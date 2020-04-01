с чего всё началось

По словам Антонова, Москва готова будет запустить внутригосударственный механизм продления срока действия стратегического документа, как только появятся подвижки со стороны США. Однако времени на раскачку объективно остается все меньше.

Посол России рассказал о готовности продлить ракетный договор с США

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Общество Изменился срок предоставления налоговой отчетности Указанным федеральным законом предусмотрено, в частности, внесение изменения в п.7 ст.6 НК РФ, в соответствии с которыми в случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с указом Президента РФ нерабочим днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

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Авто Россию ожидает массовый уход автомобильных брендов и автодилеров Эпидемия коронавируса в паре с ухудшением экономики в нашей стране неизбежно приведёт к массовому уходу с рынка автомобильных дилеров.

Происшествия Подтверждено пять новых случаев заболевания коронавирусом на Кубани На сегодня проведено 10306 лабораторных исследований на новую инфекцию, из них 22 оказались положительными и подтверждены новосибирским научным центром «Вектор».

Происшествия Журналист ВГТРК погиб в ДТП в Новосибирске Тележурналист и редактор ГТРК "Новосибирск" Антон Лучанский погиб в ДТП: при выходе из трамвая его сбил автомобиль.

Общество В России изменили порядок техосмотра автомобилей В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.

Общество В России ожидается дефицит сигарет из-за коронавируса «Остановка производства и реализации сигарет спровоцирует ажиотажный спрос и, несмотря на наличие торговых запасов, приведет к дефициту», — цитирует ее «Фонтанка».

Общество Новости про коронавирус посоветовал меньше смотреть Роспотребнадзор Если новости о коронавирусе негативно сказываются на психике человека, ему следует ограничить просмотр данной информации во время пандемии COVID-19.