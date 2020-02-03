Посол России в ЦАР Владимир Титоренко заявил, что убитые там российские журналисты нарушили законы страны, попытавшись без разрешения проникнуть на военную базу и не зарегистрировав ввоз киноаппаратуры. По словам дипломата, россиян убили бандиты - их до сих пор ищут.

Посол России в ЦАР сообщил о правонарушениях убитых журналистов

Происшествия Меру пресечения для боксера Кушиташвили изберет военный суд Георгий Кушиташвили и другой боксер, Овик Оганнисян, были задержаны на Фрунзенской набережной сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков.

Происшествия Суд арестовал замдиректора ивановской школы, обвиняемого в педофилии Суд заключил под стражу заместителя директора одной из школ в Ивановской области, который задержан по подозрению в педофилии, вовлечении несовершеннолетнего в распитие спиртных напитков и сексуальном насилии, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по региону Ирина Котова.

Политика Россия ответила на заявление Польши о победе в историческом споре Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в историческом споре с Россией.

Общество МИД Германии прокомментировал отказ в посадке самолета в Москве В субботу борт бундесвера с эвакуируемыми из китайского Уханя, эпицентра вспышки нового коронавируса, гражданами Германии должен был сделать промежуточную посадку в Москве для смены экипажа, однако, как стало известно впоследствии, окончательного разрешения на поставку бундесвер не получил и самолет оправился в Хельсинки.

Технологии В России появится собственное оборудование для 5G-сетей Газета «Ведомости» сообщает о том, что в России планируется организовать разработку оборудования для мобильных сетей пятого поколения (5G).

Здоровье Двух вернувшихся из Китая крымчан проверят на коронавирус Управление Роспотребнадзора в Крыму проверяет на наличие коронавируса двух жителей полуострова, взятые ранее пробы на коронавирус у четырех крымчан оказались отрицательными, сообщили РИА Новости в управлении.

Общество Сергей Борщ стал новым главой Гидрометцентра Новым директором Гидрометцентра назначен Сергей Борщ, сообщил РБК исполняющий обязанности главы учреждения Роман Вильфанд.

Шоу-бизнес Екатерина Климова показала себя в юности Актриса показала, как она выглядела в 18 лет. Екатерина Климова сообщила, что считала себя некрасивой в том возрасте.

Политика В Кремле прокомментировали слова Эрдогана о Крыме В Кремле не согласны с высказываниями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Крыму, заявил 3 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Армия и оружие Польша купила у США истребители F-35 Министр обороны Польши Мариуш Блащак в пятницу подписал контракт на $4,6 млрд на покупку 32 истребителей F-35A Lightning II у США.

Здоровье Во всех школах Ульяновска объявлен карантин По информации ульяновского городского управления образования учебный процесс будет приостановлен на неделю, начиная с 4 февраля.