Политика

Российская газетаРоссийская газетаПосол России рассказал о готовности продлить ракетный договор с США

По словам Антонова, Москва готова будет запустить внутригосударственный механизм продления срока действия стратегического документа, как только появятся подвижки со стороны США. Однако времени на раскачку объективно остается все меньше.
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с чего всё началось
Он сообщил
, что представители администрации американского лидера Дональда Трампа «продолжают утверждать, что «ещё есть время», так как продление договора, по их мнению, может быть оформлено в считаные дни».
RT на русском00:20

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Антонов: Россия готова хоть сегодня договориться с США о продлении ДСНВ

ТАССвчера в 19:09

Антонов: США «одержимы» участием Китая в формате по разоружению

РИА Новостивчера в 23:33

Посол России в США заявил о готовности продлить с Вашингтоном СНВ-3

РБКвчера в 21:54

Москва готова немедленно договориться с Вашингтоном о продлении ДСНВ

Эхо Москвывчера в 20:04

Антонов: Россия готова договориться с США о продлении ДСНВ хоть сегодня

Комсомольская правдавчера в 20:14

Антонов рассказал об обсуждении СНВ-III с США

RT на русском00:20

Посол РФ в США: Россия готова немедленно договориться о продлении ДСНВ

News.ruвчера в 20:06
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Армия и оружие

Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt

Известия 00:55
Общество

В Татарстане рассказали о спецпропусках по СМС на время самоизоляции

Правительство Татарстана утвердило регламент получения спецпропусков (уникальных кодов) посредством СМС, по которым во время режима самоизоляции можно будет поехать на дачу, в суд, банк или доставить лекарства больным родственникам, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
РИА Новости вчера в 17:51
Общество

В России зарегистрировали 440 новых случаев коронавируса

За сутки число подтвержденных случаев коронавируса увеличилось на 440, сообщили в оперативном штабе.
Дождь 03:53
Общество

Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин

В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
АиФ Краснодар вчера в 10:40
Общество

Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Коммерсантъ вчера в 05:18
Наука

«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса

Ученые из Сколково обнаружили, что обработанная холодной плазмой вода может эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов, включая коронавирус SARS-CoV-2.
РИА Новости 00:06
Общество

Изменился срок предоставления налоговой отчетности

Указанным федеральным законом предусмотрено, в частности, внесение изменения в п.7 ст.6 НК РФ, в соответствии с которыми в случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с указом Президента РФ нерабочим днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Молодежная газета (Уфа) 01:52
Общество

Что изменится в жизни россиян с апреля 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в апреле 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
Здоровье

Третий случай коронавируса подтвержден в Алтайском крае

Третий случай заболевания коронавирусной инфекцией подтвержден 31 марта в Алтайском крае.
Алтайская правда вчера в 11:21
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель

В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель, передает РИА "Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Газета.Ru вчера в 20:21
Общество

В Крыму со 2 апреля введут режим карантина

В Республике Крым с полуночи 2 апреля вводится режим карантина на всей территории региона.
Российская газета 03:21
Общество

В Москве разработали приложение для контроля пациентов с коронавирусом

Мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, тестируют в Москве.
RT на русском 02:29
Музыка

Организаторы «Евровидения» покажут специальный концерт вместо конкурса

Организаторы международного конкурса "Евровидение", который отменен в 2020 году в связи с пандемией коронавируса, 16 мая проведут специальное шоу с участием исполнителей, которые должны были выступить на смотре этого года, а также конкурсантов минувших лет.
Инфорос вчера в 12:18
Общество

Педиатр призвал отказаться от прогулок с детьми в условиях пандемии

Специалиста поддержал главный инфекционист Москвы Николай Малышев, который заявил, что самоизоляция должна соблюдаться в установленном режиме, в противном случае принятые властями меры не имеют смысла.
News.ru 03:53
Авто

Россию ожидает массовый уход автомобильных брендов и автодилеров

Эпидемия коронавируса в паре с ухудшением экономики в нашей стране неизбежно приведёт к массовому уходу с рынка автомобильных дилеров.
Тарантас Ньюс 30 марта в 11:46
Происшествия

Подтверждено пять новых случаев заболевания коронавирусом на Кубани

На сегодня проведено 10306 лабораторных исследований на новую инфекцию, из них 22 оказались положительными и подтверждены новосибирским научным центром «Вектор».
Администрация Краснодарского края 03:56
Здоровье

Эпидемиолог предупредил о риске появления инфекции опаснее COVID-19

Доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров заявил в интервью "Вечерней Москве", что в будущем может появиться инфекция, которая окажется опаснее COVID-19.
РИА Новости 00:18
Общество

В Башкирии вводят запрет на продажу алкоголя в вечерние часы

Уфа, 1 апреля 2020, 10:21 — REGNUM В Башкирии вводят запрет на продажу алкоголя в вечерние часы.
REGNUM 03:21
Происшествия

Журналист ВГТРК погиб в ДТП в Новосибирске

Тележурналист и редактор ГТРК "Новосибирск" Антон Лучанский погиб в ДТП: при выходе из трамвая его сбил автомобиль.
РИА Новости вчера в 00:19
Общество

Со 2 апреля в Перми введут режим полной самоизоляции

Со 2 апреля выйти из дома разрешено будет исключительно в магазин, либо выгулять домашних животных, выбросить мусор или в больницу.
Город342 вчера в 13:31
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru вчера в 13:17
Политика

Трамп предупредил американцев об «очень трудных» двух неделях

Жителей США ждут «очень трудные две недели» из-за распространения коронавируса, сказал президент Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNN.
РБК вчера в 20:04
Общество

Роспотребнадзор обязал россиян держать дистанцию не менее метра

Все вернувшиеся, у которых есть симптомы ОРВИ, должны сделать тест на коронавирус.
Российская газета 03:27
Общество

В России ожидается дефицит сигарет из-за коронавируса

«Остановка производства и реализации сигарет спровоцирует ажиотажный спрос и, несмотря на наличие торговых запасов, приведет к дефициту», — цитирует ее «Фонтанка».
Городовой 03:42
Общество

Новости про коронавирус посоветовал меньше смотреть Роспотребнадзор

Если новости о коронавирусе негативно сказываются на психике человека, ему следует ограничить просмотр данной информации во время пандемии COVID-19.
Live24 04:17
Общество

Уровень самоизоляции в Петербурге достиг наивысшего балла

Напомним, днем 31 марта индекс самоизоляции составлял в Северной столице 3,3 балла по пятибалльной шкале.
REGNUM 00:44
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости вчера в 09:06
Общество

Вице-премьер заявила о прохождении пика спроса на продукты в России

В России пройден пик потребительского спроса на продукты в торговых сетях, считает вице-премьер Виктория Абрамченко.
РБК 03:44
Политика

В России стартовал весенний призыв

До 15 июля на службу призовут 135 тысяч новобранцев. При этом в войска они отправятся не раньше 20-го мая.
Вести.Ru вчера в 23:56
Общество

«Газпром» возобновил поставки газа в Китай по «Силе Сибири»

Поставки газа из России в Китай по газопроводу "Сила Сибири" возобновились 31 марта после завершения плановых профилактических работ.
ТАСС 03:25
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