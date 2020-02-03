Политика
Газета.RuПосол России в ЦАР сообщил о правонарушениях убитых журналистов
Посол России в ЦАР Владимир Титоренко заявил, что убитые там российские журналисты нарушили законы страны, попытавшись без разрешения проникнуть на военную базу и не зарегистрировав ввоз киноаппаратуры. По словам дипломата, россиян убили бандиты - их до сих пор ищут.
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с чего всё началось
Погибшие в ЦАР в июле 2018 года российские журналисты нарушили много законов страны, а люди, направившие их туда, не обеспечили им необходимый уровень безопасности и сознательно подвергли опасности их жизни, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Банги Владимир Титоренко.РИА Новости02:37
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Посол РФ заявил, что погибшие в ЦАР журналисты нарушили законы этой страны
Московский Комсомолец02:57
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