за подвергнутых травле журналистов

Вести.Ru20:16

Посол России пообещал Латвии ответ Москвы за травлю журналистов

РИА Новости19:21

Посол России: преследование журналистов в Латвии не останется без ответа

REGNUM21:40
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 23:06, Ашберн
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В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы

В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы В пятницу вечером в Татарстане при попытке совершить вынужденную посадку разбился вертолет Bell 407, которым пользовался депутат Госдумы от «Единой России» и крупный в прошлом бизнесмен Айрат Хайруллин.
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В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер

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Министр: Украина может остаться без энергетической инфраструктуры

Министр энергетики Украины Алексей Оржель признал «значительный износ» энергетической — в первую очередь, газовой — инфраструктуры, и необходимость серьезных инвестиций, чтобы решить эту проблему.
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Герасимов встретился в Баку с главой ОВС НАТО в Европе

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов встретился в Баку с Верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО генералом Тодом Уолтерсом.
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Как сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола, раненные — помощник бывшего депутата Верховной рады Украины Михаила Ланьо Артур Пашкуляк и его телохранитель.
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Киану Ривз засветился на съемках «Матрицы 4»

Коммерческий успех «Матрицы» дал «зелёный свет» для создания продолжений (сюжетные намётки трилогии задумывались авторами изначально, однако студия требовала определиться с результатами проката первого фильма).
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Жена звезды «Сумерек» потеряла первенца на шестом месяце беременности

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Культура

Голливудский актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет

Ушел из жизни знаменитый голливудский актер Кирк Дуглас.
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Президент Казахстана сообщил о групповой драке на юге страны

Массовая потасовка на юге Казахстана не осталась без внимания президента страны Касыма-Жомарта Токаева.
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Пока рано радоваться: врач оценил масштаб эпидемии коронавируса

Викулов подчеркнул в эфире "НСН": "Но в связи с тем, что нет официально разрешенных этиотропных препаратов, которые целенаправленно воздействуют на коронавирус, и до сих пор нет вакцины – а ее создание требует времени – пока рано радоваться и говорить о том, что мы победили коронавирусную инфекцию в новом ее проявлении, связанном со штаммом 2019 года".
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Наталья Толоконская объяснила вспышку коронавируса вмешательством человека в экологию

Власти Китая в конце декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке пневмонии в Ухане — крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек.
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В Луизиане 200 человек заразились норовирусом после посещения казино

По меньшей мере 200 человек заразились норовирусом после посещения казино в американском городе Лейк-Чарльз (штат Луизиана), сообщил местный телеканал WVUE.
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Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян

В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.
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От злоупотребления виагрой побочным эффектом может стать дальтонизм

Медики из больницы Дунягоз Адана пришли к выводу, что прием Виагры может привести к дальтонизму.
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Netflix назвал запрещенные для показа по требованию властей фильмы

Американский стриминговый сервис Netflix обнародовал список фильмов и шоу, запрещенных для показа на платформе в разных странах по требованию властей.
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Британия решила снять с России часть санкций

Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
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Глава метеорологического центра аргентинской базы Марамбио, капитан Маурисио Николас Лауриси заявил, что в четверг, 6 января, на научно-исследовательской станции Эсперанса были зафиксированы + 18, 3 ° C. Отмечается, что это исторически рекордный с 1967 года показатель.
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Общество

Ещё у троих пассажиров на лайнере в Японии выявлен коронавирус

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Российский траулер затонул у берегов Эстонии

Российский рыболовный траулер затонул у берегов Эстонии в ночь на пятницу, семеро членов экипажа были спасены.
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Российский 3D-принтер планируют отправить на МКС

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Оказывается, семья Началовых изначально ждала сына, и появление на свет дочери вечером 31 января 1981 года стало для родителей сюрпризом.
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Хуснуллин рассказал о важности снижения ставки по ипотеке

Хуснуллин напомнил, что одна из главных задач нацпроекта — снижение ставки к 2024 году до 8% годовых.
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Экономика

Хуснуллин: 10 проблемных регионов получат 100 млрд рублей в два этапа

Правительство РФ в два этапа выделит 100 миллиардов рублей 10 регионам с низким уровнем социально-экономического развития, заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
РИА Новости 06:43
Общество

Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей

На несколько меньшую зарплату ищется советник генерального директора по работе с банками в Москве - от 500 тысяч рублей до вычета налогов.
Российская газета 20:00
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