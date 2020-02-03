Политика

Газета.RuГазета.RuПосол России в ЦАР сообщил о правонарушениях убитых журналистов

Посол России в ЦАР Владимир Титоренко заявил, что убитые там российские журналисты нарушили законы страны, попытавшись без разрешения проникнуть на военную базу и не зарегистрировав ввоз киноаппаратуры. По словам дипломата, россиян убили бандиты - их до сих пор ищут.
Читать в источнике
Комментировать97

Подробнее о событии

Посол России заявил о нарушении законов убитыми в ЦАР журналистами

РБК04:11

Посол: погибшие в ЦАР россияне нарушили много местных законов

Коммерсантъ03:11

Посол рассказал о нарушениях закона при поездке погибших журналистов в ЦАР

Lenta.ru03:01

Убитые в ЦАР российские журналисты нарушили там множество законов, утверждает посол России в этой стране

Эхо Москвы04:04

Посол РФ заявил, что погибшие в ЦАР журналисты нарушили законы этой страны

Московский Комсомолец02:57

Посол России: журналистов в ЦАР могли убить выходцы из других стран

RT на русском02:46

Посол в ЦАР рассказал о расследовании убийства российских журналистов

РИА Новости02:43
Показать все источники
Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 07:46, Ашберн
Происшествия

Меру пресечения для боксера Кушиташвили изберет военный суд

Георгий Кушиташвили и другой боксер, Овик Оганнисян, были задержаны на Фрунзенской набережной сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков.
ТАСС вчера в 09:45
Технологии

Google Maps принял тележку со смартфонами за автомобильную пробку

Немецкий художник Зимон Векерт (Simon Weckert) заставил сервис Google Maps отображать виртуальные пробки на нескольких улицах Берлина.
N+1 07:43
Происшествия

Суд арестовал замдиректора ивановской школы, обвиняемого в педофилии

Суд заключил под стражу заместителя директора одной из школ в Ивановской области, который задержан по подозрению в педофилии, вовлечении несовершеннолетнего в распитие спиртных напитков и сексуальном насилии, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по региону Ирина Котова.
РИА Новости 04:15
Политика

Россия ответила на заявление Польши о победе в историческом споре

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в историческом споре с Россией.
Lenta.ru 07:02
Политика

Зеленский посчитал недостаточной компенсацию Ирана за сбитый Boeing

НТВ вчера в 15:13
Музыка

Названы новые претенденты на участие в «Евровидении-2020» от России

REGNUM 06:24
Общество

МИД Германии прокомментировал отказ в посадке самолета в Москве

В субботу борт бундесвера с эвакуируемыми из китайского Уханя, эпицентра вспышки нового коронавируса, гражданами Германии должен был сделать промежуточную посадку в Москве для смены экипажа, однако, как стало известно впоследствии, окончательного разрешения на поставку бундесвер не получил и самолет оправился в Хельсинки.
РИА Новости 07:29
Армия и оружие

Увеличилось число погибших при обстреле в Сирии турецких военных

Количество жертв обстрела турецких позиций в сирийском Идлибе возросло до шести, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Минобороны Турции.
Rambler News Service 06:30
Авто

Назвали цены на дешевый Kia Seltos для России

Новые автомобили вчера в 07:32
Технологии

В России появится собственное оборудование для 5G-сетей

Газета «Ведомости» сообщает о том, что в России планируется организовать разработку оборудования для мобильных сетей пятого поколения (5G).
3DNews 04:10
Общество

Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ

Lenta.ru 04:15
Футбол

Леонардо провел встречу с Мбаппе и Тухелем

«ПСЖ» пытается разрешить конфликтную ситуацию между нападающим Кильяном Мбаппе и главным тренером Томасом Тухелем.
Спорт-Экспресс 06:56
Здоровье

Двух вернувшихся из Китая крымчан проверят на коронавирус

Управление Роспотребнадзора в Крыму проверяет на наличие коронавируса двух жителей полуострова, взятые ранее пробы на коронавирус у четырех крымчан оказались отрицательными, сообщили РИА Новости в управлении.
РИА Новости 01:28
Происшествия

Организатора вечеринки в Новосибирске отправили под домашний арест

Организатор вечеринки в Новосибирске, где в ночь на 2 февраля обрушилась крыша, Антон Шматов отправлен под домашний арест.
Известия 06:43
Общество

Сергей Борщ стал новым главой Гидрометцентра

Новым директором Гидрометцентра назначен Сергей Борщ, сообщил РБК исполняющий обязанности главы учреждения Роман Вильфанд.
РБК 05:15
Шоу-бизнес

Екатерина Климова показала себя в юности

Актриса показала, как она выглядела в 18 лет. Екатерина Климова сообщила, что считала себя некрасивой в том возрасте.
Uznayvse.ru 05:45
Политика

В Кремле прокомментировали слова Эрдогана о Крыме

В Кремле не согласны с высказываниями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Крыму, заявил 3 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
REGNUM 05:27
Политика

В Кремле прокомментировали идею упоминания бога в Конституции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложенную патриархом Кириллом идею об упоминании бога в Конституции, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:32
Армия и оружие

Польша купила у США истребители F-35

Министр обороны Польши Мариуш Блащак в пятницу подписал контракт на $4,6 млрд на покупку 32 истребителей F-35A Lightning II у США.
Интерфакс 31 января в 13:15
Здоровье

Во всех школах Ульяновска объявлен карантин

По информации ульяновского городского управления образования учебный процесс будет приостановлен на неделю, начиная с 4 февраля.
Mosaica.ru 07:28
Происшествия

Нетрезвый петербуржец изнасиловал жену на глазах детей

Телеканал Санкт-Петербург 02:19
Общество

«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая

Ведомости 05:57
Шоу-бизнес

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Актуальные Новости 02:29
Происшествия

ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Лондоне

Террористическая группировка «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за атаку на юге Лондона.
RT на русском 07:12
Общество

В Госдуме объяснили предложение увеличить штраф за шум в ночное время

Ранее "Известия" сообщили, что депутаты Госдумы предложили ввести единые штрафы для шумных соседей.
РИА Новости 05:35
Политика

Владимир Путин оценил работу аграриев страны за 2019 год на «отлично»

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев доложил президенту об итогах работы отрасли в 2019 году.
Прохоровские Истоки 07:39
Авто

Где в России продаются самые дешевые машины

Как сообщает ToDay News Ufa, средняя стоимость авто на вторичном рынке составляет 412 тысяч рублей.
ToDay News Ufa 01 февраля в 23:37
Гаджеты

HUAWEI Mate 30 Pro поступит в продажу в России

The GEEK 03:14
Происшествия

В Белгороде у поклонного креста найдено тело мужчины

Тело мужчины обнаружено утром 3 февраля у поклонного креста в районе авторынка Белгорода, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.
REGNUM 01:24
Общество

Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней

В китайском городе Ухань, наиболее пострадавшем от вспышки коронавируса, за 10 дней построили первую больницу для лечения заболевших.
Известия вчера в 15:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Титоренко
Дипломат
Советский и российский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол. Кандидат исторических наук, доктор политических наук. Автор свыше 40 научных публикаций и монографии о внешней политике Египта.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Орхан Гейдарович Джемаль
Российский военный деятель
Российский военный журналист и общественный деятель.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное