с чего всё началось

По словам Антонова, Москва готова будет запустить внутригосударственный механизм продления срока действия стратегического документа, как только появятся подвижки со стороны США. Однако времени на раскачку объективно остается все меньше.

Посол России рассказал о готовности продлить ракетный договор с США

Общество Вильфанд сообщил, когда наступит погода, убивающая коронавирус В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что погода нужной температуры устанавливается на юге европейской части России в начале июня.

Общество У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.

Общество В Татарстане рассказали о спецпропусках по СМС на время самоизоляции Правительство Татарстана утвердило регламент получения спецпропусков (уникальных кодов) посредством СМС, по которым во время режима самоизоляции можно будет поехать на дачу, в суд, банк или доставить лекарства больным родственникам, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

Общество Нарушившие карантин россияне начнут получать СМС-уведомления Согласно поручению, опубликованному на сайте правительства РФ, оповещением нарушителей с помощью СМС-сервисов и единого портала госуслуг займутся Минкомсвязи, МВД, Минздрав, Роспотребнадзор и Федеральное медико-биологическое агентство.

Хоккей «Адмирал» лишится финансирования и вылетит из КХЛ из-за коронавируса Правительство Приморского края приняло решение о прекращении финансирования профессиональных спортивных клубов региона, в этой связи следующий чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) пропустит «Адмирал» из Владивостока.

Культура Мария Миронова и Анна Ковальчук стали народными артистками России Званий народных артистов удостоились актрисы Анна Ковальчук (на фото) и Мария Миронова, актер Алексей Кравченко, дирижер Феликс Коробов, актриса Наталья Савченко и артист Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Александр Тихонов.

Общество В Алтайском крае выявлено более 400 нарушителей режима самоизоляции Как сообщила на пресс-конференции замруководителя Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина, по данным на утро 1 апреля правоохранители выявили более 400 человек, нарушивших режим самоизоляции.

Общество На Дону ввели режим всеобщей изоляции В Ростовской области объявлен режим всеобщей изоляции. Соответствующее распоряжение подписал глава региона 30 марта.

Происшествия В Красноярске убили семью из трех человек Тела трех человек с ножевыми ранениями найдены в квартире в Красноярске, убитые являются членами одной семьи.

Общество Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.

Происшествия В Коммунарке мужчина в медицинской маске обстрелял человека Сообщается, что злоумышленник, на котором была медицинская маска, окликнул 29-летнего мужчину и открыл по нему огонь с расстояния 5–7 м. По данным правоохранителей, неизвестный предположительно из пистолета несколько раз прицельно выстрелил пострадавшему по ногам.

Экономика Что изменится в российских законах в апреле 2020 года 1 апреля будет проведен перерасчет коэффициента бонус-малус с учетом попадания владельца транспорта в аварии за последний год, то есть с 1 апреля 2019 года.

Общество В Челябинской области выявили еще шесть случаев коронавируса Еще шесть случаев коронавируса подтвердились в Челябинской области, у всех граждан болезнь протекает в легкой форме, сообщил в среду губернатор региона Алексей Текслер.