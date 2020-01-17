Политика

РИА НовостиРИА НовостиПосол России прокомментировал заявление польского МИД об архивах

Минобороны России ранее опубликовало рассекреченные архивные документы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов. На интернет-портале министерства представлен новый исторический раздел, основанный на уникальных рассекреченных архивных документах из фондов Центрального архива военного ведомства.
Читать в источнике
Комментировать20
с чего всё началось

Посол России прокомментировал заявление польского МИД об архивах

Варшава постоянно пытается подогнать историю под политическую конъюнктуру, заявил посол России в Польше Сергей Андреев, комментируя заявление польского МИД по поводу рассекреченных архивных документов Минобороны РФ.
РИА Новости09:34

Подробнее о событии

Посол России прокомментировал заявление польского МИД об архивах

РИА Новости09:34

В посольстве России заявили о попытках Польши «подогнать историю»

Известия09:40

Посол России отреагировал на заявление МИД Польши об архивах

RT на русском10:25

Посол России ответил Польше на слова о документах про восстание в Варшаве

РБК12:24

Посол России: Польша подгоняет историю под политические задачи

Вести.Ru10:12

Россия ответила Польше на обвинение в переписывании истории

Lenta.ru12:45

Посол РФ в Польше прокомментировал заявление Варшавы по поводу документов

News.ru10:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 13:34, Ашберн
Общество

Водонаева высказалась против маткапитала

Депутат Госдумы РФ Константин Затулин, который присутствовал на передаче, поинтересовался у Водонаевой, каким образом она видит возможность определять "нормальных и ненормальных людей", чтобы решать, кому выдавать социальную помощь.
Вести.Ru 13:19
Политика

Помпео отреагировал на смену правительства в России

Действия Вашингтона «вряд ли изменятся» из-за перестановок в российском правительстве, так как поддерживает отношения не с отдельными правительствами, а со странами в целом, заявил американский госсекретарь Майк Помпео в интервью журналисту Тони Катцу.
РБК 13:19
Происшествия

На трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие

На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись более двадцати легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
РИА Новости 02:21
Политика

Госдума поддержала назначение Мишустина премьером

Госдума поддержала кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьера.
Ведомости вчера в 07:27
Происшествия

Главу МВД Коми арестовали по делу о взяточничестве

РБК 13:07
Шоу-бизнес

Дарья Жукова потратит почти полмиллиарда на новую свадьбу

По данным Daily Mail, свадьба обойдется в 5 миллионов британских фунтов (это 6,5 миллионов долларов или 402,7 миллиона рублей).
Комсомольская правда вчера в 06:15
Биатлон

Белорусская биатлонистка стреляла по мишеням сборной России

Во время пятого этапа Кубка мира белорусская биатлонистка начала стрелять по щиту россиянки Кристины Резцовой.
Газета.Ru 12:56
Авто

АвтоВАЗ начал сборку «зимней» Lada Vesta

В конце осени прошлого года появились предположения о том, что Lada Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией достанется и новая "зимняя" версия.
Новые автомобили 09:26
Политика

Гончарук разберется с высокими премиями руководству «Нафтогаза»

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу на совещании поручил премьеру Алексею Гончаруку разобраться с высокими премиями руководства национальной акционерной компании (НАК) "Нафтогаз Украины" после выигрыша иска в Стокгольмском арбитраже против "Газпрома".
РИА Новости 13:10
Политика

Правительство Дмитрия Медведева уходит в отставку

Дни.ру 15 января в 08:56
Происшествия

Модель Ксения Пунтус назвала падение из окна случайностью

Модель Ксения Пунтус, получившая серьезные травмы после падения из окна дома в Москве, назвала произошедшее с ней "нелепой случайностью".
РИА Новости 07:50
Политика

Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство

В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
РБК 08:38
Музыка

Эминем без анонса выпустил новый альбом

Американский рэпер Эминем (Маршалл Мэзерс) выпустил альбом Music to Be Murdered By без анонсов и предварительной рекламы.
РБК 10:55
Шоу-бизнес

75-летний композитор Максим Дунаевский женится

В день своего 75-летия Максим Дунаевский признался в том, что в его личной жизни происходят большие перемены.
Канал 7+ 10:14
Происшествия

Заммэра Ярославля арестовали по делу о взятке

Кировский районный суд Ярославля в пятницу заключил под стражу подозреваемого в получении взятки заммэра Рината Бадаева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 08:55
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев заявил, что отписался от всех друзей в Instagram

Популярнейший российский певец Сергей Лазарев рассказал, что отписался в социальной сети Instagram от всех друзей и коллег.
Народные новости вчера в 21:15
Кино

Джордж Лукас встретил Малыша Йоду

News.ru 07:43
Экономика

Чистый отток капитала из России в 2019 году снизился в 2,4 раза

Чистый вывоз капитала из России частным сектором по итогам 2019 года уменьшился на 57,6% (2,4 раза) по сравнению с показателем 2018 года, до $26,7 млрд.
ТАСС 08:29
Шоу-бизнес

Виктория Боня ответила на обвинения в злоупотреблении фотошопом

Телеведущая Виктория Боня не смогла оставаться в стороне от жаркого спора по поводу "злоупотребления фоторедактором".
Газета Metro 12:29
Политика

Медведев назвал смену правительства естественной для страны ситуацией

Медведев выразил надежду, что после объявления об отставке правительства и назначения премьером бывшего главу Федеральной налоговой службы Мишустина и до формирования нового кабмина «все будет надлежащим образом происходить».
Forbes 06:32
Происшествия

В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении

В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство «Новости — Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.
РБК 07:26
Гаджеты

Производительность iPhone 12 может достигнуть MacBook Pro

Согласно отчёту специалистов MacWorld, iPhone 12 будет такой же мощный, как MacBook Pro.
MobiDevices 11:05
Общество

В Минэкономразвития подтвердили участие Орешкина в форуме в Давосе

Исполняющий обязанности министра экономического развития России Максим Орешкин примет участие во Всемирном экономическом форуме, который пройдет в Давосе с 21 по 24 января.
Известия 12:34
Происшествия

Матери умершей в Кирове от голода девочки вынесли приговор

Жительницу Кировской области, которая оставила свою трехлетнюю дочь одну в квартире, осудили на 13 лет колонии общего режима.
Газета.Ru 04:37
Общество

Синоптики предрекли россиянам «весну в середине зимы»

В ближайшие выходные на европейской территории России ожидается весенняя погода, характерная для начала марта.
РИА Новости 09:59
Футбол

Полузащитник сборной Казахстана прибыл на просмотр в «Зенит»

RT на русском 11:56
Хоккей

Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу

РИА Новости вчера в 23:45
Политика

Кудрин дал прогноз о новом составе правительства

Существенного обновления правительства России не ожидается. Такой прогноз дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает «Интерфакс».
Lenta.ru вчера в 09:57
Футбол

Ошибка Лунина в дебютном матче за «Овьедо» привела к пропущенному мячу

Первую половину сезона-2019/2020 Лунин провёл ещё в одном «Реале» – из Вальядолида, отыграл 2 матча и пропустил 1 гол.
Чемпионат вчера в 18:34
Политика

Премьер-министр Украины решил уйти в отставку

Все началось в среду, когда на ютуб-канале «Как обмануть президента» появилась аудиозапись, на которой А. Гончарук, Глава Минфина Оксана Маркарова и Глава Нацбанка Украины Яков Смолий якобы называют экономическую политику и финансовый подход В. Зеленского «примитивным», а самого президента «профаном».
Международная жизнь 04:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное