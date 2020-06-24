Политика

Газета.RuГазета.RuПосол рассказал об активном обсуждении статьи Путина в Германии

Российский посол в Берлине Сергей Нечаев заявил, что широкая общественность, а также люди из политических и научных кругов активно обсуждают статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне.
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Посол рассказал о реакции немцев на статью Путина о Второй мировой войне

Статья президента России Владимира Путина о Второй мировой войне активно обсуждается в политических, научных кругах и широкой общественностью, заявил РИА Новости посол России в Берлине Сергей Нечаев.
РИА Новости08:20

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Посол сообщил о реакции немцев на статью Путина о Второй мировой войне

РБК12:29

Посол России рассказал о реакции ФРГ на статью Путина

RT на русском10:35

Посол рассказал об активном обсуждении статьи Путина в Германии

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Посол рассказал о реакции немецких политиков на статью российского президента

Вести.Ru09:59

Посол рассказал о реакции немцев на статью Путина о Второй мировой войне

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Статья Путина о Второй мировой зацепила Германию

Lenta.ru08:09

Посол РФ отметил активный интерес к статье Путина о ВОВ в Германии

РЕН ТВ07:59
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РБК 08:13
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Политика

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Президент Владимир Путин остался доволен проведенным на Красной площади парадом по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Общественная служба новостей 05:04
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Газета.Ru 14:52
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Политика

Песков опроверг отлет Лукашенко в Минск сразу после парада

Пресс-атташе посольства Белоруссии в Москве Олег Мазуро подтвердил «Ведомостям», что Лукашенко присутствовал на всех трех официальных мероприятиях в честь празднования 75-летия Победы: параде на Красной площади, возложении венков и торжественном приеме в Кремле.
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Общество

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Экономика

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Последние три месяца резко изменили привычный уклад жизни россиян. Об этом заявил в ходе обращения к нации президент России Владимир Путин.
РБК вчера в 12:34
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Происшествия

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Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
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Политика

Помпео призвал не допустить поставок в Иран оружия из России и Китая

В мае глава МИД РФ Сергей Лавров направил письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу, в котором упомянул, что высокопоставленные представители госдепа США продвигают идеи о введении по линии Совбеза бессрочного оружейного эмбарго в отношении Ирана и об использовании для этого механизмов, предусмотренных резолюцией 2231, регламентировавшей учреждение Совместного всеобъемлющего плана действий.
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Власти Петербурга ответили на письмо бизнесменов Путину

Как пишет «Фонтанка», 23 июня представители сфер туризма, услуг, общепита, отельеры Санкт-Петербурга направили Путину письмо, в котором констатировали продление всех запретов и ограничений, связанных со своей работой.
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