Политика

RT на русскомRT на русскомПосол России рассказал об интересе к статье Путина в США

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что статья президента России Владимира Путина, посвящённая Второй мировой войне, вызвала значительный интерес в США.
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с чего всё началось

Посол России сообщил о реакции Госдепа на статью Путина о войне

Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что в Госдепартаменте заинтересовались предложением Москвы относительно саммита "ядерной пятерки", которое было изложено президентом Владимиром Путиным в его статье, приуроченной к 75-летию окончания Второй мировой войны.
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РИА Новостивчера в 12:12
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