Погибшие в ЦАР в июле 2018 года российские журналисты нарушили много законов страны, а люди, направившие их туда, не обеспечили им необходимый уровень безопасности и сознательно подвергли опасности их жизни, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Банги Владимир Титоренко.

с чего всё началось

Посол России в ЦАР Владимир Титоренко заявил, что убитые там российские журналисты нарушили законы страны, попытавшись без разрешения проникнуть на военную базу и не зарегистрировав ввоз киноаппаратуры. По словам дипломата, россиян убили бандиты - их до сих пор ищут.

Посол России в ЦАР сообщил о правонарушениях убитых журналистов

Армия и оружие Эрдоган заявил об ударах турецкой армии по сирийской армии В Минобороны России признали, что в ночь на 3 февраля военнослужащие Турции действительно попали под обстрел правительственных сил Сирии в Идлибе, которые вели огонь по террористам.

Происшествия В Твери две иномарки вылетели на тротуар после ДТП Две иномарки, столкнувшись на перекрестке в Твери, вылетели на тротуар в толпу людей, пять человек пострадали, сообщил РИА Новости представитель управления ГИБДД по региону.

Политика Песков прокомментировал идею об упоминании Бога в Конституции Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об идее упоминания Бога в конституции, заявил, что все дискуссии по теме изменения основного закона сейчас ведутся в рамках соответствующей рабочей комиссии, это предложение также будет там обсуждаться.

Общество В саратовских школах на неделю продлили карантин Власти продлили карантин по ОРВИ на неделю для школьников Саратова и Энгельса. Решено продлить карантин до 10 февраля.

Политика Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.

Спорт «Канзас-Сити» выиграл Супербоул В финале НФЛ «Канзас-Сити Чифс» обыграли «Сан-Франциско Форти Найнерс». Для «Канзаса» эта победа стала первой за 50 лет.

Политика В Кремле напомнили Эрдогану о действующем предложении посетить Крым Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у турецкого лидера Тайипа Эрдогана есть действующее предложение посетить Крым, таким образом он может на месте изучить ситуацию с правами крымских татар.

Шоу-бизнес Поклонская снялась в «голливудской фотосессии» Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.

Происшествия В Белгороде у поклонного креста найдено тело мужчины Тело мужчины обнаружено утром 3 февраля у поклонного креста в районе авторынка Белгорода, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.

Общество В Карелии скончался чиновник, предложивший расстреливать граждан Сергей Прокопьев считал растиражированную в СМИ информацию о своих высказываниях об отстреле недовольных граждан - "бессовестной лживой провокацией" и клеветой.

Экономика Коронавирус спровоцировал обвал на китайских биржах В Китае число заразившихся коронавирусом перевалило за 17 тысяч человек. Скончались от этой инфекции уже более 360.