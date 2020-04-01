Политика
Российская газетаПосол России рассказал о готовности продлить ракетный договор с США
По словам Антонова, Москва готова будет запустить внутригосударственный механизм продления срока действия стратегического документа, как только появятся подвижки со стороны США. Однако времени на раскачку объективно остается все меньше.
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с чего всё началось
Он сообщил, что представители администрации американского лидера Дональда Трампа «продолжают утверждать, что «ещё есть время», так как продление договора, по их мнению, может быть оформлено в считаные дни».RT на русском00:20
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Антонов: Россия готова договориться с США о продлении ДСНВ хоть сегодня
Комсомольская правдавчера в 20:14
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Общество
В Татарстане рассказали о спецпропусках по СМС на время самоизоляции
Правительство Татарстана утвердило регламент получения спецпропусков (уникальных кодов) посредством СМС, по которым во время режима самоизоляции можно будет поехать на дачу, в суд, банк или доставить лекарства больным родственникам, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
Общество
В России зарегистрировали 440 новых случаев коронавируса
За сутки число подтвержденных случаев коронавируса увеличилось на 440, сообщили в оперативном штабе.
Общество
Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин
В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
Общество
Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код
После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Наука
«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса
Ученые из Сколково обнаружили, что обработанная холодной плазмой вода может эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов, включая коронавирус SARS-CoV-2.
Общество
Изменился срок предоставления налоговой отчетности
Указанным федеральным законом предусмотрено, в частности, внесение изменения в п.7 ст.6 НК РФ, в соответствии с которыми в случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с указом Президента РФ нерабочим днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Общество
Что изменится в жизни россиян с апреля 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в апреле 2020 года и коснутся многих россиян.
Здоровье
Третий случай коронавируса подтвержден в Алтайском крае
Третий случай заболевания коронавирусной инфекцией подтвержден 31 марта в Алтайском крае.
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель
В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель, передает РИА "Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Общество
В Крыму со 2 апреля введут режим карантина
В Республике Крым с полуночи 2 апреля вводится режим карантина на всей территории региона.
Общество
В Москве разработали приложение для контроля пациентов с коронавирусом
Мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, тестируют в Москве.
Музыка
Организаторы «Евровидения» покажут специальный концерт вместо конкурса
Организаторы международного конкурса "Евровидение", который отменен в 2020 году в связи с пандемией коронавируса, 16 мая проведут специальное шоу с участием исполнителей, которые должны были выступить на смотре этого года, а также конкурсантов минувших лет.
Общество
Педиатр призвал отказаться от прогулок с детьми в условиях пандемии
Специалиста поддержал главный инфекционист Москвы Николай Малышев, который заявил, что самоизоляция должна соблюдаться в установленном режиме, в противном случае принятые властями меры не имеют смысла.
Авто
Россию ожидает массовый уход автомобильных брендов и автодилеров
Эпидемия коронавируса в паре с ухудшением экономики в нашей стране неизбежно приведёт к массовому уходу с рынка автомобильных дилеров.
Происшествия
Подтверждено пять новых случаев заболевания коронавирусом на Кубани
На сегодня проведено 10306 лабораторных исследований на новую инфекцию, из них 22 оказались положительными и подтверждены новосибирским научным центром «Вектор».
Здоровье
Эпидемиолог предупредил о риске появления инфекции опаснее COVID-19
Доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров заявил в интервью "Вечерней Москве", что в будущем может появиться инфекция, которая окажется опаснее COVID-19.
Общество
В Башкирии вводят запрет на продажу алкоголя в вечерние часы
Уфа, 1 апреля 2020, 10:21 — REGNUM В Башкирии вводят запрет на продажу алкоголя в вечерние часы.
Происшествия
Журналист ВГТРК погиб в ДТП в Новосибирске
Тележурналист и редактор ГТРК "Новосибирск" Антон Лучанский погиб в ДТП: при выходе из трамвая его сбил автомобиль.
Общество
Со 2 апреля в Перми введут режим полной самоизоляции
Со 2 апреля выйти из дома разрешено будет исключительно в магазин, либо выгулять домашних животных, выбросить мусор или в больницу.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Политика
Трамп предупредил американцев об «очень трудных» двух неделях
Жителей США ждут «очень трудные две недели» из-за распространения коронавируса, сказал президент Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNN.
Общество
Роспотребнадзор обязал россиян держать дистанцию не менее метра
Все вернувшиеся, у которых есть симптомы ОРВИ, должны сделать тест на коронавирус.
Общество
В России ожидается дефицит сигарет из-за коронавируса
«Остановка производства и реализации сигарет спровоцирует ажиотажный спрос и, несмотря на наличие торговых запасов, приведет к дефициту», — цитирует ее «Фонтанка».
Общество
Новости про коронавирус посоветовал меньше смотреть Роспотребнадзор
Если новости о коронавирусе негативно сказываются на психике человека, ему следует ограничить просмотр данной информации во время пандемии COVID-19.
Общество
Уровень самоизоляции в Петербурге достиг наивысшего балла
Напомним, днем 31 марта индекс самоизоляции составлял в Северной столице 3,3 балла по пятибалльной шкале.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
Общество
Вице-премьер заявила о прохождении пика спроса на продукты в России
В России пройден пик потребительского спроса на продукты в торговых сетях, считает вице-премьер Виктория Абрамченко.
Политика
В России стартовал весенний призыв
До 15 июля на службу призовут 135 тысяч новобранцев. При этом в войска они отправятся не раньше 20-го мая.
Общество
«Газпром» возобновил поставки газа в Китай по «Силе Сибири»
Поставки газа из России в Китай по газопроводу "Сила Сибири" возобновились 31 марта после завершения плановых профилактических работ.