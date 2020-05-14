Коронавирус
RT на русскомПосол России потребовал от NYT опровергнуть публикацию о коронавирусе
Посол России в США Анатолий Антонов направил главному редактору газеты The New York Times письмо с требованием опровергнуть публикацию издания о смертности от коронавируса в России. Об этом заявили в пресс-службе посольства.
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Посол потребовал от NYT опровергнуть фейк о смертности из-за COVID-19 в России
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Посольство РФ потребовало от NYT опровергнуть материал о коронавирусе в РФ
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