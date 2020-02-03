Политика

Газета.RuГазета.RuПосол России в ЦАР сообщил о правонарушениях убитых журналистов

Посол России в ЦАР Владимир Титоренко заявил, что убитые там российские журналисты нарушили законы страны, попытавшись без разрешения проникнуть на военную базу и не зарегистрировав ввоз киноаппаратуры. По словам дипломата, россиян убили бандиты - их до сих пор ищут.
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с чего всё началось

Погибшие в ЦАР россияне нарушили много законов, заявил посол

Погибшие в ЦАР в июле 2018 года российские журналисты нарушили много законов страны, а люди, направившие их туда, не обеспечили им необходимый уровень безопасности и сознательно подвергли опасности их жизни, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Банги Владимир Титоренко.
РИА Новости02:37

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Посол России заявил о нарушении законов убитыми в ЦАР журналистами

РБК04:11

Посол России: журналистов в ЦАР могли убить выходцы из других стран

RT на русском02:46

Убитые в ЦАР российские журналисты нарушили там множество законов, утверждает посол России в этой стране

Эхо Москвы04:04

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Lenta.ru03:01

Посол РФ заявил, что погибшие в ЦАР журналисты нарушили законы этой страны

Московский Комсомолец02:57

Посол: погибшие в ЦАР россияне нарушили много местных законов

Коммерсантъ03:11

Посол в ЦАР рассказал о расследовании убийства российских журналистов

РИА Новости02:43
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Газета.Ru 05:06
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Общество

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Власти продлили карантин по ОРВИ на неделю для школьников Саратова и Энгельса. Решено продлить карантин до 10 февраля.
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Кино

Военную драму «1917» Сэма Мендеса признали лучшим фильмом премии BAFTA

Военная драма "1917" американского режиссера Сэма Мендеса, повествующая о двух юных британских солдатах, выполняющих опасное задание, победила в номинации "Лучший фильм", свидетельствуют итоги конкурса BAFTA.
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Политика

Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
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В финале НФЛ «Канзас-Сити Чифс» обыграли «Сан-Франциско Форти Найнерс». Для «Канзаса» эта победа стала первой за 50 лет.
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В Кремле напомнили Эрдогану о действующем предложении посетить Крым

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у турецкого лидера Тайипа Эрдогана есть действующее предложение посетить Крым, таким образом он может на месте изучить ситуацию с правами крымских татар.
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Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
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Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
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Происшествия

В Белгороде у поклонного креста найдено тело мужчины

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Армия и оружие

Минобороны сообщило о поставках в армию комплексов С-500 в 2020 году

В Министерстве обороны России заявили, что в 2020 году в российскую армию поставят новейшие ракеты для зенитной ракетной системы С-500 "Прометей", испытания которых прошли в прошлом году.
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Директором Гидрометцентра России назначен гидролог Сергей Борщ

Новым руководителем Гидрометцентра России стал Сергей Борщ, ранее занимавший должность заместителя директора учреждения.
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Общество

Михаил Ноздряков назначен и. о. министра финансов Чувашии

Занимавший пост главы Минфина Чувашии в 2011-2014 годах Михаил Ноздряков вновь назначен на этот пост в качестве исполняющего обязанности.
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В Карелии скончался чиновник, предложивший расстреливать граждан

Сергей Прокопьев считал растиражированную в СМИ информацию о своих высказываниях об отстреле недовольных граждан - "бессовестной лживой провокацией" и клеветой.
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Коронавирус спровоцировал обвал на китайских биржах

В Китае число заразившихся коронавирусом перевалило за 17 тысяч человек. Скончались от этой инфекции уже более 360.
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Антон Миранчук получил серьезную травму

Полузащитник московского Локомотива Антон Миранчук получил повреждение в матче против сербского Партизана на старте Кубка Матч Премьер.
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Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
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Боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко может провести следующий бой летом или осенью. В последний раз в октагон он выходил 29 декабря.
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"Будут не просто воры, будет сепаратизм, будет реально Украина распадаться", — заявил Саакашвили в эфире телеканала "112".
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Мишустин заявил о депортации зараженных коронавирусом из России

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что с целью предотвращения распространения коронавируса по стране, будет осуществляться депортация зараженных иностранных граждан.
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Дочь Любови Успенской заявила, что мать душила и угрожала ей

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ рассказала, что мать над ней издевалась.
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Немец создал пробку в Берлине с помощью тележки смартфонов

Немецкий художник Саймон Векерт решил продемонстрировать несовершенство алгоритмов системы навигации от Google.
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Владимир Титоренко
Дипломат
Советский и российский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол. Кандидат исторических наук, доктор политических наук. Автор свыше 40 научных публикаций и монографии о внешней политике Египта.
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Орхан Гейдарович Джемаль
Российский военный деятель
Российский военный журналист и общественный деятель.
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