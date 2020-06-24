Статья президента России Владимира Путина о Второй мировой войне активно обсуждается в политических, научных кругах и широкой общественностью, заявил РИА Новости посол России в Берлине Сергей Нечаев.

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Посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что статью российского президента Владимира Путина о Второй мировой войне активно обсуждают в политических, научных и общественных кругах в Германии. Об этом информирует РИА Новости.

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