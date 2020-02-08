Политика

ИзвестияИзвестияПосол России пообещал Латвии и Эстонии ответить на травлю журналистов

Москва ответит на травлю журналистов и бизнеса в Латвии и Эстонии в рамках международного права, заявил посол России в Риге Евгений Лукьянов в ходе ежегодной отчетной пресс-конференции, посвященной Дню дипломатического работника, сообщило 7 февраля радио «Sputnik Латвия».
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Удар по бизнесу с Россией срикошетил в СМИ: посол РФ в Латвии о «свободе» слова

В ходе ежегодной отчетной пресс-конференции, посвященной Дню дипломатического работника, чрезвычайный и полномочный посол России в Латвии Евгений Лукьянов уделил особое внимание оценке "свободы" слова в Латвии.
Sputnik Латвиявчера в 09:33

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Посол России предупредил Латвию и Эстонию об ответе за травлю журналистов

RT на русском03:04

Посол России пообещал Латвии ответ за травлю журналистов

РБКвчера в 23:24

Посол России пообещал Латвии и Эстонии ответить на травлю журналистов

Известиявчера в 21:30

Посол России пообещал Латвии отомстить за травлю журналистов

Московский Комсомолецвчера в 21:44

Посол России в Риге: мы вступимся за подвергнутых травле журналистов

Вести.Ruвчера в 20:16

Посол России пообещал, что Москва ответит Латвии на травлю журналистов

РИА Новостивчера в 19:21

Удар по бизнесу с Россией срикошетил в СМИ: посол РФ в Латвии о «свободе» слова

Sputnik Латвиявчера в 09:33
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Общество

Рошаль отметил вклад в историю сообщившего о коронавирусе врача из КНР

Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил, что скончавшийся китайский врач Ли Вэньлян, который одним из первых попытался предупредить общественность о вспышке нового коронавируса, войдет в историю.
Известия 04:17
Происшествия

Восемь человек стали жертвами массовой драки в Казахстане

Восемь человек погибли в результате столкновений и групповой драки в Жамбылской области Казахстана.
Известия 01:49
Культура

Новое шоу Собчак обвинили в плагиате

Ксения Собчак же уверяла, что над идеей думали на протяжении двух лет. Пока что Первый канал никак не комментировал обвинения.
Gazeta.SPb вчера в 13:28
Общество

Медбрата из Кирова проверили на полиграфе после обвинений в убийствах

РБК 06:04
Космос

NASA выявило проблемы в ПО Starliner от Boeing

Специалисты NASA, расследующие причины неудачного запуска космического корабля Starliner компании Boeing в декабря, обнаружили «фундаментальные» проблемы с программным обеспечением компании, сообщает The Washington Post.
Коммерсантъ 04:46
Экономика

Дерипаска раскритиковал снижение ЦБ ключевой ставки

Накануне Дерипаска в своем канале высказался о важности снижения регулятором ключевой ставки "до адекватных глобальному тренду 4,5%, а не на очередные позорные 0,25%".
ТАСС вчера в 10:01
Космос

Американка установила новый рекорд пребывания женщины в космосе

Американка Кристина Кук побила собственный рекорд — астронавт провела на МКС почти год.
Salt Mag вчера в 07:04
Общество

Китайские авиакомпании стали увольнять российских пилотов

Китайские авиакомпании начали досрочно расторгать контакты с летными экипажами, в том числе с российскими пилотами из-за простоя авиапарка, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в китайских авиакомпаниях.
Российская газета 06:04
Политика

Зеленский встретился с Папой Римским

RT на русском 05:46
Происшествия

Депутат ГД Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане

В МЧС подтвердили гибель одного человека в результате крушения частного вертолета Bell 407 под Казанью.
Российская газета вчера в 11:15
Политика

Российская делегация не долетела до переговоров Путина и Лукашенко

Делегация направлялась на переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Gazeta.SPb вчера в 07:45
Политика

Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова

Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
ТАСС вчера в 07:48
Армия и оружие

Украина строит две военные базы в Донбассе по стандартам НАТО

Киев построит две военные базы по стандартам НАТО в Северодонецке – областном центре Луганской области, и в Мариуполе Донецкой области, об этом рассказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
Газета.Ru вчера в 12:07
Здоровье

Минздрав озвучил статистику гибели россиян из-за врачебных ошибок

Врачебные ошибки и непрофессионализм медработников косвенно приводят к гибели более 70 тысяч россиян каждый год.
Lenta.ru 05:59
Происшествия

В квартире главы петербургского муниципалитета нашли подпольное казино

В квартире на Кронверкском проспекте Санкт-Петербурга сотрудники правоохранительных органов обнаружили подпольное казино.
РБК 06:05
Армия и оружие

Сорвало башню: танк М60 уничтожен на Синайском полуострове

Египетская армия потеряла основной боевой танк М60А3 американского производства в северной части Синайского полуострова.
Российская газета 05 февраля в 11:22
Общество

Путин подписал указ о разовых выплатах ветеранам к 75-летию Победы

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
Газета.Ru вчера в 05:40
Футбол

«Крылья Советов» победили «Нефтехимик» в товарищеском матче

РИА Новости 05:59
Шоу-бизнес

Юлий Гусман назвал размер своей пенсии

Размер пенсии режиссера Юлия Гусмана оказался ниже, чем у телеведущей Елены Ханги.
РЕН ТВ вчера в 17:55
Общество

В Праге собираются назвать площадь именем Бориса Немцова

Бывший вице-премьер Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в центре Москвы, в начале Большого Москворецкого моста у Васильевского спуска перед Кремлём.
Новые Известия 01:43
Культура

Четвертый сезон сериала «Очень странные дела» станет последним

Четвертый сезон «Очень странных дел» будет состоять из двух частей и станет последним, сообщает портал Wegotthiscovered.
Культуромания 01:32
Футбол

Форвард МЮ не полетит на сбор в Испанию из-за коронавируса

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер заявил, что новобранец команды Одион Игало не отправится на сбор в Испанию.
Soccer.ru 06:18
Происшествия

В Ленинградской области ребенок погиб, провалившись под лед

ТАСС 04:18
Происшествия

СК просит арестовать замначальника Генштаба Арсланова

Военный суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте заместителя главы Генштаба ВС России генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищении 6,7 млрд рублей.
RT на русском вчера в 07:00
Общество

В США двести человек заразились норовирусом после посещения казино

В США не менее 200 человек заразились норовирусом после посещения казино в городе Лейк-Чарльз (штат Луизиана).
Российская газета вчера в 21:46
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости вчера в 12:04
Общество

Боец ММА Смоляков жестко высказался о Емельяненко-младшем

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Дмитрий Смоляков жестко высказался об Александре Емельяненко. Об этом сообщает "Вестник ММА".
Газета.Ru 05:39
Политика

Россия направила Франции ноту протеста из-за дела Винника

Посольство РФ в Париже направило французскому МИДу ноты протеста из-за дела экстрадированного из Греции основателя криптовалютной биржи BTC-е россиянина Александра Винника, сообщил глава дипломатического представительства Алексей Мешков.
Коммерсантъ 05:23
Шоу-бизнес

Дочь Успенской уехала в Америку после скандала у Кудрявцевой

Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина после выхода скандальной передачи «Звезды сошлись» решила отделиться от звездной матери.
Собеседник 06 февраля в 09:01
Футбол

Эвертон – Кристал Пэлас: ириски одержат победу

Комментатор телеканала «Хабар» и эксперт сайта Legalbet Амангельды Сейтханов предлагает ставку на победу Эвертона в матче чемпионата Англии.
Legalbet 06 февраля в 00:55
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