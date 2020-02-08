В ходе ежегодной отчетной пресс-конференции, посвященной Дню дипломатического работника, чрезвычайный и полномочный посол России в Латвии Евгений Лукьянов уделил особое внимание оценке "свободы" слова в Латвии.

с чего всё началось

Москва ответит на травлю журналистов и бизнеса в Латвии и Эстонии в рамках международного права, заявил посол России в Риге Евгений Лукьянов в ходе ежегодной отчетной пресс-конференции, посвященной Дню дипломатического работника, сообщило 7 февраля радио «Sputnik Латвия».

Посол России пообещал Латвии и Эстонии ответить на травлю журналистов

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