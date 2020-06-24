Политика
RT на русскомПосол России рассказал о реакции ФРГ на статью Путина
Посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что статью российского президента Владимира Путина о Второй мировой войне активно обсуждают в политических, научных и общественных кругах в Германии. Об этом информирует РИА Новости.
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с чего всё началось
Статья президента России Владимира Путина о Второй мировой войне активно обсуждается в политических, научных кругах и широкой общественностью, заявил РИА Новости посол России в Берлине Сергей Нечаев.РИА Новости08:20
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко по завершении парада в честь 75-летия Победы сразу улетел в Минск.
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Депутаты подрались в Саратовской областной думе
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Во время трансляции Парада Победы в Москве в этом году впервые использовались спецэффекты.
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Авто
В интернете появились изображения новой Lada Granta
Ранее стало известно, что АвтоВАЗ выпустит два новых компактных кроссовера семейства B-сегмента, к которому относится Lada Granta второго поколения.
RuNews24.ru 03:11
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Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем.
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Общество
Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости".
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МВФ ухудшил прогноз по экономике России в 2020 году
Согласно обновленному прогнозу Международного валютного фонда, снижение цен на нефть и последствия пандемии приведут к более глубокому спаду экономики России, чем фонд ожидал в апреле - на 6,6% в 2020 году (прежняя оценка - спад на 5,5%).
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Здоровье
В омском доме престарелых зафиксировали вспышку коронавируса
В письме представителей регионального министерства здравоохранения к министру труда Владимиру Куприянову, которое оказалось в распоряжении издательства «Коммерческие вести», идет речь о том, что в Нежинском геронтологическом центре зафиксирована вспышка коронавируса среди постояльцев, которые в силу возраста входят в зону риска.
RuNews24.ru 06:58
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Российская газета 06:25
Футбол
Трансфер Вагнера Лава в ЦСКА заблокировал Гинер
Трансфер бразильского нападающего Вагнера Лава в московский ЦСКА заблокировал президент столичного клуба Евгений Гинер.
Газета.Ru 10:50
Здоровье
Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями
В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru 06:02
Экономика
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Стартовали продажи конкурента Toyota Highlander — Geely HaoYue
В Сети появилась информация о том, что автопроизводитель Geely начала продажи нового большого кроссовера Geely HaoYue, который был назван прямым конкурентом Toyota Highlander.
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Хоккей
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Хоккейный клуб «Авангард» подписал однолетний контракт с нападающим Ридом Буше, информирует официальный сайт «ястребов».
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Жителей РФ и США могут не пустить в ЕС после открытия границ
Власти Евросоюза могут принять решение о запрете на въезд для граждан России, США, а также Бразилии. Об этом сообщает газета New York Times.
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Шоу Елены Степаненко закрыли из-за низких рейтингов
Новое шоу «Ещё не вечер!» на телеканале «Россия 1», ведущей которого выступает Елена Степаненко, закрыли.
News.ru вчера в 04:54
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Четвероногие клиенты «Аэрофлота» серьезно пострадали во время полетов
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Слухи подтвердились: купе-кроссовер Haval F7x все-таки получил 1,5-литровый 150-сильный мотор от F7 и стал доступнее на 100 тыс. рублей.
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Врач оценил состояние найденных в московской квартире младенцев
У пятерых младенцев, которых накануне нашли в квартире на улице Аргуновской в Москве, при первичном обследовании не обнаружено видимых патологий.
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Вышел первый тизер сериала «Основание» по романам Айзека Азимова
Американская компания продемонстрировала тизер шоу, которое появится в 2021 году.
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В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
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