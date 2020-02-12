Политика
RT на русскомПосол России рассказал о проблемах при въезде россиян в Израиль
Около 6 тыс. отказов во въезде россиян в Израиль зафиксировано в 2019 году. Об этом сообщил посол России Анатолий Викторов. В связи с этим в МИД и российское посольство поступает большое количество жалоб от граждан, которым отказали «по непонятным для них причинам», передаёт РБК.
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с чего всё началось
За прошлый год от Израиля поступило около 6 тыс. отказов во въезде в страну россиянам, часть из этих отказов являются необоснованными. Об этом посол России в Израиле Анатолий Викторов рассказал РБК в интервью.РБКвчера в 16:00
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Посол РФ в Израиле перечислил последствия необоснованного отказа во въезде россиянам
Коммерсантъвчера в 21:39
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Экономика
Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России
Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.
Политика
Россиянам дадут дополнительный выходной для голосования по Конституции
В Кремле планируют провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день, который объявят выходным для всех россиян.
Происшествия
На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд
Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.
Политика
Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.
Политика
Украина признала невозможность подачи воды в Крым «до его деоккупации»
Решение об отказе возобновить подачу воды на полуостров принял комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Крыма и Донбасса, национальных меньшинств и межнациональных отношений.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты над Идлибом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты в небе над провинцией Идлиб в Сирии, если они будут представлять опасность турецким силам в данном регионе.
Общество
В России предложили запретить шуметь днем
В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Шоу-бизнес
Стилист Аллы Пугачевой назвал молодую жену Петросяна чучелом
Стиль молодой жены юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой раскритиковал стилист Джордж Ровалс.
Политика
Трамп не возражает против прекращения военного договора с Филиппинами
Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против расторжения Филиппинами договора с американской стороной об иностранных вооружённых силах.
Шоу-бизнес
Дана Борисова рассказала о своем тайном поклоннике
В своем Instagram телеведущая призналась, что уже некоторое время получает подарки от тайного поклонника.
Общество
Суд заочно арестовал экс-совладельца «Открытия» Минца
Басманный суд Москвы в четверг заочно арестовал бывшего совладельца группы «Открытие» предпринимателя Бориса Минца по делу о растрате 34 млрд рублей банка «ФК Открытие».
Армия и оружие
Компания РФ ответила на обвинения в поставке Армении охотничьих прицелов вместо боевых
В сюжете Общественного телевидения страны, вышедшем в эфир 10 февраля, сообщалось, что в Специальной следственной службе республики расследуется дело, согласно которому Министерству обороны Армении были проданы охотничьи прицелы вместо боевых.
Общество
Мишустин сообщил о выделении средств на лекарства для детей
Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства заявил, что кабмин выделяет средства на приобретение лекарственных препаратов для детей с тяжёлыми заболеваниями центральной нервной системы.
Происшествия
В управлении «П» ФСБ проведут проверку из-за видео стрельбы на Лубянке
Начальник управления «П» службы экономической безопасности ФСБ России Наиб Нагуманов назначил комплексную проверку своего подразделения.
Шоу-бизнес
Борющейся с раком актрисе Евгении Симоновой удалили легкое
Отечественной актрисе Евгении Симоновой врачи провели операцию по удалению легкого.
Политика
Россия предлагала сама судить подозреваемых по делу о крушении MH17
Россия предлагала сама судить своих граждан, которых подозревают в причастности к крушению малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщает Reuters со ссылкой на письмо минюста Нидерландов Ферда Грапперхауса в парламент.
Экономика
Сбербанк выявил рост безработицы среди представителей среднего класса
В России уровень безработицы среди представителей среднего класса вырос за год с 10,9 до 11,9%, свидетельствуют данные опроса Сбербанка.
Происшествия
Ученого из Новочеркасска приговорили к 7,5 годам колонии за госизмену
Суд в Ростове-на-Дону приговорил доктора наук Алексея Темирева к 7,5 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
Экономика
Россияне стали покупать больше алкоголя в маленькой таре
Алкоголь стал единственной категорией товаров повседневного спроса (FMCG), которая показала в прошлом году рост как в натуральном, так и в денежном выражении, отмечают в Nielsen: продажи других групп (к ним помимо алкоголя относятся табак, продовольственные и непродовольственные товары) выросли в основном за счет повышения цены.
Экономика
На российском рынке пива сменился лидер
За 2019 год на российском рынке пива сменился лидер: первое место заняла компания AB InBev Efes, сместив на второе место "Балтику" (входит в Carlsberg Group), пишут "Ведомости" со ссылкой на сотрудников двух пивоваренных компаний.
Общество
В России планируют провести «гаражную амнистию»
Минэкономразвития и Росреестр предлагают провести "гаражную амнистию".
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Ксения Столбова объявила о завершении карьеры
Олимпийская чемпионка фигуристка Ксения Столбова, выступавшая в парном катании, завершила карьеру.
Космос
Модуль «Наука» для МКС планируют отправить на Байконур 19 марта
Российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" планируется отправить 19 марта на космодром Байконур, откуда будет осуществлен его запуск на Международную космическую станцию (МКС).
Общество
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Происшествия
Замминистра ЖКХ Забайкалья задержали за взятку
Заместитель министра ЖКХ Забайкальского края Олег Кузнецов задержан по подозрению в получении взятки на посту сити-менеджера Читы, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
Общество
ГИБДД собрала рекордное количество штрафов
В течение 2019 года количество выписанных водителям административных штрафов выросло на 14 млн единиц и составило 142,1 млн.