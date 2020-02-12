За прошлый год от Израиля поступило около 6 тыс. отказов во въезде в страну россиянам, часть из этих отказов являются необоснованными. Об этом посол России в Израиле Анатолий Викторов рассказал РБК в интервью.

с чего всё началось

Около 6 тыс. отказов во въезде россиян в Израиль зафиксировано в 2019 году. Об этом сообщил посол России Анатолий Викторов. В связи с этим в МИД и российское посольство поступает большое количество жалоб от граждан, которым отказали «по непонятным для них причинам», передаёт РБК.

Посол России рассказал о проблемах при въезде россиян в Израиль

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