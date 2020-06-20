Политика
RT на русскомПосол России рассказал об интересе к статье Путина в США
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что статья президента России Владимира Путина, посвящённая Второй мировой войне, вызвала значительный интерес в США.
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с чего всё началось
Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что в Госдепартаменте заинтересовались предложением Москвы относительно саммита "ядерной пятерки", которое было изложено президентом Владимиром Путиным в его статье, приуроченной к 75-летию окончания Второй мировой войны.РИА Новостивчера в 12:12
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Посол России в США рассказал о реакции госдепа на предложение Путина о саммите «ядерной пятерки»
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