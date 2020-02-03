Политика

Говорит МоскваГоворит МоскваПосол РФ в ЦАР: погибшие в стране журналисты нарушили много законов

Владимир Титоренко рассказал, что убийц российских журналистов до сих пор не нашли, это могли быть выходцы из других стран. Об убийстве в Центральноафриканской республике трёх российских журналистов стало известно 31 июля 2018.
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Посол РФ заявил, что погибшие в ЦАР журналисты нарушили законы этой страны

Московский Комсомолец02:57

Посол: погибшие в ЦАР россияне нарушили много местных законов

Коммерсантъ03:11

Убитые в ЦАР российские журналисты нарушили там множество законов, утверждает посол России в этой стране

Эхо Москвы04:04

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Lenta.ru03:01

Посол России заявил о нарушении законов убитыми в ЦАР журналистами

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Посол в ЦАР рассказал о расследовании убийства российских журналистов

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Советский и российский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол. Кандидат исторических наук, доктор политических наук. Автор свыше 40 научных публикаций и монографии о внешней политике Египта.
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