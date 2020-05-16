Коронавирус
КоммерсантъПосол России в Лондоне раскритиковал FT за освещение пандемии в России
Financial Times (FT) опубликовала письмо посла России в Великобритании Андрея Келина, в котором он комментирует то, как издание освещает пандемию COVID-19 в РФ. В частности, он раскритиковал статью о занижении уровня смертности в стране.
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с чего всё началось
В своём письме посол высказал несогласие с данными, указанными в материале FT, в частности с утверждением, что в российской официальной статистике якобы сознательно занижается показатель смертности от COVID-19.RT на русскомвчера в 18:41
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Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Общество
МЧС предупредило о риске передачи коронавируса через чипсы
«Риск передачи инфекции повышается, если вы едите из посуды или общих упаковок, из которых другие люди брали руками пищу (например, чипсы, орехи, сухарики и другие снеки)»,— говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС (.pdf).
Коммерсантъ вчера в 21:23
Общество
В России за сутки выявлено 9200 заразившихся коронавирусом
В России за минувшие сутки зарегистрировано 9200 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в 83 из 85 регионов, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Коммерсантъ 03:38
Общество
Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови
Среди инфицированных коронавирусом пациентов чаще всего встречаются люди со второй группой крови.
Известия вчера в 09:09
Общество
В Петербурге открылись «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас»
Retailer.ru вчера в 05:16
Происшествия
СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»
BFM.ru вчера в 11:46
Общество
Владимир Путин дал поручения по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин по итогам совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке, прошедшего 11 мая, сформировал перечень поручений в связи с ситуацией с коронавирусом.
Областная газета 00:22
Общество
Во Владимирской области выявлено 65 новых случаев коронавируса
Предприняты все необходимые меры, по определению круга лиц, с которыми они контактировали на территории области.
ГТРК Владимир 03:04
Политика
МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции
Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости вчера в 15:29
Политика
Турция разрешила въезд россиянам для лечения
Пересекать границу смогут граждане с отрицательным результатом теста на COVID-19.
BFM.ru 04:50
Общество
На Кубани лишили полномочий судью, назвавшуюся «супертелочкой»
OAnews вчера в 14:00
Здоровье
Власти пригрозили снова ужесточить режим самоизоляции в Пермском крае
В Пермском крае выявлено 50 новых заболевших коронавирусом.
Business Class (Пермь) вчера в 04:47
Происшествия
Полиция начала проверку из-за гонок стритрейсеров в Коммунарке
Столичные полицейские устанавливают водителей, участвовавших в нелегальных гонках в Коммунарке, рассказал РИА Новости начальник пресс-службы московского главка МВД Владимир Васенин.
РИА Новости 04:43
Общество
Волгоградцам бесплатно раздадут маски и перчатки
В каждый индивидуально упакованный комплект входят маска со сменными защитными фильтрами и перчатки многоразового использования.
МТВ онлайн 14 мая в 03:10
Здоровье
На Кубани подтверждено более 2,5 тыс. случаев заражения коронавирусом
Всего на территории Краснодарского края подтверждено 2 тыс. 510 положительных тестов на коронавирус, в том числе у 141 ребёнка.
REGNUM 05:40
Общество
Вакцина от коронавируса может появиться в России к концу лета
В России уже в августе могут зарегистрировать вакцину от COVID-19.
Газета.Ru 05:15
Общество
Власти Москвы объяснили отказ от бесплатной раздачи медицинских масок
Власти Москвы уверены, что бесплатная раздача медицинских масок может привести к различным спекуляциям.
ТАСС 05:33
Общество
Врач назвал первые признаки тяжелой формы коронавируса
Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов рассказал о первых симптомах тяжелой формы заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:39
Общество
Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели.
Москва 24 14 мая в 14:21
Общество
За сутки в Тульской области выявили еще 105 случаев коронавируса
За последние сутки число заразившихся коронавирусной инфекцией в Тульской области увеличилось на 105 человек.
Тульская пресса вчера в 03:39
Единоборства
Фергюсон ответил Нурмагомедову на слова поддержки
Российская газета 03:28
Общество
В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
REGNUM 02:10
Финансы
Россия в марте сократила вложения в гособлигации США в три раза
Министерство финансов США заявило, что Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте в три раза.
RT на русском вчера в 17:31
Авто
Hyundai рассказал о новинках для России
До конца 2020 года компания Hyundai планирует представить в России четыре новинки, в том числе флагманский кроссовер Palisade и премиальный Genesis GV80.
Автоновости дня вчера в 10:30
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета 04:11
Общество
Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки в России зафиксировали 9200 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах.
Lenta.ru 03:52
Политика
Трамп потребовал допросить Обаму в сенате США по делу о вмешательстве
ТАСС Президент США Дональд Трамп обратился с предложением вызвать в сенат для дачи показаний в рамках расследования выборов 2016 года экс-президента США Барака Обаму.
РЕН ТВ 14 мая в 20:18
Общество
Профессор МГУ уволился после публикаций о домогательствах в вузе
Преподаватель филологического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, профессор Сергей Князев уволился из учебного заведения после публикаций жалоб студенток о домогательствах.
ФАН вчера в 04:42
Общество
В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»
У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ вчера в 10:54
Происшествия
В Петербурге хулигана из метро отправили под домашний арест
Напомним, по версии следствия, утром 14 мая в вестибюле станции метро «Нарвская» ранее судимый Марат Мамедов, 1985 года рождения, в ответ на замечание контролёра о нарушении противоэпидемических требований мероприятий и предложение надеть защитную маску ударил сотрудника метрополитена рукой в лицо.
REGNUM вчера в 16:18