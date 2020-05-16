с чего всё началось

Financial Times (FT) опубликовала письмо посла России в Великобритании Андрея Келина, в котором он комментирует то, как издание освещает пандемию COVID-19 в РФ. В частности, он раскритиковал статью о занижении уровня смертности в стране.

Посол России в Лондоне раскритиковал FT за освещение пандемии в России

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