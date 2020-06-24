Политика

RT на русскомRT на русскомПосол России рассказал о реакции ФРГ на статью Путина

Посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что статью российского президента Владимира Путина о Второй мировой войне активно обсуждают в политических, научных и общественных кругах в Германии. Об этом информирует РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать166
с чего всё началось

Посол России рассказал о реакции Германии на статью Путина

Статья президента России Владимира Путина о Второй мировой войне активно обсуждается в политических, научных кругах и широкой общественностью, заявил РИА Новости посол России в Берлине Сергей Нечаев.
РИА Новости08:20

Подробнее о событии

Посол России рассказал о реакции Германии на статью Путина

РИА Новости08:20

Посол рассказал о реакции немецких политиков на статью российского президента

Вести.Ru09:59

Посол рассказал об активном обсуждении статьи Путина в Германии

Газета.Ru10:35

Российский посол рассказал, как отреагировали в Германии на статью Путина

Комсомольская правда09:25

Посол России рассказал о реакции ФРГ на статью Путина

RT на русском10:35

Статья Путина о Второй мировой зацепила Германию

Lenta.ru08:09

Посол РФ отметил активный интерес к статье Путина о ВОВ в Германии

РЕН ТВ07:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 11:34, Ашберн
Финансы

Россияне вновь стали пополнять валютные вклады

До начала лета на протяжении последних четырех месяцев наблюдался отток вкладов: 1 января 2020 года объем валютных вкладов населения составлял $96,54 млрд.
Коммерсантъ 05:34
1K
Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
6,2K
Политика

Лукашенко после парада в Москве сразу вылетел в Минск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по завершении парада в честь 75-летия Победы сразу улетел в Минск.
RT на русском 08:57
144
Общество

РПЦ сочла высокие налоги для богатых «нравственно оправданными»

23 июня президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам поручил повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) за счет увеличения ставки для граждан с высоким доходом.
Lenta.ru 05:55
11
Общество

Депутаты подрались в Саратовской областной думе

Газета.Ru 04:15
2,6K
Общество

В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю на параде

Газета.Ru 09:29
1,1K
Общество

Парад Победы на Красной площади впервые отметился спецэффектами

Во время трансляции Парада Победы в Москве в этом году впервые использовались спецэффекты.
Вести.Ru 10:57
102
Гаджеты

Экраны ряда моделей смартфонов Samsung позеленели

Недавно у смартфонов Galaxy S20 Ultra проявилась проблема — экраны стали зелёными. Теперь то же самое произошло с другими моделями.
The GEEK вчера в 12:26
10
Общество

В ЮВО прокомментировали инцидент с Т-34 на параде в Севастополе

В результате инцидента с танком Т-34 на параде Победы в Севастополе никто не пострадал, машина продолжила движение за колонной.
Известия 08:35
471
Авто

В интернете появились изображения новой Lada Granta

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ выпустит два новых компактных кроссовера семейства B-сегмента, к которому относится Lada Granta второго поколения.
RuNews24.ru 03:11
111
Происшествия

В Пакистане представили доклад о причинах крушения самолета в Карачи

ТАСС 11:24
1
Происшествия

Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru вчера в 05:38
569
Шоу-бизнес

Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем

Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем.
Lenta.ru 09:22
33
Общество

Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:47
173
Экономика

МВФ ухудшил прогноз по экономике России в 2020 году

Согласно обновленному прогнозу Международного валютного фонда, снижение цен на нефть и последствия пандемии приведут к более глубокому спаду экономики России, чем фонд ожидал в апреле - на 6,6% в 2020 году (прежняя оценка - спад на 5,5%).
Российская газета 10:50
42
Здоровье

В омском доме престарелых зафиксировали вспышку коронавируса

В письме представителей регионального министерства здравоохранения к министру труда Владимиру Куприянову, которое оказалось в распоряжении издательства «Коммерческие вести», идет речь о том, что в Нежинском геронтологическом центре зафиксирована вспышка коронавируса среди постояльцев, которые в силу возраста входят в зону риска.
RuNews24.ru 06:58
77
Политика

Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 06:25
651
Футбол

Трансфер Вагнера Лава в ЦСКА заблокировал Гинер

Трансфер бразильского нападающего Вагнера Лава в московский ЦСКА заблокировал президент столичного клуба Евгений Гинер.
Газета.Ru 10:50
Здоровье

Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями

В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru 06:02
1K
Экономика

Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС 22 июня в 14:22
1K
Авто

Стартовали продажи конкурента Toyota Highlander — Geely HaoYue

В Сети появилась информация о том, что автопроизводитель Geely начала продажи нового большого кроссовера Geely HaoYue, который был назван прямым конкурентом Toyota Highlander.
32CARS.ru вчера в 12:00
10
Хоккей

«Авангард» подписал одного из лучших бомбардиров АХЛ Рида Буше

Хоккейный клуб «Авангард» подписал однолетний контракт с нападающим Ридом Буше, информирует официальный сайт «ястребов».
Чемпионат вчера в 12:35
Политика

Жителей РФ и США могут не пустить в ЕС после открытия границ

Власти Евросоюза могут принять решение о запрете на въезд для граждан России, США, а также Бразилии. Об этом сообщает газета New York Times.
Газета.Ru вчера в 14:53
1,4K
Культура

Шоу Елены Степаненко закрыли из-за низких рейтингов

Новое шоу «Ещё не вечер!» на телеканале «Россия 1», ведущей которого выступает Елена Степаненко, закрыли.
News.ru вчера в 04:54
146
Происшествия

Четвероногие клиенты «Аэрофлота» серьезно пострадали во время полетов

Вести.Ru вчера в 18:37
20
Гаджеты

Монитор Acer Predator X25 поддерживает частоту до 360 Гц

Игромания.ру вчера в 15:34
4
Авто

Российский Haval F7x получил новый двигатель и подешевел

Слухи подтвердились: купе-кроссовер Haval F7x все-таки получил 1,5-литровый 150-сильный мотор от F7 и стал доступнее на 100 тыс. рублей.
Автоновости дня вчера в 08:22
22
Происшествия

Врач оценил состояние найденных в московской квартире младенцев

У пятерых младенцев, которых накануне нашли в квартире на улице Аргуновской в Москве, при первичном обследовании не обнаружено видимых патологий.
РБК 10:40
13
Кино

Вышел первый тизер сериала «Основание» по романам Айзека Азимова

Американская компания продемонстрировала тизер шоу, которое появится в 2021 году.
Evo-rus.com вчера в 03:45
20
Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ вчера в 16:37
483
Как работают Яндекс.Новости?
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войнеБольше новостей по теме
Главное