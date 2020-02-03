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Говорит МоскваПосол РФ в ЦАР: погибшие в стране журналисты нарушили много законов
Владимир Титоренко рассказал, что убийц российских журналистов до сих пор не нашли, это могли быть выходцы из других стран. Об убийстве в Центральноафриканской республике трёх российских журналистов стало известно 31 июля 2018.
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Посол РФ заявил, что погибшие в ЦАР журналисты нарушили законы этой страны
Московский Комсомолец02:57
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