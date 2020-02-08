Политика

РИА НовостиРИА НовостиПосол России пообещал, что Москва ответит Латвии на травлю журналистов

Москва не оставит без ответа травлю журналистов и бизнеса в Латвии и Эстонии, заявил посол России в Риге Евгений Лукьянов. Об этом сообщает Sputnik Латвия. Так глава дипмиссии прокомментировал ситуацию с массовым отказом банков обслуживать журналистов, которые сотрудничают с российскими изданиями.
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с чего всё началось

Удар по бизнесу с Россией срикошетил в СМИ: посол РФ в Латвии о «свободе» слова

В ходе ежегодной отчетной пресс-конференции, посвященной Дню дипломатического работника, чрезвычайный и полномочный посол России в Латвии Евгений Лукьянов уделил особое внимание оценке "свободы" слова в Латвии.
Sputnik Латвиявчера в 09:33

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Посол России предупредил Латвию и Эстонию об ответе за травлю журналистов

RT на русском03:04

Посол России пообещал Латвии ответ за травлю журналистов

РБКвчера в 23:24

Посол России пообещал, что Москва ответит Латвии на травлю журналистов

РИА Новостивчера в 19:21

Посол России пообещал Латвии и Эстонии ответить на травлю журналистов

Известиявчера в 21:30

Посол России в Риге: мы вступимся за подвергнутых травле журналистов

Вести.Ruвчера в 20:16

Посол России пообещал Латвии отомстить за травлю журналистов

Московский Комсомолецвчера в 21:44

Удар по бизнесу с Россией срикошетил в СМИ: посол РФ в Латвии о «свободе» слова

Sputnik Латвиявчера в 09:33
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Общество

В Казани прощаются с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным

Вести.Ru вчера в 23:53
Авто

Volkswagen представил новый Teramont

Немецкий бренд Volkswagen презентовал рестайлинговый кроссовер Atlas, который в России продаётся под названием Teramont.
Somanyhorses вчера в 08:16
Происшествия

В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек

В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
BFM.ru 01:46
Культура

Персонажи «Друзей» снова соберутся вместе

Как передает Deadline, Мэттью Перри (который ранее активно противился такому проекту), Кортни Кокс, Дэвид Швиммер, Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу и Мэтт Леблан появятся в новом часовом эпизоде легендарного шоу - специально для стриминга HBO Max.
Российская газета вчера в 07:26
Кино

Netflix назвал запрещенные для показа по требованию властей фильмы

Уточняется, что это связано с требованием властей. По информации издания, 5 запретов связаны с требованиями властей Сингапура.
Мой Брянск 02:09
Политика

США могут ввести санкции против «Роснефти»

В пакете с другими мерами не исключается введение санкций в отношении «Роснефти».
Коммерсантъ 05 февраля в 13:43
Общество

Российских пилотов массово уволят из китайских авиакомпаний

Китайские авиакомпании проведут массовые сокращения и уволят более сотни российских пилотов.
Lenta.ru 03:03
Армия и оружие

МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии

В январе в идлибской зоне деэскалации в Сирии трагически погибли российские и турецкие военные специалисты, сообщило Министерство иностранных дел России.
Ведомости 06 февраля в 04:13
Экономика

Россия и Белоруссия договорились об условиях поставок нефти и газа

Поставки Белоруссии нефти будут осуществляться на прежней коммерческой основе, экспорт газа сохранится на условиях прошлого года, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
РИА Новости вчера в 18:31
Общество

Около 200 человек заразились норовирусом в казино в Луизиане

Около 200 человек в США заразились норовирусом после посещения казино в городе Лейк-Чарльз, штат Луизиана. Об этом сообщает телеканал WVUE.
RT на русском вчера в 22:29
Шоу-бизнес

Юлий Гусман назвал размер своей пенсии

Режиссер театра и кино, постоянный член жюри КВН Юлий Гусман рассказал, какую пенсию получает.
Известия вчера в 19:11
Общество

В Москве зафиксирована самая холодная ночь с начала зимы

Ночь на 6 февраля стала в Москве самой холодной с начала зимы.
Известия 06 февраля в 01:25
Армия и оружие

Глава ЛНР возложил на Зеленского ответственность за обстрел Золотого-5

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что украинские военные накануне обстреляли из артиллерии населенный пункт Золотое-5 по приказу президента Владимира Зеленского.
Интерфакс 02:48
Политика

Актера Игоря Ливанова не пустили на Украину

Украинские власти не пустили в страну актера Игоря Ливанова – уроженца Украины, который ехал погостить на родину.
Культуромания вчера в 11:26
Футбол

Клубы РПЛ выдвинули Прядкина на пост президента лиги

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) единогласно выдвинули на пост президента лиги кандидатуру нынешнего её главы Сергея Прядкина.
RT на русском 05 февраля в 03:25
Общество

СКР проверяет сообщения об анестезисте, «убивавшем ветеранов»

Газета.Ru вчера в 10:44
Авто

Названы самые продаваемые кроссоверы в России

Деловое.ТВ вчера в 15:06
Общество

Гражданка США скончалась от коронавируса в Ухане

Гражданка США скончалась в результате заражения коронавирусом в китайском Ухане.
Lenta.ru 02:07
Культура

Новое шоу с Собчак обвинили в плагиате

Российская газета 05 февраля в 10:44
Финансы

Центробанк России понизил ключевую ставку

Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.
Lenta.ru вчера в 05:48
Политика

Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях стран за 30 лет

Отношения Москвы и Вашингтона достигли низшей точки с момента окончания холодной войны.
РБК 02:20
Футбол

Слуцкий устроил в «Рубине» «воздушные бои»

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий решил разнообразить тренировки и устроил с командой "воздушные бои", а также казанцы сыграли в необычную версию настольного футбола.
Soccer.ru 01:49
Общество

Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей

Российская газета 06 февраля в 10:36
Происшествия

В Перми школьник встал на колени перед учителем, чтобы выйти в туалет

В Перми ученик встал на колени перед учителем, чтобы его отпустили с урока в туалет.
РИА Новости вчера в 07:09
Здоровье

Врач назвал основной симптом жировой болезни печени

Испанский диетолог Айтор Санчес объяснил, как правильно питаться человеку с жировой болезнью печени - недугом, при котором печеночная ткань перерождается в жировую.
Российская газета 00:05
Армия и оружие

В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер

Заходивший на посадку лайнер со 172 пассажирами чуть не попал под огонь сирийской армии, когда она отражала израильскую атаку под Дамаском.
РИА Новости 06 февраля в 22:59
Футбол

Экс-защитник «Локомотива» Пейчинович вернулся в чемпионат Сербии

Спорт-Экспресс вчера в 19:28
Армия и оружие

Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании американских спутников

Как пишет издание, недавно Россия запустила небольшой спутник, который "наблюдает за американским разведывательным аппаратом".
РИА Новости вчера в 23:06
Футбол

Рамос оскорбил мать Эдегора в матче Кубка Испании

Напомним, что «Реал Сосьедад» обыграл «Реал Мадрид» со счетом 4:3. Эдегор сумел отличиться в ворота клуба, которому он принадлежит, но не стал праздновать гол.
ODDS.ru вчера в 06:27
Наука

Ученые выявили ранний биохимический маркер депрессии

Японские ученые выяснили, что маркером развивающейся депрессии может служит антраниловая кислота в организме.
ToDay News Ufa вчера в 14:37
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