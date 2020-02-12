Политика
RT на русскомПосол России рассказал о проблемах при въезде россиян в Израиль
Около 6 тыс. отказов во въезде россиян в Израиль зафиксировано в 2019 году. Об этом сообщил посол России Анатолий Викторов. В связи с этим в МИД и российское посольство поступает большое количество жалоб от граждан, которым отказали «по непонятным для них причинам», передаёт РБК.
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с чего всё началось
За прошлый год от Израиля поступило около 6 тыс. отказов во въезде в страну россиянам, часть из этих отказов являются необоснованными. Об этом посол России в Израиле Анатолий Викторов рассказал РБК в интервью.РБКвчера в 16:00
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Посол РФ в Израиле перечислил последствия необоснованного отказа во въезде россиянам
Коммерсантъвчера в 21:39
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