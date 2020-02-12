Политика

RT на русскомRT на русскомПосол России рассказал о проблемах при въезде россиян в Израиль

Около 6 тыс. отказов во въезде россиян в Израиль зафиксировано в 2019 году. Об этом сообщил посол России Анатолий Викторов. В связи с этим в МИД и российское посольство поступает большое количество жалоб от граждан, которым отказали «по непонятным для них причинам», передаёт РБК.
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с чего всё началось

Посол в Израиле назвал последствия отказов россиянам во въезде в страну

За прошлый год от Израиля поступило около 6 тыс. отказов во въезде в страну россиянам, часть из этих отказов являются необоснованными. Об этом посол России в Израиле Анатолий Викторов рассказал РБК в интервью.
РБКвчера в 16:00

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Посол России рассказал о проблемах при въезде россиян в Израиль

RT на русскомвчера в 23:21

Посол рассказал о проблемах при въезде россиян в Израиль

РИА Новостивчера в 21:41

Посол РФ назвал последствия отказов во въезде в Израиль

REGNUMвчера в 18:57

Посол России рассказал, что около 6 тыс. россиян отказали во въезде в Израиль в 2019 году

ТАССвчера в 20:47

Посол РФ в Израиле перечислил последствия необоснованного отказа во въезде россиянам

Коммерсантъвчера в 21:39

Названы последствия отказов россиянам во въезде в Израиль

Lenta.ruвчера в 16:44

Посол в Израиле назвал последствия отказов россиянам во въезде в страну

РБКвчера в 16:00
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Армия и оружие

Шойгу заявил о росте числа высокоточных крылатых ракет в войсках

REGNUM 11 февраля в 04:25
Происшествия

Пожар на складе в Мурманской области локализован

Спасатели локализовали крупный пожар на складе в городе Коле в Мурманской области, где обрушилась кровля, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по области.
ТАСС 00:30
Общество

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
RT на русском вчера в 22:00
Кино

Жена сценариста «Москва слезам не верит» признала ошибку в фильме

Супруга сценариста Валентина Черных рассказала об ошибке, которую допустила во время работы над фильмом "Москва слезам не верит", которому 11 февраля исполнилось 40 лет.
Московский Комсомолец 11 февраля в 06:50
Здоровье

Власти Китая сообщили о резком росте числа заразившихся коронавирусом

В китайской провинции Хубэй зафиксирован резкий рост числа заразившихся коронавирусом нового типа Covid-19.
Газета.Ru 01:44
Политика

Левада-центр: Рейтинг доверия Путину за два года снизился вдвое

Левада-центр отмечает рост рейтинга глав Минобороны и МИДа: если в сентябре Сергею Шойгу и Сергею Лаврову доверяли 13 и 14 процентов опрошенных соответственно, то сейчас их показатели составляют 19 и 17 процентов.
Грани.ру вчера в 03:29
Происшествия

В Псковской области восемь человек погибли в ДТП

В Псковской области восемь человек погибли при лобовом столкновении микроавтобуса Mercedes и большегрузного автомобиля Volvo.
Газета.Ru 02:17
Здоровье

Отец умершего от СМА мальчика вышел на одиночный пикет в Красноярске

Сегодня, 12 февраля, отец Захара и Добрыни Никита Рукосуев вышел на одиночный пикет на площади Революции – напротив здания краевого правительства.
Московский Комсомолец вчера в 03:15
Армия и оружие

Российский офицер уволен за пьянство на базе в Сирии

Подводник Олег Лавренчук уволен со службы за распитие спиртного на базе в Сирии и ругань в адрес портрета Путина.
Городовой вчера в 04:53
Политика

Активно поддерживавший Зеленского доктор Комаровский разочарован

Доктор Комаровский, автор книг и телепрограмм о детском здоровье, который хорошо знаком и украинцам, и россиянам благодаря Интернету во время выборов в Незалежной активно поддерживавший Владимира Зеленского, заявил, что разочарован в нем.
Pravda.Ru вчера в 20:20
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Будапешта

Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Будапешта от фашистов.
РИА Новости вчера в 16:56
Шоу-бизнес

Актриса Александра Яковлева показала себя без волос после химиотерапии

Известная актриса Александра Яковлева несколько лет борется с раком груди. Доктора диагностировали у нее четвертую стадию онкологии.
ФАН 11 февраля в 13:50
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как вернуть или обменять лекарства

Роспотребнадзор рассказал, как вернуть или обменять лекарство в аптеке, если оно оказалось некачественным или не подошло по характеристикам.
Парламентская газета 01:56
Происшествия

Суд приговорил к 7,5 годам доктора наук Темирева по делу о госизмене

Суд признал Темирева виновным и приговорил его к 7,5 годам в колонии строгого режима, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
РЕН ТВ 02:23
Армия и оружие

Военные США открыли огонь по гражданским в ходе конфликта в Сирии

Американские военные открыли огонь по гражданским лицам в ходе конфликта в сирийской провинции Хасеке, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
RT на русском вчера в 14:20
Здоровье

Врачи назвали продукты, восстанавливающие работу кишечника

NewInform вчера в 07:39
Экономика

В России усомнились в плане Минфина привлечь 30 трлн рублей инвестиций

Аналитики инвесткомпании InfraOne, которая специализируется на проектах в инфраструктуре, назвали «нереалистичными» планы Минфина по привлечению до 30 трлн рублей инвестиций к 2024 году за счет реализации положений разрабатываемых соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК, соответствующий законопроект уже одобрен Госдумой в первом чтении).
Росбалт 01:35
Космос

65 лет назад началась история космодрома Байконур

Газета.Ru вчера в 01:50
Экономика

Эксперты оценили размер «зависших» банковских вкладов умерших клиентов

Очень сложно посчитать объем вкладов умерших клиентов, которые зависли в банковской системе, соглашается Елена Веревочкина, управляющий Санкт-Петербургским филиалом РГС Банка.
Газета.Ru вчера в 00:14
Космос

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с обтекателями «СКТБ Пластик» вывела на орбиту британские спутники OneWeb

В пятницу, 7 февраля, в 00:42:41 мск с площадки №31 космодрома Байконур осуществлен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» производства самарского РКЦ «Прогресс», головные обтекатели для которого были изготовлены на сызранском «СКТБ Пластик».
Маленькая Сызрань 10 февраля в 02:33
Футбол

Уткин назвал Кокорина «тряпкой» после переговоров с «Сочи»

Известный блогер и спортивный журналиста Василий Уткин назвал нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина «тряпкой» из-за переговоров с руководством «Сочи».
ФАН 02:01
Общество

Умер советский разведчик Алексей Ботян

ТАСС 00:44
Футбол

«Манчестер Сити» начал подготовку к матчу с «Реалом»

Первая встреча между "Реалом" и "Манчестер Сити" пройдет в Мадриде, 27 февраля.
ГЛАС.RU 01:20
Общество

В России могут запретить шуметь днём

В России могут ввести запрет на шум в многоквартирных домах в отдельные дневные часы и в выходные дни.
REGNUM вчера в 18:29
Технологии

«Магнит» откроет в «Сколково» цифровой офис

Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" подписал соглашение о сотрудничестве со "Сколково", в рамках которого планирует открыть там свой цифровой офис, сообщили РИА Новости в "Магните".
ПРАЙМ 00:20
Игры

Озвелл Спенсер и Алекс Уэскер стали новыми злодеями Resident Evil: Resistance

Игромания.ру вчера в 11:51
Общество

В Гидрометцентре сообщили о температуре выше нормы в марте

Температура в марте в России, по предварительным данным, будет чуть выше нормы, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РБК 01:42
Происшествия

Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты

Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Газета.Ru вчера в 13:54
Армия и оружие

Президент Турции обвинил Россию в гибели мирных жителей в Идлибе

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не намерена мириться с нарушением договорённостей по Идлибу и готова задействовать всю свою мощь.
Говорит Москва 01:49
Авто

Деньги на льготные автокредиты могут закончиться в марте

Что происходит 11 февраля в 12:06
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