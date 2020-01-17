Политика

РИА НовостиРИА НовостиПосол России прокомментировал заявление польского МИД об архивах

Минобороны России ранее опубликовало рассекреченные архивные документы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов. На интернет-портале министерства представлен новый исторический раздел, основанный на уникальных рассекреченных архивных документах из фондов Центрального архива военного ведомства.
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Посол России прокомментировал заявление польского МИД об архивах

Варшава постоянно пытается подогнать историю под политическую конъюнктуру, заявил посол России в Польше Сергей Андреев, комментируя заявление польского МИД по поводу рассекреченных архивных документов Минобороны РФ.
РИА Новости09:34

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Россия ответила Польше на обвинение в переписывании истории

Lenta.ru12:45

Посол России ответил Польше на слова о документах про восстание в Варшаве

РБК12:24

Посол России прокомментировал заявление польского МИД об архивах

РИА Новости09:34

Посол России отреагировал на заявление МИД Польши об архивах

RT на русском10:25

Посол России: Польша подгоняет историю под политические задачи

Вести.Ru10:12

В посольстве России заявили о попытках Польши «подогнать историю»

Известия09:40

Посол РФ в Польше прокомментировал заявление Варшавы по поводу документов

News.ru10:58
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Политика

«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС

Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
РБК вчера в 20:35
Общество

Милонов предложил сослать Водонаеву на остров за слова о маткапитале

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал телеведущую и модель Алену Водонаеву после ее слов о том, что "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", начнет рожать детей ради получения материнского капитала.
РИА Новости 12:40
Политика

Путин назначил Мишустина премьер-министром РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина на пост премьер-министра.
Инфорос вчера в 09:00
Политика

Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство

В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
РБК 08:38
Общество

В Boeing обнаружили новую уязвимость в ПО лайнеров 737 MAX

Корпорация Boeing нашла новую новую уязвимость в программном обеспечении для самолетов 737 МАХ.
Известия 14:40
Происшествия

СК возбудил уголовное дело против главы Минздрава Саратовской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной по факту злоупотребления полномочиями.
РБК 07:41
Политика

Путин поздравил Юмашеву с днем рождения

Президент РФ Владимир Путин поздравил Татьяну Юмашеву с днем рождения, заехав к ней в гости, сообщила пресс-служба Кремля в пятницу.
РИА Новости 15:09
Происшествия

В ДТП на Киевском шоссе в Москве погибли два человека

РБК 14:01
Политика

Халифа Хафтар написал Путину письмо

Обращение к российскому президенту Владимиру Путину направил командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, сообщили 17 января в пресс-службе Кремля.
REGNUM 08:15
Политика

Меркель поздравила Мишустина со вступлением в должность

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила премьер-министра России Михаила Мишустина со вступлением в должность, сообщило правительство ФРГ.
Коммерсантъ 16:25
Гаджеты

Графеновые аккумуляторы скоро поступят в продажу

Графеновые аккумуляторы, которые будут заряжаться намного быстрее обычных литий-ионных батарей, скоро поступят в продажу.
UfaTime.ru 15:52
Гаджеты

NVIDIA официально снизила цены на GeForce RTX 2060

Игромания.ру 04:16
Шоу-бизнес

Бывшая жена Абрамовича потратит почти полмиллиарда на новую свадьбу

Напомним, что Жукова и Абрамович расстались три года назад — у пары сын Александр и дочь Лея.
WomanHit.ru 11:18
Экономика

Темпы роста экономики КНР в 2019 году снизились до 6,1% ВВП

Темпы роста китайской экономики в 2019 году замедлились до 6,1% ВВП. Общий объём ВВП Китая составил около $14,4 трлн.
RT на русском вчера в 21:33
Происшествия

Двигатель пассажирского самолета загорелся при вылете из Новосибирска

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Экономика

Минфин предварительно оценил освоение средств бюджета на нацпроекты

Самый низкий процент исполнения отмечается по нацпроектам «Экология» (36,9 млрд из 55,6 млрд, 66,3%), «Цифровая экономика» (73,8 млрд из 100,7 млрд, 73,3%) и «Производительность труда и поддержка занятости» (6,2 млрд, 87,1%).
Ведомости 14:34
Политика

Киев в стратегии нацбезопасности призвал улучшить отношения с Россией

Проект стратегии национальной безопасности Украины предусматривает меры по уменьшению напряженности в двухсторонних отношениях с Россией, сообщила пресс-служба офиса украинского президента.
РИА Новости 14:09
Политика

Мишустин выступил против отмены пенсионной реформы

Кандидат в премьер-министры РФ Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме выступил против отмены пенсионной реформы, высказав мнение, что «лучше ничего не трогать».
Национальная служба новостей вчера в 03:27
Происшествия

Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале

Известия вчера в 23:26
Общество

Самый маленький человек на планете умер в Непале в возрасте 27 лет

ТАСС 15:17
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Исламхан прибыл на просмотр в «Зенит»

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Общество

Решение о порядке медосмотра для водителей могут представить в феврале

Решение о новом порядке обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители планируется принять в феврале, заявил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
RT на русском 04:43
Транспорт

Открывшийся в Шереметьево терминал С принял первый рейс

Открывшийся в московском аэропорту Шереметьево терминал С принял первый рейс.
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Шоу-бизнес

Растолстевшая Милла Йовович рассказала о самочувствии накануне родов

44-летняя актриса, ожидающая третьего ребенка, в своем микроблоге рассказала о том, что просто мечтает поскорее родить и вернутся к прежней жизни.
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Зеленский отклонил прошение Гончарука об отставке

Президент Украины Владимир Зеленский отклонил прошение об отставке, поданное премьер-министром страны Алексеем Гончаруком.
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Квентин Тарантино считает Криса Пайна лучшим актером Голливуда

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Тамара Семина: Виталина занята только своими черными делами

Собеседник 14 января в 08:00
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16-летняя девушка покончила с собой, не желая выходить замуж

В Екатеринбурге под окнами одного из домов нашли тело 16-летней девушки. В этом доме она жила вместе с родителями на восьмом этаже.
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Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Lenta.ru 15 января в 13:54
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Вулканическая активность не была виновата в вымирании динозавров

В научном сообществе принято считать, что вымирание в конце мелового периода произошло после того, как астероид величиной в шесть миль врезался в землю.
Рязань Вести 07:54
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